/சுக்கிரன் + சூரியன் பெயர்ச்சி: ஜூலையில் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்து மாறப்போகுது.. உங்க ராசி இருக்கா?

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சுக்கிரன் மற்றும் சூரியன் கிரகங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. இந்த கிரகங்களின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இவ்விரு கிரகங்களும் தங்கள் ராசி நிலைகளை மாற்றிக்கொள்ள உள்ளன. இது குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் வளர்ச்சி, வேலையில் சாதகமான சூழலை உருவாக்கக்கூடும்.
அதாவது ஆடம்பரம், செல்வம் ஆகியவற்றின் காரணியாக திகழும் சுக்கிரன் வரும் ஜூலை 04 ஆம் தேதி கடக ராசியில் இருந்து சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதையடுத்து ஜூலை 18 ஆம் தேதி அன்று அதிகாரம், தன்னம்பிக்கை ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய சூரியன் மிதுன ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார். இந்த சக்திவாய்ந்த இரு கிரக மாற்றங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் அபிரிமிதமான பலன்களை கொடுக்கப்போகிறது.
இந்த ஜூலை மாதத்தில் சூரியன் உங்கள் ராசிக்கு 4ம் வீட்டிலும், சுக்கிரன் 5ம் வீட்டிலும் சஞ்சரிக்கிறார்கள். இந்த கிரகங்களின் கூட்டணி உங்களது உழைப்பிற்குரிய அங்கீகாரத்தையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் அள்ளி தரப்போகிறது. நீண்ட நாட்களாக வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு மனதிற்குப் பிடித்த நல்ல வேலை அமையும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத வளர்ச்சி ஏற்பட்டு, பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் வலுவடைவீர்கள். உங்களது தொழில் வாழ்க்கையில் இது ஒரு பொற்காலமாக அமையப்போகிறது. போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த மாதம் சாதகமான முடிவுகள் தேடி வரும். குடும்ப உறவுகளுக்குள் மகிழ்ச்சியும், ஒற்றுமையும் நிலவும். நீங்கள் தொடும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடைந்து, மனநிறைவைத் தரும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஜூலை மாதம் தொழில் ரீதியாக பல அதிரடி திருப்பங்களையும், எதிர்பாராத வெற்றிகளையும் அள்ளித்தர காத்திருக்கிறது. முந்தைய நாட்களை விட உங்களது பணப்புழக்கம் மிக சிறப்பாக இருக்கும். புதிய வாகனம் அல்லது சொத்துக்கள் வாங்குவதற்கான யோகம் கைகூடி வரும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் உங்களது செயல் திறன் பலமடங்கு அதிகரிக்கும். இதனால் பாராட்டுகளும், புதிய அங்கீகாரங்களும் உங்களைத் தேடி வரும். புதிய புராஜெக்ட்களில் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்களை பற்றி பிறர் வைத்திருந்த தவறான புரிதல்கள் யாவும் இப்போது சுக்குநூறாக உடையும். தம்பதியரிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். வீட்டிற்குத் தேவையான ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். குடும்பத்தினர் உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருப்பார்கள்.
கன்னி ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் ஒரு மாபெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தப் போகிறது இந்த ஜூலை மாதம். உங்களது உழைப்பிற்கான பலனை அறுவடை செய்யும் நேரம் இது. வெற்றியை நோக்கிய உங்களது பயணம் இந்த மாதம் ஜெட் வேகத்தில் இருக்கும். அனைத்து வேலைகளையும் திட்டமிட்டபடி சரியான நேரத்தில் முடித்து அசத்துவீர்கள். பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் உச்சத்தைத் தொடுவீர்கள். வாழ்க்கையின் அனைத்துத் துறைகளிலும் உங்களது ஆதிக்கம் மேலோங்கி நிற்கும். இல்லற வாழ்க்கையில் அமைதியும் சந்தோஷமும் குடிபுகும். நீண்ட கால கனவுகளை நனவாக்க இதுவே சரியான தருணம். மேலும், இந்த காலகட்டத்தில் உங்களைத் தேடி வரும் அனைத்து நல்வாய்ப்புகளையும் விழிப்புணர்வோடு கையாண்டு, சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வது அவசியம்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாத கிரக நிலைகள் அள்ள அள்ள குறையாத நன்மைகளை வாரி வழங்கவுள்ளன. உங்களது அசாத்திய பேச்சாற்றலால் பல காரியங்களைச் சாதித்துக் காட்டுவீர்கள். புதிய பிசினஸ் டீல்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் லாபம் கொழிக்கும். தொழிலை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல இது அருமையான காலகட்டம். வேலையில்லாமல் தவித்தவர்களுக்குப் பொருத்தமான நல்ல வேலை கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி, உங்களால் பணத்தை சேமிக்கவும் முடியும். உங்களது கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற முழுப் பலனும் கைமேல் கிடைக்கும். இந்த மாதம் உங்களது உடல்நலமும் மனநலமும் மிகச் சிறப்பாக, சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)