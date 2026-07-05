/இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 05: மேஷம் முதல் மீனம் 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள்.. முழு விவரம்

Daily Tamil Horoscope July 5: இன்று ஆனி 21ஆம் நாள் ஞாயிற்றுகிழமை (ஜூலை 5) பரபாவ வருடம். இந்த நாளின் சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - காலை 11.47 - பகல் 12.38, அமிர்த காலம் - காரைல 7.32 - காலை 9.11, பிரம்ம முகூர்த்தம் - காலை 4.15 - 5.03 மணியாகும். இந்த நிலையில், ஜூலை 5ஆம் தேதிக்கான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை (Daily Horoscope) இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
வியாபாரம் இடமாற்றம் சார்ந்த முயற்சிகள் கைகூடும். பணி நிமித்தமான சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். கடன் பிரச்சினைகள் குறையும். சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த சில காரியங்களில் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். பூர்வீக சொத்துக்களால் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
அஸ்வினி : முயற்சிகள் கைகூடும்.
பரணி : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
கிருத்திகை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
வியாபார பணிகளில் இருந்து வந்த மந்த தன்மை குறையும். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் விவாதங்களை தவிர்க்கவும். புதிய செயல்பாடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். முயற்சிகளில் இருந்த தாமதம் குறையும். பிரபலமானவர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். சுப காரிய விரயம் உண்டாகும். மல்யுத்த போட்டிகளில் ஒரு விதமான ஆர்வம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பிரவுன் நிறம்
கிருத்திகை : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.
ரோகிணி : ஆதாயம் ஏற்படும்.
மிருகசீரிஷம் : ஆர்வம் ஏற்படும்.
குழந்தைகள் பொறுப்புணர்ந்து செயல்படுவார்கள். அலுவலகப் பணிகளில் நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும். உறவினர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் ஏற்படும். உடன்பிறந்தவர்களால் மாற்றமான சூழல்கள் அமையும். வியாபாரத்தில் நெளிவு சுழிவுகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். கல்வி தொடர்பான செயல்களில் இருந்த அலைச்சல்கள் குறையும்.
அதிஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
மிருகசீரிஷம் : திறமை வெளிப்படும்.
திருவாதிரை : மாற்றமான நாள்.
புனர்பூசம் : அலைச்சல்கள் குறையும்.
தம்பதிகளுக்கு இடையே புரிதல் ஏற்படும். மற்றவர்கள் செயலால் மனதில் மாற்றம் ஏற்படும். கடன் விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களை தலையிடாமல் இருக்கவும். வியாபாரத்தில் அலைச்சல்கள் மேம்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
புனர்பூசம் : புரிதல் ஏற்படும்.
பூசம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
ஆயில்யம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும். இடை சார்ந்த பிரச்சினைகள் குறையும். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். துணைவர் வழியில் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். மனதளவில் இருந்த தாழ்வு மனப்பான்மை குறையும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
மகம் : அனுகூலம் உண்டாகும்.
பூரம் : ஆதரவான நாள்.
உத்திரம் : ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும்.
பயணம் செயல்களில் புதிய அனுபவம் உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். நுட்பமான சில விஷயங்களை புரிந்துகொள்வீர்கள். செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் மறையும். மனதளவில் புதிய பக்குவங்கள் உருவாகும். சக ஊழியர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் சாதகமாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
உத்திரம் : அனுபவம் உண்டாகும்.
அஸ்தம் : சோர்வுகள் மறையும்.
சித்திரை : உதவிகள் சாதகமாகும்.
சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். துறைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். இடப்பெயர்ச்சி சார்ந்த முயற்சிகள் கைகூடும். தைரியமான பேச்சுக்கள் மூலம் காரிய அணுகூலம் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் சாதகமாகும். கற்பித்தல் பணிகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். தனிப்பட்ட கருத்துக்களை கூறுவதில் விவேகம் வேண்டும்.
அதிஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருநீல நிறம்
சித்திரை : குழப்பங்கள் விலகும்.
சுவாதி : அணுகூலம் ஏற்படும்.
விசாகம் : விவேகம் வேண்டும்.
பொருளாதாரம் தொடர்பான நெருக்கடிகள் படிப்படியாக குறையும். சமூக பணி தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான தெளிவுகள் ஏற்படும். கல்விப் பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களை பற்றிய புரிதல் மேம்படும். உத்தியோக பணிகளில் அதிகாரங்கள் மேம்படும்.
அதிஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
விசாகம் : நெருக்கடிகள் குறையும்.
அனுஷம் : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
கேட்டை : அதிகாரங்கள் மேம்படும்.
உடற்பயிற்சி சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு ஏற்படும். புதுவிதமான செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். உங்கள் மீதான சில விமர்சனங்கள் மறையும். பழகும் விதங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சிறுதூர பயணம் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
மூலம் : ஆர்வம் ஏற்படும்.
பூராடம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
உத்திராடம் : ஆதாயம் உண்டாகும்.
தாயாரின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். வீடு மாற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். நிலம் சார்ந்த பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் லாபம் உண்டாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களால் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். பயணம் மூலம் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். சமூகப் பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
உத்திராடம் : கவனம் வேண்டும்.
திருவோணம் : மேன்மை உண்டாகும்.
அவிட்டம் : முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
பணி மாற்றம் சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். உயர் கல்வி சார்ந்த தெளிவுகள் பிறக்கும். ஆடம்பர பொருள்கள் மீதான ஆர்வம் உண்டாகும். குழந்தைகள் இடத்தில் பொறுமை காக்கவும். பணிகள் நிறைவு பெறுவதில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.
அதிஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆகாய நீல நிறம்
அவிட்டம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
சதயம் : தெளிவுகள் பிறக்கும்.
பூரட்டாதி : அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.
சுபகாரியங்கள் தொடர்பான சுபவிரயங்கள் உண்டாகும். வெளிவட்டாரத்தில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். பயணங்களில் முன்னேற்றம் காணப்படும். சமூகப் பணியில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். எதிலும் தாழ்வு மனப்பான்மை இன்றி செயல்படவும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுகள் பிறக்கும். நீண்ட நேரம் கண்விழிப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் பச்சை நிறம்
பூரட்டாதி : விரயங்கள் உண்டாகும்.
உத்திரட்டாதி : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும்.
ரேவதி : முடிவுகள் பிறக்கும்.