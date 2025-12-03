English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் ராசிகள்! 2026 சனிப் பெயர்ச்சி பலன்கள்

ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் ராசிகள்! 2026 சனிப் பெயர்ச்சி பலன்கள்

Sani Peyarchi: 2026-ம் ஆண்டு, கடந்த கால கர்மவினைகளை அகற்றி, வளமானதொரு எதிர்காலத்திற்கு வலுவான அடித்தளம் அமைக்கும் ஆண்டாக அமையும். இந்த ஆண்டில் நிகழும் சனி பெயர்ச்சி, உங்கள் ராசிக்கு எத்தகைய மாற்றங்களையும் நன்மைகளையும் கொண்டுவரப் போகிறது என்பதை இங்கே விரிவாகக் காண்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 3, 2025, 12:53 PM IST
  • தொழில் படிப்படியாக மேம்படும்
  • தூக்கப் பிரச்சினைகள் நீடிக்கலாம்
  • பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.

ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் ராசிகள்! 2026 சனிப் பெயர்ச்சி பலன்கள்

2026 Saturn Effects On Zodiac Signs: 2026 புத்தாண்டில், கர்ம காரகனான சனி பகவான் மீன ராசியில் முழுமையாகப் பயணம் செய்ய போகிறார். கடந்த நவம்பர் 28, 2025 அன்று மீன ராசிக்குள் சனி நேரடியாகப் பயணம் செய்யத் தொடங்கினார். வரும் 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் முழுவதும் மீன ராசியில் சனி நேரடியாகப் பயணிப்பார், பின்னர் ஜூலை 27, 2026 அன்று மீன ராசியி இருந்தப்படியே வக்கிரமாக மாறுவார். அதன் பிறகு, டிசம்பர் 11, 2026 அன்று மீண்டும் மீன ராசியில் நேரடியாகப் பயணிக்கத் தொடங்குவார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சனியின் நேரடி இயக்கம் தடைபட்டிருந்த திட்டங்களுக்கு உத்வேகத்தையும், சாதனைக்கு ஸ்திரத்தன்மையையும் தரும். அதே நேரத்தில், ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் அதன் வக்ர பெயர்ச்சி சுயபரிசோதனை மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தூண்டும். மீன ராசியில் சனியின் இந்த சஞ்சாரம் உணர்ச்சிச் சமநிலை, ஆன்மீகச் சிந்தனை மற்றும் பொறுப்புகள் பற்றிய புதிய புரிதலைக் கொண்டுவரும். இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு கடந்த கால கர்மங்களைத் தீர்த்து, எதிர்காலத்திற்கான வலுவான அடித்தளத்தை அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். 2026 ஆம் ஆண்டில் சனியின் இந்த இயக்கம் உங்கள் ராசிக்கு எப்படிப்பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

துலாம்: 2026 ஆம் ஆண்டில், சனி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஆறாவது வீடான மீனத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இதனால் சேவை, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும், இதனால் பொறுப்புடன் அணுக வேண்டியிருக்கும்.

* எட்டாவது வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை எதிர்பாராத செலவுகள், மன அழுத்தம் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட கவலைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

* பன்னிரண்டாவது வீட்டில் அதன் ஏழாவது பார்வை தூக்கம், பயணம் மற்றும் தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியிருக்கும்.

* மூன்றாவது வீட்டில் பத்தாவது பார்வை தைரியத்தை அதிகரிக்கும், ஆனால் பொறுமை தேவைப்படும்.

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரை சனியின் வக்ர இயக்கம் பழைய பிரச்சினைகள், கடன்கள் தீர்வு பெறும். டிசம்பரில் நேரடியாகச் சென்ற பிறகு, தடைபட்ட வேலைகள் முன்னேறும், நிலைமை மேம்படும். தொழில் படிப்படியாக மேம்படும், எதிரிகள் பலவீனமடைவார்கள். வயிறு, முதுகு மற்றும் சோர்வு தொடர்பான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் எழக்கூடும்.

விருச்சிகம்: 2026 ஆம் ஆண்டில், விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சனி ஐந்தாவது வீட்டில் பயணித்து, கல்வி, காதல் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் தீவிரத்தை ஏற்படுத்துவார், மேலும் சிந்தனைமிக்க முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும்.

* ஏழாவது வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளை சோதிக்கும்.

* பதினொன்றாவது வீட்டில் ஏழாவது பார்வை படிப்படியாக நட்பு மற்றும் வருவாய் இரண்டையும் மேம்படுத்தும்.

* இரண்டாவது வீட்டில் பத்தாவது பார்வை நிதி மற்றும் குடும்ப விஷயங்களில் பொறுப்பை அதிகரிக்கும்.

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரை சனியின் வக்ர இயக்கம் முதலீடுகள், காதல் விவகாரங்கள் மற்றும் படிப்பு தொடர்பான கடந்த கால முடிவுகளை மறுபரிசீலனை செய்ய கட்டாயப்படுத்தும், எனவே ஆபத்தான நகர்வுகளைத் தவிர்க்கவும். டிசம்பரில் சனி நேரடியாக மாறும்போது, ​​தடைபட்ட வேலை இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும். வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திசை காணப்படலாம், ஆனால் முடிவுகள் மெதுவாக இருக்கும். உடல்நல மன அழுத்தம் மற்றும் தூக்கப் பிரச்சினைகள் நீடிக்கலாம், எனவே ஓய்வு அவசியம். குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும், மேலும் நம்பிக்கை பலப்படும்.

