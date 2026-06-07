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ஜூன் மாதம் லாட்டரி யோகம் உள்ள ராசிகள் ! திடீர் குபேர யோகம் உண்டு

ஜூன் மாதம் லாட்டரி யோகம் உள்ள ராசிகள் எவை என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 07, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:48 PM IST
ஜூன் மாதம் லாட்டரி யோகம் உள்ள ராசிகள் ! திடீர் குபேர யோகம் உண்டு
Image Credit: June 2026 Lucky Zodiac Signs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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