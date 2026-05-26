/ஜூன் 2026 மாத ராசிபலன்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்.. வெற்றியும், பணமும் குவியும்

June Month Horoscope 2026: ஜூன் மாதத்தில் நிகழும் கிரக பெயர்ச்சிகளால் 5 ராசிகளுக்கு பண வரவும் பேராதிர்ஷ்டமும் குவியவுள்ளது. இந்த நிலையில், 12 ராசிகளுக்குமான துல்லியமான மாத பலன்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மே மாதம் முடிவடைந்து, ஜூன் மாதம் பிறக்கவிருக்கிறது. புதிய மாதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கப் போகிறது என்ற ஆர்வம் நம் எல்லோரிடமும் இருப்பது இயல்புதான். ஜோதிடத்தின்படி, ஜூன் 2026-ல் நிகழவிருக்கும் முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மற்றும் நட்சத்திர மாற்றங்கள் காரணமாக இந்த மாதம் மிகவும் விசேஷமானதாக அமையப் போகிறது.
இந்த ஜூன் மாதம் சில ராசிகளுக்கு பண மழையையும், தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் யோகத்தை தரப்போகிறது; அதே சமயம் சில ராசிக்காரர்கள் சற்றே கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த நிலையில், மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கும் இந்த புதிய மாதம் எப்படி இருக்கப் போகிறது என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷ ராசி நேயர்களுக்கு இந்த ஜூன் மாதம் புதிய உத்வேகத்தையும், அடுத்தடுத்து நல்ல வாய்ப்புகளையும் அள்ளித் தரும் மாதமாக அமையப் போகிறது. நீங்கள் பார்க்கும் வேலையில் உங்களுடைய திறமைக்குத் தகுந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும், அதே சமயம் வீண் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். காதலில் மட்டும் தேவையற்ற மனஸ்தாபங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் ஒரு நிலையான தன்மையையும், வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தையும் கொடுக்கப் போகிறது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அமையலாம். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் தீர ஆலோசித்து, புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளை எடுங்கள்.
நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடியும். கணவன் - மனைவி இடையே புரிதல் அதிகரித்து, காதல் வாழ்க்கையில் இனிமை கூடும். இந்த வாரம் ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.
மிதுன ராசி நேயர்களுக்கு ஜூன் மாதம் சற்றே பரபரப்பான மாதமாக இருக்கப் போகிறது. உங்கள் தொழிலில் நல்ல மாற்றங்களோ அல்லது புதிய வேலை வாய்ப்புகளோ கிடைக்கக்கூடும். உங்களுடைய தனித்துவமான பேச்சு திறமையால் பல காரியங்களை சுலபமாக முடித்துவிடுவீர்கள். எதிர்பாராத பண லாபம் வர வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், முதலீடுகளைச் செய்யும் போது பேராசைப்படாமல் கவனமாக இருப்பது நல்லது.
நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். காதல் விஷயங்களில் சிறுசிறு எமோஷனல் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வரலாம், கையாள்வதில் நிதானம் தேவை.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் உணர்வுப்பூர்வமான விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது மிகவும் முக்கியம். மேலதிகாரிகளுடன் தேவையற்ற கருத்து வேறுபாடுகள் வர வாய்ப்புள்ளதால் எச்சரிக்கை தேவை. நிதி நிலைமை சுமாராகத்தான் இருக்கும். எனினும், நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கிக் கிடந்த பழைய பணம் கைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது.
குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது அமைதி தரும்.
சிம்ம ராசி நேயர்களுக்கு இந்த மாதம் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை உச்சிக்குக் கொண்டு செல்லப் போகிறது. தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். வியாபாரத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு விரிவாக்கம் செய்ய இதுவே சரியான காலகட்டம். பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். சமூகத்தில் உங்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்.
காதலிப்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அமையும். குடும்பத்துடன் வெளியூர் பயணங்கள் செல்ல நேரிடலாம். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் உழைப்பிற்கும், அதற்கேற்ற வெற்றிக்கும் உரிய மாதமாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களை நாடி வரும். மாணவர்களுக்குப் படிப்பில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய நல்ல காலம் இது. பொருளாதார ரீதியாக எந்தவொரு நெருக்கடியும் இன்றி நிலைதன்மை இருக்கும்.