தனுசு: 2026 ஆம் ஆண்டில், தனுசு ராசிக்காரர்கள் மீன ராசியில் சனியின் நான்காவது வீட்டில் பயணிப்பார். வீடு, நிலம் மற்றும் மன அமைதி தொடர்பான விஷயங்களில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

ஆறாவது வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை வேலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் ஒழுக்கத்தை அவசியமாக்கும்.

பத்தாவது வீட்டில் சனியின் ஏழாவது பார்வை தொழில் பொறுப்புகளை அதிகரிக்கும் மற்றும் மேலதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பை சோதிக்கும்.

லக்னத்தில் பத்தாவது பார்வை தன்னம்பிக்கையில் ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரை சனியின் வக்ர இயக்கம் பழைய குடும்ப முடிவுகள், சொத்து தொடர்பான விஷயங்கள் மற்றும் வேலை திசையை மறுபரிசீலனை செய்ய ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும். டிசம்பரில் நேரடியாக திரும்பிய பிறகு, தடைபட்ட வீட்டுத் திட்டங்கள் நிறைவடையும் மற்றும் தொழில் நிலைத்தன்மை அதிகரிக்கும். முதுகு மற்றும் மன சோர்வு தொடர்பான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் எழக்கூடும். குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும்.

மகரம்: 2026 ஆம் ஆண்டில், மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சனி மீன ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் பயணிப்பார், இதனால் கடின உழைப்பு, தைரியம் மற்றும் சிறிய முயற்சிகள் முக்கியத்துவம் பெறும்.

ஐந்தாவது வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை படிப்பு, அன்பு மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் பொறுமை தேவை.

ஒன்பதாவது வீட்டில் ஏழாவது பார்வை அதிர்ஷ்டத்தை நம்புவதற்குப் பதிலாக தொடர்ச்சியான முயற்சி தேவை.

பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பத்தாவது பார்வை செலவுகள், பயணம் மற்றும் தனிமை உணர்வுகளை அதிகரிக்கக்கூடும்.

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரை சனியின் வக்ர இயக்கம் பழைய முடிவுகள், தொடர்புகள் மற்றும் திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்ய கட்டாயப்படுத்தும், எனவே புதிய திட்டங்களை சிந்தனையுடன் தொடங்குங்கள். டிசம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு, சனி நேரடியாக மாறும்போது, ​​தடைபட்ட திட்டங்கள் முன்னேறத் தொடங்கும், மேலும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் மெதுவாக இருக்கும், மேலும் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.

கும்பம்: 2026 ஆம் ஆண்டில், சனி கும்ப ராசிக்கு மீன ராசியின் இரண்டாவது வீட்டில் பயணிப்பார், பணம், குடும்பம் மற்றும் பேச்சு தொடர்பான பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், கவனமாக முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கும்.

நான்காவது வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை வீடு மற்றும் வசதிகள் குறித்து அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

எட்டாவது வீட்டில் அதன் ஏழாவது பார்வை எதிர்பாராத செலவுகள் மற்றும் மன குழப்பங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

பதினொன்றாவது வீட்டில் அதன் பத்தாவது பார்வை வருமானத்திற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும்.

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரை சனியின் வக்ர இயக்கம் பழைய குடும்ப விஷயங்கள், முதலீடுகள் மற்றும் செலவுகளை மறுபரிசீலனை செய்யத் தூண்டும், எனவே ஆபத்தான முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். டிசம்பரில் நேரடியாகச் சென்ற பிறகு, தடைபட்ட திட்டங்கள் முன்னேறும், வருமானம் மேம்படும்.

மீனம்: 2026 ஆம் ஆண்டில், சனி உங்கள் ராசியில் பயணித்து மீன ராசிக்கு அதிபதியாகி, உங்கள் எண்ணங்கள், வாழ்க்கை முறை மற்றும் முடிவுகளுக்கு தீவிரத்தை கொண்டு வருவார், மேலும் உங்களை முன்பை விட அதிக பொறுப்புணர்வுடன் உணர வைப்பார்.

மூன்றாவது வீட்டில் சனியின் மூன்றாவது பார்வை உங்கள் கடின உழைப்பை அதிகரிக்கும், உங்கள் உரையாடல்களில் கட்டுப்பாடு தேவைப்படும்.

ஏழாவது வீட்டில் ஏழாவது பார்வை உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளில் சோதனையைக் கொண்டுவரும்.

பத்தாவது வீட்டில் பத்தாவது பார்வை நிலையான தொழில் முன்னேற்றத்தையும் அங்கீகாரத்தையும் தரும்.

ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரையிலான சனியின் வக்ர இயக்கம் கடந்த கால முடிவுகள், உறவுகள் மற்றும் வேலை திசையை மறுபரிசீலனை செய்ய ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும், எனவே முக்கிய முடிவுகளை ஒத்திவைப்பது நல்லது. டிசம்பரில் நேரடியாக திரும்பிய பிறகு, தடைபட்ட திட்டங்கள் முன்னேறும், மேலும் உங்கள் மனம் இலகுவாக இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | புதன் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் 6 முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்திலும் வெற்றி

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?

About the Author
Sani PeyarchiSaniSaturnAstrologyRasipalan

