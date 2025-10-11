இன்னும் 7 நாட்களில் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: 10 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அனைத்திலும் அதிர்ஷ்டம்

Jupiter Transit In Cancer Positive Zodiac Impact 2025: குருவின் ராசி மாற்றம் தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக நடைபெற உள்ளது. குருவின் கடக ராசி பெயர்ச்சி அக்டோபர் 18, 2025 அன்று இரவு 09:39 மணிக்கு நடைபெறும். ஜோதிடத்தில் குரு சுப கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. வீடு, குடும்பம், உணர்ச்சிகள், பாதுகாப்பு மற்றும் தாய்மை ஆகியவற்றை ஆளும் கிரகம் கடக ராசிக்குள் நுழைவதால், ஒரு முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாகும். குருவின் இந்த நிலை அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், பின்னர் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி பிற்பகல் 03:38 மணி வரை குரு கடக ராசியில் இருப்பார். குருவின் பெயர்ச்சி 10 ராசிக்காரர்களுக்கும் மகத்தான நன்மைகளைத் தரும். அந்த ராசிகளை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கம்:
மேஷம் (Aries Zodiac Sign): குருவின் கடக ராசி பெயர்ச்சி மேஷ ராசியின் பன்னிரண்டாம் வீட்டில் நடைபெறுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களை ஆன்மீக முன்னேற்றம், வெளிநாட்டுப் பயணம், மன அமைதி மற்றும் மாய அறிவுக்கு ஊக்கமளிக்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், ஆனால் இந்தச் செலவுகள் உங்கள் மன வளர்ச்சி ஏற்படும். மன அழுத்தம் குறையும், தியானம் மற்றும் யோகா போன்ற ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்: பதினொன்றாவது வீடான ரிஷபத்தில் குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி நடைபெறுகிறது. உங்கள் கனவுகள், ஆசைகள் மற்றும் சமூக தொடர்புகள் வலுப்பெறும். நண்பர்களிடமிருந்து ஆதரவும் புதிய வாய்ப்புகளும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வருமான ஆதாரங்கள் விரிவடையும், சமூக கௌரவம் உயரும். நிதி ஆதாயம் மற்றும் புதிய தொடர்புகளுக்கான நேரம்.
மிதுனம்: குரு மிதுன ராசியின் பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், இது தொழில் மற்றும் பதவி உயர்வு தொடர்பானது. இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு புதிய தொழில் வாய்ப்புகள், பதவி உயர்வுகள் மற்றும் கௌரவத்தைக் கொண்டு வரும். உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும், மேலும் நீங்கள் வேலையில் மரியாதை பெறுவீர்கள். உங்கள் முதலாளி அல்லது மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், இது உங்கள் வேலையை எளிதாக்கும்.
கடகம்: கடகத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், புதிய வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை அனுபவிப்பீர்கள். உங்கள் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். கடகத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி உங்கள் ஆற்றல், அறிவு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: குரு சிம்ம ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த பெயர்ச்சி மத நடவடிக்கைகள், உயர் கல்வி, பயணம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும். நீங்கள் ஆன்மீக ரீதியாக வலிமையடைவீர்கள், மேலும் வாழ்க்கையில் புதிய கண்ணோட்டங்களைப் பெறுவீர்கள். இந்த நேரம் வெளிநாட்டு பயணம் அல்லது உயர் கல்விக்கு சாதகமானது.
துலாம்: குரு பகவான் துலாம் ராசியின் ஏழாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் திருமண வாழ்க்கை, கூட்டாண்மைகள் மற்றும் தொழில்முறை உறவுகளை வலுப்படுத்தும். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு மேம்படும், மேலும் புதிய கூட்டாண்மைகளுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
தனுசு: குரு பகவான் குழந்தைகள், கல்வி, படைப்பாற்றல் மற்றும் அன்பு தொடர்பான தனுசு ராசியின் ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். மாணவர்கள் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடும். காதல் உறவுகள் இனிமையாக மாறும், மேலும் படைப்பு முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும்.
மகரம்: குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி மகர ராசியின் நான்காவது வீட்டில் நிகழும். குடும்ப விஷயங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உங்கள் தாயாருடனான உங்கள் உறவு மேம்படும். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்க வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் சமநிலையும் அமைதியும் நிலவும்.
கும்பம்: குரு கும்ப ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும், மேலும் உங்கள் தொடர்பு மேம்படும். குறுகிய பயணங்கள் வெற்றி பெறும். தொடர்பு மற்றும் எழுத்தில் நீங்கள் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். புதிய யோசனைகள் மற்றும் அறிவைப் பெறுவீர்கள்.
மீனம்: குரு பகவான் மீன ராசியின் இரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், இது செல்வம், பேச்சு மற்றும் குடும்பத்துடன் தொடர்புடையது. நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும். நீங்கள் நிதி ஆதாயங்களையும் நல்ல முதலீட்டு வாய்ப்புகளையும் அனுபவிப்பீர்கள்.
