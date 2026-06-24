/ஜூலை மாத ராசிபலன்: 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர வாழ்க்கை, மகிழ்ச்சி கதவைத் தட்டும்

July Monthly Rasi Palan: ஜூலை மாத கிரக மாறங்களின் அடிப்படையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஜூலை நடக்கவுள்ள கிரக பெயர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் பணியிடத்தில் வெற்றி, தொழிலில் முன்னேற்றம், வாழ்வில் மகிழ்ச்சி என பல வித நன்மைகளை அடையவுள்ள அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயம் உள்ளது. ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகடத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கபப்டுகின்றன. ஜூலை மாதம் முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் நிகழவுள்ளன. மகிழ்ச்சிக்கும், ஆடம்பரத்திற்கும் அதிபதியான சுக்கிரன், பேச்சு மற்றும் வணிகத்திற்குரிய புதன், மற்றும் கிரகங்களின் அரசனான சூரியன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் தங்கள் ராசி நிலையை மாற்றிக்கொள்ள உள்ளன. மேலும், மிக மெதுவாகச் செல்லும் கிரகமான சனியும் தனது இயக்கத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவுள்ளது.
ஜூலை மாதத்தில் நிகழும் இந்த கிரக மாற்றங்களின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். சில ராசிகளில் இவை சுப பலன்களையும் சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தும். கிரக பெயர்ச்சிகளால் ஜூலை மாதம் மிகவும் மங்களகரமான பலன்களை அடயப்போகும் ராசிகள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|சிம்மம்
|தைரியமும் மன உறுதியும் அதிகரிக்கும்
|துலாம்
|திடீர் முன்னேற்றம்
|மகரம்
|நிதி நிலைமை மேம்படும்
|மீனம்
|புதிய வேலைக்கான சிறந்த வாய்ப்பு
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஜூலை மாதம் மிகவும் நன்மை பயக்கும் மற்றும் நேர்மறையான மாதமாக அமையும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் பெருகும். நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகள் வேகம் பெறும். பணியிடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கும் ஜூலை மாதம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாக இருக்கும்; போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. இம்மாதம் உங்கள் தைரியமும் மன உறுதியும் அதிகரிக்கும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஜூலை மாதம் சிறப்பான சாதனைகள் நிறைந்த மாதமாக அமையவுள்ளது. சவாலான சூழ்நிலைகளில் நண்பர்களிடமிருந்தும் உறவினர்களிடமிருந்தும் உங்களுக்குப் பெரும் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் அல்லது பணி வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, உங்களுக்குப் பல பொன்னான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்; பணியிடத்தில் ஒரு முக்கிய சாதனையை நீங்கள் படைக்கக்கூடும். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடனான அறிமுகம் அல்லது தொடர்பு இம்மாதம் ஏற்படலாம். இது எதிர்காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைத் தரும். சமூகத்தில் உங்கள் பணிகள் பாராட்டப்படும்; மேலும், உங்கள் கௌரவமும் மதிப்பும் உயரும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஜூலை மாதத்தில் உங்கள் நிதி நிலையில் திடீர் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.
மகர ராசியினருக்கு நிதி ரீதியான ஆதாயங்களுக்கு இம்மாதம் சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. ஜூலை மாதம் மிகவும் மங்களகரமானதாக அமையக்கூடும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான நல்ல பலன்களை நீங்கள் பெறலாம்; தடைபட்டிருந்த பணிகள் மீண்டும் வேகம் பெறக்கூடும். இக்காலத்தில் குறுகிய தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளவும் வாய்ப்புள்ளது. கடந்த காலத்தை விட உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்பட வாய்ப்புள்ளது. முன்பு மற்றவர்களுக்குக் கடனாகக் கொடுத்திருந்த பணம் திரும்பக் கிடைக்கலாம்; இது உங்கள் நிதி நிலையை வெகுவாக மேம்படுத்தும். மேலும், வணிகர்கள் ஒரு முக்கியமான மற்றும் அதிக லாபம் தரும் ஒப்பந்தத்தைப் பெறக்கூடும்.
மீன ராசியினருக்கு ஜூலை மாதம் மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் நன்மை பயப்பதாகவும் அமையக்கூடும். வேலையில்லாதவர்களுக்குப் புதிய வேலைக்கான சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்; அதேவேளையில், பணியிடத்தில் உங்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். வணிகம் அல்லது வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், வரும் நாட்களில் நல்ல லாபம் தரும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறக்கூடும். ஆன்மீகம் மற்றும் மத ரீதியான செயல்பாடுகளில் உங்களுக்கு நாட்டம் ஏற்படும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)