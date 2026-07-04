/இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...? ஜூலை 4 ராசிபலன் இதோ!

July 4, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆனி 20ஆம் நாள் சனிக்கிழமை (ஜூலை 4) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - பகல் 11:47 மணி முதல் மதியம் 12:38 மணி; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:29 முதல் காலை 05:17 வரை.
அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 9:02 முதல் காலை 10:37 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 1:48 முதல் மதியம் 3:24 வரை; குளிகை - அதிகாலை 5:51 முதல் காலை 7:26 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 7:32 முதல் காலை 8:23 வரை; தியாஜ்யம் - இரவு 9:21 முதல் இரவு 11:03 வரை. சூரியோதயம் - காலை 5:51 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:35. வாரசூலை: சூலம் - கிழக்கு, பரிகாரம் - தயிர். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
கலை சார்ந்த செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சகோதர வழியில் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதில் கவனம் வேண்டும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் ஆதாயம் ஏற்படும். எதிர்காலம் சார்ந்து சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அதிர்ஷ்டகரமான சில வாய்ப்புகள் மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
அஸ்வினி : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
பரணி : கவனம் வேண்டும்.
கிருத்திகை : முன்னேற்றமான நாள்.
தாயார் வழியில் ஆதரவான சூழ்நிலை காணப்படும். கல்வி சார்ந்த துறைகளில் இருப்போருக்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும். கால்நடை செயல்களில் ஆதாயம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் சில நுட்பங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பம் விலகும். மனை சார்ந்த பணிகளில் ஆதாயம் ஏற்படும். துறை சார்ந்த தெளிவுகள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்
கிருத்திகை : முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
ரோகிணி : நுட்பங்களை அறிவீர்கள்.
மிருகசீரிஷம் : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
மனதில் தேவையில்லாத சிந்தனைகளை குறைத்துக் கொள்வதன் மூலம் புத்துணர்ச்சிகள் ஏற்படும். உத்தியோக பணிகளில் மறைமுக சூழ்ச்சிகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். பேச்சுக்களில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். கடன் முயற்சிகளில் விவேகம் வேண்டும். வெளியூர் பயண வாய்ப்புகள் சாதகமாக அமையும். எதிர்பாராத திடீர் திருப்பங்கள் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
மிருகசீரிஷம் : புத்துணர்ச்சிகள் ஏற்படும்.
திருவாதிரை : அனுபவம் மேம்படும்.
புனர்பூசம் : திருப்பங்கள் உண்டாகும்.
உத்தியோக பயணங்களால் அலைச்சல் இருக்கும். நண்பர்களிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். செயல்பாடுகளில் ஒருவிதமான சோர்வுகள் உண்டாகும். கால்நடை பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்படவும். எண்ணிய சில பணிகளில் மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். தாய்மாமன் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். கொடுக்கல் வாங்கலில் சிந்தித்து செயல்படவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
புனர்பூசம் : அலைச்சல் இருக்கும்.
பூசம் : சோர்வுகள் உண்டாகும்.
ஆயில்யம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். கல்வி பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும். தனம் தொடர்பான நெருக்கடிகள் குறையும். தவறிப்போன சில வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பழகும் தன்மையில் சில மாற்றம் ஏற்படும். தோற்றப்பொலிவு தொடர்பான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
மகம் : வேறுபாடுகள் குறையும்.
பூரம் : நெருக்கடிகள் குறையும்.
உத்திரம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
புதிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வியாபாரம் நிமித்தமான சில நுட்பங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். விதண்டாவாத சிந்தனைகளை குறைத்துக் கொள்வது மனதிற்கு நல்லது. உத்தியோகப் பணிகளில் அமைதியான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். சுபகாரிய பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
உத்திரம் : புரிதல் உண்டாகும்.
அஸ்தம் : அமைதியான நாள்.
சித்திரை : முடிவுகள் கிடைக்கும்.
முயற்சிக்கு உண்டான பாராட்டுக்கள் ஏற்படும். குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். மனதில் புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். நண்பர்களிடம் இருந்து வந்த வேறுபாடுகள் விலகும். விவேகமான செயல்பாடுகள் உங்கள் மீதான நன்மதிப்பை மேம்படுத்தும். கடினமான வேலைகளையும் சாதாரணமாக செய்வீர்கள். நாவல் பற்றிய ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சாம்பல் நிறம்
சித்திரை : பாராட்டுக்கள் ஏற்படும்.
சுவாதி : வேறுபாடுகள் விலகும்.
விசாகம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
மனை மற்றும் வீடு தொடர்பான செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் மேம்படும். வியாபாரம் நிமித்தமாக எதிர்பார்த்திருந்த சில உதவிகள் சாதகமாக அமையும். பொருளாதாரம் சார்ந்த நெருக்கடிகள் குறையும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழ்நிலை உண்டாகும். வெளிவட்டாரத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்
விசாகம் : ஆர்வம் மேம்படும்.
அனுஷம் : நெருக்கடிகள் குறையும்.
கேட்டை : செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.
தாய் வழி உறவுகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். புதிய வேலை சார்ந்த முயற்சிகள் கைகூடும். பேச்சுக்களுக்கு மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். மறைமுகமான தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். பணிபுரியும் இடத்தில் திருப்தியான சூழல் அமையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
மூலம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
பூராடம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
உத்திராடம் : திருப்தியான நாள்.
விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். குழந்தைகள் வழியில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். இலக்கிய பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். பூர்வீக பிரச்சனைகள் குறையும். பார்வை தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். சிந்தனைகளில் சில மாற்றம் ஏற்படும். பேச்சுக்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
உத்திராடம் : ஒத்துழைப்பு ஏற்படும்.
திருவோணம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
அவிட்டம் : கலகலப்பான நாள்.
எதிர்காலம் சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளால் மனதில் அமைதி இன்மை ஏற்படும். சமூக பணிகளில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் தோன்றி மறையும். கற்றல் பணியில் புதுமையான சூழ்நிலைகள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
அவிட்டம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும்.
சதயம் : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும்.
பூரட்டாதி : புதுமையான நாள்.
வெளியூர் பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். உடன் இருப்பவர்களால் புதிய கண்ணோட்டம் பிறக்கும். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். கலை சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். பேச்சு வன்மையால் காரிய அனுகூலம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
பூரட்டாதி : ஆதாயம் உண்டாகும்.
உத்திரட்டாதி : குழப்பங்கள் விலகும்.
ரேவதி : அனுகூலம் ஏற்படும்.
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