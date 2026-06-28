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சுக்கிரன் + சூரியன் பெயர்ச்சி: ஜூலையில் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்து மாறப்போகுது.. உங்க ராசி இருக்கா?

July Month Astrology Prediction: ஜூலை மாத சுக்கிர மற்றும் சூரிய கிரக பெயர்ச்சிகளால் மேஷம், சிம்மம், கன்னி, விருச்சிகம் ஆகிய 4 ராசிகளுக்கு தொழில் வளர்ச்சி, பணவரவு மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சியுடன் கூடிய அமோக பலன்கள் கிடைக்கப் போகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:58 PM IST
சுக்கிரன் + சூரியன் பெயர்ச்சி: ஜூலையில் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்து மாறப்போகுது.. உங்க ராசி இருக்கா?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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