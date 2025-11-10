வீட்டில் ஊதுபத்தி ஏற்றுவது சரியா, தவறா? சாஸ்திரங்கள் சொல்லும் முழு விளக்கம்!

நறுமணம் கமழும் ஊதுபத்திகளை ஏற்றுவது, நமது பூஜை முறைகளில் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாகிவிட்டது. வீடோ, அலுவலகமோ, கோயிலோ, ஊதுபத்தியின் மணம் தெய்வீகமான சூழலை உருவாக்குவதாக நாம் நம்புகிறோம். ஆனால், நாம் பயன்படுத்தும் ஊதுபத்திகள் உண்மையில் வழிபாட்டிற்கு உகந்தவைதானா? குறிப்பாக, மூங்கிலால் செய்யப்படும் ஊதுபத்திகளை ஏற்றுவது சுபமானதா, அசுபமானதா? என்பது குறித்து வாஸ்து மற்றும் வேத சாஸ்திரங்கள் சில முக்கிய விளக்கங்களை அளிக்கின்றன.
மூங்கில் குச்சிகளை ஏன் எரிக்கக் கூடாது?
வேத சாஸ்திரங்களின்படி, மூங்கிலை எரிப்பது என்பது மிகவும் தவறான செயலாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், இந்து சமயத்தில் இறுதி சடங்குகளின் போது மூங்கில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, ஒரு துக்க நிகழ்வோடு தொடர்புடைய மூங்கிலை, மங்களகரமான பூஜைகளின் போது எரிப்பது அபசகுனமாக கருதப்படுகிறது. பெரும்பாலான ஊதுபத்திகளின் நடுப்பகுதியில் உள்ள குச்சி, மூங்கிலால் செய்யப்பட்டதே. இதன் காரணமாக, மூங்கில் குச்சியாலான ஊதுபத்திகளை பூஜையின்போது பயன்படுத்துவதை சாஸ்திரங்கள் தடை செய்வதாக வேத நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
பண்டைய நூல்கள் சொல்வது என்ன?
நமது பண்டைய நூல்கள் மற்றும் வேதங்களில், பூஜையின்போது தூபம் (சாம்பிராணி புகை) காட்டுவது மற்றும் கற்பூரம் ஏற்றுவது பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளனவே தவிர, மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட ஊதுபத்திகளை பயன்படுத்துவது பற்றி எந்த இடத்திலும் குறிப்பிடப்படவில்லை. தூபம் என்பது நறுமண பொடிகளை நெருப்பில் இட்டு, அதன் மூலம் வரும் புகையை இல்லம் முழுவதும் பரப்புவதாகும். இதுவே உண்மையான தெய்வீக நறுமணத்தை அளிக்கும் எனச் சொல்லப்படுகிறது. ஊதுபத்தி என்பது பிற்காலத்தில் வந்த ஒரு பழக்கமே ஆகும்.
வாஸ்து மற்றும் ஜோதிட விதிகள்
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, வீட்டில் ஊதுபத்தி ஏற்றும்போது சில விதிகளை கடைப்பிடிப்பது நல்லது என கூறப்படுகிறது. பொதுவாக, வீட்டில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவ, இரண்டு ஊதுபத்திகளை ஏற்றி வைப்பது சிறந்தது. ஏதேனும் சிறப்பு பூஜைகள் அல்லது மத விழாக்கள் நடைபெறும்போது, சக்தியின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் நான்கு ஊதுபத்திகளை ஏற்றி வழிபடலாம். எக்காரணம் கொண்டும் உடைந்த, சேதமடைந்த ஊதுபத்திகளை வழிபாட்டிற்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது. சுத்தமான மற்றும் நல்ல நறுமணம் கொண்ட ஊதுபத்திகளையே எப்போதும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
மாற்று என்ன?
மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட ஊதுபத்திகளுக்கு சிறந்த மாற்று, தூபம்தான். சாம்பிராணி, குங்கிலியம் போன்ற இயற்கையான நறுமண பொருட்களை கொண்டு தூபம் காட்டுவது, வீட்டில் உள்ள எதிர்மறை ஆற்றல்களை நீக்கி, ஒரு நேர்மறையான மற்றும் தெய்வீகமான சூழலை உருவாக்கும். எனவே, ஊதுபத்திகளுக்கு பதிலாக, தூபத்தை பயன்படுத்துவதே சாஸ்திரப்படி மிகவும் சிறந்தது என ஆன்மிக பெரியோர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். ஆக, அடுத்த முறை பூஜைக்குத் தயாராகும்போது, இந்த விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்வது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
