/வெள்ளிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சுபமான நாள்...?

June 26, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆனி 12ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 26) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - பகல் 11: 57 முதல் மதியம் 12: 47 வரை; அமிர்த காலம் - காலை 9:25 முதல் பகல் 11:12; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:32 முதல் காலை 05:20 வரை.
அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 10:49 முதல் மதியம் 12:22 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 3:29 முதல் மாலை 5:02 வரை; குளிகை - காலை 7:42 முதல் காலை 9:15 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 8:38 முதல் மதியம் 9:28 வரை, மதியம் 12:47 முதல் மதியம் 1:37 வரை; தியாஜ்யம் - இரவு 11:44 முதல் நள்ளிரவு 1:32 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:08 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:36. வாரசூலை: சூலம் - வடக்கு, பரிகாரம் - பால். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
எளிதில் முடிய வேண்டிய சில காரியங்கள் தாமதமாகி நிறைவுபெறும். புதுமையான சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பம் ஏற்படும். ஆரோக்கிய விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி துறைகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். வாகன பயணங்களில் விவேகம் வேண்டும். கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான செயல்பாடுகளில் பொறுமை வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்
அஸ்வினி : புதுமையான நாள்.
பரணி : சிந்தித்து செயல்படவும்.
கிருத்திகை : பொறுமை வேண்டும்.
நண்பர்களின் சந்திப்பு புதிய நம்பிக்கையும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுத்தும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான சில இன்னல்கள் குறையும். உத்தியோகப் பணிகளில் பொறுப்புகள் மேம்படும். சாதுர்யமான பேச்சுக்கள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்வீர்கள். ஆடம்பரமான விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புதிய கல்விகளை கற்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
கிருத்திகை : மகிழ்ச்சியான நாள்.
ரோகிணி : பொறுப்புகள் மேம்படும்.
மிருகசீரிஷம் : வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
குடும்பத்தாரின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். மனதளவில் சில பக்குவம் பிறக்கும். நெருக்கமானவர்கள் இடத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். வேலையாட்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். கல்வியில் இருந்த ஆர்வமின்மை குறையும். உத்தியோக பணிகளில் சில சலுகைகள் கிடைக்கும். புதுமையான விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் சாதகமாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
மிருகசீரிஷம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும்.
திருவாதிரை : ஆதரவான நாள்.
புனர்பூசம் : உதவிகள் சாதகமாகும்.
கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வெளியூர் பயணங்களால் முன்னேற்றம் உண்டாகும். உறவினர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். கலை பொருள்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கல்வியில் இருந்து வந்த மந்த தன்மை குறையும். மனதில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த கட்டுப்பாடுகள் குறையும். சிந்தனைகளின் போக்கில் மாற்றங்கள் பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
புனர்பூசம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
பூசம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
ஆயில்யம் : மாற்றங்கள் பிறக்கும்.
பணம் தொடர்பான நெருக்கடிகள் குறையும். உறவினர்கள் பக்கபலமாக இருப்பார்கள். குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். ஆலோசனைகளால் தெளிவுகள் ஏற்படும். விவசாய பணிகளில் முன்னேற்றமான சூழல் ஏற்படும். புதிய பொருட்கள் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். மனை சார்ந்த பணிகளில் ஆதாயம் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
மகம் : நெருக்கடிகள் குறையும்.
பூரம் : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
உத்திரம் : ஆதாயம் மேம்படும்.
மாணவர்களுக்கு கல்வி பணிகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு திருப்தியை ஏற்படுத்தும். தைரியமான செயல்பாடுகள் மூலம் மதிப்புகள் மேம்படும். கலை பொருள்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மறைமுகமாக இருந்துவந்த விமர்சனங்கள் குறையும். சகோதர உறவுகளின் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
உத்திரம் : ஈடுபாடு உண்டாகும்.
அஸ்தம் : மதிப்புகள் மேம்படும்.
சித்திரை : மகிழ்ச்சியான நாள்.
வாகன வசதிகள் மேம்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களால் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் இருந்துவந்த போட்டிகள் குறையும். மகிழ்ச்சியான பழைய நினைவுகள் அவ்வப்போது ஏற்பட்டு நீங்கும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். உடனிருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல் உண்டாகும். கால்நடைகள் மூலம் ஆதாயம் அடைவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
சித்திரை : வசதிகள் மேம்படும்.
சுவாதி : போட்டிகள் குறையும்.
விசாகம் : ஆதாயகரமான நாள்.
தோற்றப் பொலிவு மற்றும் பழக்கவழக்கங்களில் சிறு சிறு மாற்றங்கள் ஏற்படும். மனதில் உள்ள எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதில் கவனம் வேண்டும். தலைவலி தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தற்பெருமை தொடர்பான சிந்தனைகளை தவிர்க்கவும். உடன் இருப்பவர்களின் தன்மைகளை அறிந்து செயல்படவும். உங்கள் மீதான சில விமர்சனங்கள் மறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 2
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
விசாகம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
அனுஷம் : பிரச்சனைகள் நீங்கும்.
கேட்டை : விமர்சனங்கள் மறையும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை கையாளும் பொழுது கவனம் வேண்டும். ரகசியம் தொடர்பான செயல்பாடுகளில் கவனம் வேண்டும். வெளி உணவுகளில் கவனம் வேண்டும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் மூலம் மாற்றங்கள் ஏற்படும். பணிகளில் இருந்து வந்த பொறுப்புகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
மூலம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.
பூராடம் : கவனம் வேண்டும்.
உத்திராடம் : பொறுப்புகள் குறையும்.
சேமிப்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபம் அதிகரிக்கும். விலை உயர்ந்த பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வெளியூர் சார்ந்த பயணம் மூலம் மேன்மை உண்டாகும். சுபகாரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். கடினமான பணிகளையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். கலை சார்ந்த துறைகளில் திறமைகள் வெளிப்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
உத்திராடம் : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
திருவோணம் : மேன்மை உண்டாகும்.
அவிட்டம் : திறமைகள் வெளிப்படும்.
உழைத்துக்கொண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். நண்பர்களிடத்தில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். வியாபாரத்தில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். பிரபலமானவர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். மருத்துவ பொருட்கள் தொடர்பான வியாபாரத்தில் லாபம் பெருகும். விவசாய பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். அரசு சார்ந்த நிலைப்பாடுகளை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
அவிட்டம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
சதயம் : அனுபவம் ஏற்படும்.
பூரட்டாதி : புரிதல் உண்டாகும்.
உத்தியோகப் பணிகளில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். நீண்ட நாள் சேமிப்பு திட்டங்கள் பற்றிய எண்ணங்கள் உண்டாகும். பேச்சுக்களில் விவேகமும் பொறுமையும் வேண்டும். பெரியோர்களின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படவும். ஆரோக்கிய செயல்களில் கவனம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் மாற்றமான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
பூரட்டாதி : சாதகமான நாள்.
உத்திரட்டாதி : பொறுமை வேண்டும்.
ரேவதி : மாற்றமான நாள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது)