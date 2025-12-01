English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஐந்து முறை புதன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பண மழை கொட்டும்

ஐந்து முறை புதன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பண மழை கொட்டும்

Mercury Transits: டிசம்பர் 2025 இல், புதன் ஐந்து முறை பெயர்ச்சி அடைவார், இரண்டு முறை ராசிகளையும் மூன்று முறை நட்சத்திரங்களையும் மாற்றுகிறார். இந்த மாற்றம் மூன்று ராசிகளுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 1, 2025, 07:18 PM IST
  • துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்களை அளிக்கும்.
  • முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகளைத் திறக்கிறது.
  • மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.

ஐந்து முறை புதன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பண மழை கொட்டும்

Mercury Transits 2025: ஆண்டின் கடைசி மாதமான டிசம்பர் மாதம் தொடங்கி உள்ளது. புதன் கிரகத்தின் இயக்கத்தைப் பொறுத்தவரை இந்த மாதம் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடத்தின் படி, டிசம்பர் மாதத்தில் புதன் தனது நிலையை ஐந்து முறை மாற்றும். முதலில், டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி, புதன் விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைவார். சுமார் 23 நாட்கள் அங்கேயே தங்கிய பிறகு, டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி புதன் தனுசு ராசிக்குள் செல்வார். இதற்கிடையில், புதன் டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி அனுஷம் நட்சத்திரத்திலும், டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி கேட்டை நட்சத்திரத்திலும், பின்னர் டிசம்பர் 27 ஆம் தேதி பூச நட்சத்திரத்திலும் இடம்பெயர்வார். ஆண்டின் கடைசி மாதத்தில் புதனின் ஐந்து நிலை மாற்றங்கள் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும்.

சிம்மம் (Leo)

இந்தக் காலகட்டம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறை ஆற்றலால் நிரம்பியதாக இருக்கும். புதனின் பெயர்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகளைத் திறக்கிறது. பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களின் அந்தஸ்து மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். சுப நிகழ்வுகள் மற்றும் முக்கிய விழாக்களில் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக இந்தக் காலம் மிகவும் சாதகமானது. திடீர் பண ஆதாயங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. நீங்கள் முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டால், அந்த முடிவு எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு பல நன்மைகளைத் பெற்றுத் தரும்.

துலாம் (Libra)

புதனின் இந்த பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்குத் துணையாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டத்தின் காரணமாக பல முக்கியமான மற்றும் தடைப்பட்ட வேலைகள் எளிதாக முடிவடையும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான தெளிவான அறிகுறிகள் தென்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும், மேலும் அவர்கள் வளர்ச்சி காண்பார்கள். வணிகம் செய்பவர்களுக்குத் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்கள் வாழ்க்கை சமநிலை மேம்படும். தனிப்பட்ட உறவுகளுக்காகவும், உங்கள் துணையுடன் நேரத்தைச் செலவிடவும் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும். இது உங்கள் உறவை மேலும் பலப்படுத்தி, மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.

மகரம் (Capricorn)

புதனின் பெயர்ச்சி டிசம்பர் மாதத்தை மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான காலமாக மாற்றும். நீண்ட காலமாகத் தணிந்திருந்த உங்கள் தன்னம்பிக்கை மீண்டும் உச்சம் பெறும். உங்களின் ஆற்றலும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக, நீங்கள் முடிக்காமல் இருந்த பல பணிகளைத் துரிதமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் நீண்ட கால ஆசை அல்லது கனவு ஒன்று நிறைவேற அதிக வாய்ப்புள்ளது. இது தொழில், நிதி நிலை, உறவுகள் அல்லது தனிப்பட்ட இலக்குகள் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம். வேலை அல்லது பொறுப்புகள் காரணமாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

