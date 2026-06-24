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ஜூலை மாத ராசிபலன்: 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர வாழ்க்கை, மகிழ்ச்சி கதவைத் தட்டும்

July Maatha Rasipalan: ஜூலை மாதத்தில் நிகழும் இந்த கிரக மாற்றங்களின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். சில ராசிகளில் இவை சுப பலன்களையும் சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:41 AM IST
ஜூலை மாத ராசிபலன்: 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர வாழ்க்கை, மகிழ்ச்சி கதவைத் தட்டும்
Image Credit: July 2026 Monthly Horoscope (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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