கன்னி ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி.. இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்

Mercury Transit 2025: புத்தி மற்றும் பேச்சைக் குறிக்கும் கிரகமான புதன், கன்னி ராசியில் நுழைவார், இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றத்தைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 7, 2025, 09:55 PM IST
  • சிலர் மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகளைப் பெறலாம்.
  • வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் ஈட்ட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

Mercury Transit 2025: ஒன்பது கிரகங்களிலும் புதன் இளவரசன் அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளார். புதன் தனது ராசியை அடிக்கடி மாற்றுகிறார். புதன் தற்போது கடகத்தில் பயணித்து வருகிறார், ஆகஸ்ட் 30 அன்று சிம்ம ராசியிலும், பின்னர் செப்டம்பர் மாதத்தில் கன்னி ராசியிலும் நுழைவார். புதன் கன்னியில் உச்சம் பெற்று, அதன் உச்ச ராசியில் நுழைவதன் மூலம், சில ராசிகளின் வருமானம், வேலை, பதவி மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். கன்னியில் புதனின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

புதன் உச்ச ராசி கன்னியில் பெயர்ச்சி அடைவது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலனைத் தரும். புதன் உங்கள் ராசியில் இங்கிருந்து நான்காவது இடத்திற்கு பெயர்ச்சி செய்வார். ஜாதகத்தின் நான்காவது வீடு பொருள் இன்பங்களை அடைவதற்கானது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், நீங்கள் ஒரு வீடு அல்லது நிலத்தை வாங்க அல்லது விற்க நினைத்தால், அதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். அதே நேரத்தில், சிலர் மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகளைப் பெறலாம். சிக்கிய பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதன் மூலம் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தலாம். திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும். நல்ல முதலீட்டு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, புதனின் ராசி மாற்றம் மிகவும் நல்ல பலனைத் தரும், செப்டம்பர் மாதத்தில் புதன் உங்கள் ராசியிலிருந்து செல்வ ஸ்தானத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், நீங்கள் திடீரென்று பண நன்மைகளைப் பெறலாம். பணியிடத்தில் ஒரு புதிய பதவியைப் பெறலாம். நீங்கள் நன்கு யோசித்துச் செய்த சில உத்திகள் வெற்றி பெறும், மேலும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் ஈட்ட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும். செல்வம் அதிகரிக்கும்.

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் உச்ச ராசியிலும், சொந்த ராசியிலும் பெயர்ச்சி அடைவது மிகவும் நல்ல பலனைத் தரும். தொழில் மற்றும் வணிக ஸ்தானத்திற்குச் செல்வார். அத்தகைய சூழ்நிலையில், உங்கள் வேலைத் துறையில் சில பெரிய சாதனைகளை அடையலாம். பண ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். முதலீட்டிலிருந்து நல்ல வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். சமூக வட்டம் அதிகரிக்கும். வேலை வியாபாரத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் வருமானம் அதிகரிக்கும். மதச் செயல்களில் பங்கேற்பீர்கள். பண ஆதாயம் உண்டாகும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும், மேலும் சில முக்கியமான வேலைகளில் வெற்றி பெறலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