குடும்பத்தில் சுபகாரியப் பேச்சுகள் ஆரம்பிக்க வாய்ப்புள்ளது. காதல் உறவில் எந்தவொரு விஷயத்தையும் ஒளிவுமறைவின்றி வெளிப்படையாகப் பேசுவது நல்லது. சிறுசிறு அசதிகளைத் தவிர்க்க ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள்.
துலாம் ராசி நேயர்களுக்கு ஜூன் மாதம் எல்லாவற்றிலும் ஒரு சமநிலையை உருவாக்க வேண்டிய மாதமாக இருக்கும். வேலைப்பளு சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், உங்களுடைய முறையான திட்டமிடல் உங்களை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும். பொருளாதார நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் தொழிலுக்கு லாபகரமாக அமையும்.
காதல் ஜோடிகளுக்கு இடையே ஒரு ரோமண்டிக்கான சூழல் நிலவும். தம்பதியினருக்கு இடையே பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு இருக்கும். உடல்நலம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கான அறிகுறியைத் தருகிறது. உங்களுடைய தொழிலில் புதியதொரு பாதை அல்லது திருப்புமுனை அமையலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இது மிகவும் உகந்த காலகட்டமாகும்.
காதல் உறவு முன்பை விட பலப்படும். எனினும், கடந்த கால கசப்பான நினைவுகளால் மனதில் லேசான தவிப்பு அல்லது மன அழுத்தம் வரலாம். உடல்நலத்தைப் பொறுத்தவரை இரத்த அழுத்தம் அல்லது அதிக சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கவனம் தேவை.
தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு இந்த ஜூன் மாதம் முழுமையான நேர்மறை ஆற்றலை வாரி வழங்கப் போகிறது. வேலை மற்றும் தொழில் என இரண்டு துறைகளிலும் அபாரமான வளர்ச்சி இருக்கும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கினால் அது உங்களுக்குப் பேராதரவையும் லாபத்தையும் தரும். பண வரவு மிகச் சிறப்பாக இருக்கும்.
நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் முழு ஒத்துழைப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் பொறுப்புகள் சற்றே அதிகரிக்கக் கூடும். உங்களின் கடின உழைப்பிற்கும் ஏற்ற பலன் இந்த மாதம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பணப்புழக்கம் அதிகரித்தாலும், தேவையற்ற வீண் செலவுகளைக் குறைத்துக் கொள்வது பிற்காலத்திற்கு நல்லது.
குடும்பம் தொடர்பாக சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம். காதலில் அவசரப்படாமல் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது விரிசல்களைத் தவிர்க்கும். மூட்டு வலி அல்லது உடல் சோர்வு போன்ற உபாதைகள் வரலாம், எச்சரிக்கை.
கும்ப ராசி நேயர்களுக்கு ஜூன் மாதம் புதிய சிந்தனைகளையும், ஆச்சரியமான வாய்ப்புகளையும் கொண்டு சேர்க்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்க பிரகாசமான வாய்ப்புள்ளது. வருமானத்தை அதிகரிக்கப் புதிய வழிகள் பிறக்கும். சமூக நல காரியங்களில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
உங்கள் காதல் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான யோகம் கூடி வரும். உடல் ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் உணர்வுப்பூர்வமாகவும், ஆன்மீக ரீதியாகவும் ஒரு பக்குவத்தைத் தரும் மாதமாக இருக்கும். வேலை விஷயங்களில் எந்தவொரு முடிவையும் அவசரப்பட்டு எடுக்காமல், நிதானமாகப் படியளந்து எட்டு வைப்பது நல்லது. வரவும் செலவும் கலந்த கலவையான பலன்களே கிடைக்கும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் பேசும் போது வார்த்தைகளில் நிதானம் தேவை, தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிருங்கள். காதல் துணையிடம் பரஸ்பர நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தலைவலி அல்லது கண் சோர்வு போன்ற தொல்லைகள் வரக்கூடும் என்பதால் போதிய ஓய்வு அவசியம்.
