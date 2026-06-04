/தினசரி ராசிபலன்: ஜூன் 4 - இன்று யார் யாருக்கு சிறப்பான நாள்?

June 4, Tamil Daily Horoscope: இன்று வைகாசி 21ஆம் நாள் வியாழக்கிழமை (ஜூன் 4) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:53 முதல் மதியம் 12:43 வரை; அமிர்த காலம் - இரவு 8:33 முதல் இரவு 10:20; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:28 முதல் காலை 05:16 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மதியம் 1:51 முதல் மதியம் 3:24 வரை; எமகண்டம் - அதிகாலை 6:04 முதல் காலை 7:38 வரை; குளிகை - காலை 9:11 முதல் காலை 10:44 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 10:13 முதல் காலை 11:03 வரை, மதியம் 3:12 முதல் மாலை 4:02 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:04 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:31. வாரசூலை: சூலம் - தெற்கு, பரிகாரம் - தைலம். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
சிறு சிறு வதந்திகள் அவ்வப்போது ஏற்பட்டு நீங்கும். தனவருவாயில் இழுபறியான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். உற்பத்தி சார்ந்த துறைகளில் லாபங்கள் மேம்படும். பொருளாதார நெருக்கடிகள் குறையும். வாக்குகளை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். காது தொடர்பான பிரச்சனைகள் தோன்றி மறையும். கல்வி கற்கும் திறனில் மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 2
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம்
அஸ்வினி : இழுபறியான நாள்.
பரணி : நெருக்கடிகள் குறையும்.
கிருத்திகை : மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
பணியில் இருந்த பொறுப்புகள் குறையும். தடைப்பட்ட சில பணிகளை முடிப்பீர்கள். வெளியூர் சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். ஆன்மீக பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். விலகி சென்றவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். துணைவருடன் சிறதூர பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். மனதளவில் புதிய தேடல்கள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்
கிருத்திகை : பொறுப்புகள் குறையும்.
ரோகிணி : ஆர்வம் உண்டாகும்.
மிருகசீரிஷம் : தேடல்கள் உருவாகும்.
மற்றவர்கள் பற்றிய கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். கணவன் மனைவிக்கிடையே விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். நெருக்கமானவர்கள் மூலம் சில மாற்றமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். உத்தியோகப் பணியில் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படவும். தனிப்பட்ட விஷயங்களை பகிர்வதை குறைத்துக் கொள்ளவும். ஆரோக்கியத்தில் விழிப்புணர்வு வேண்டும். அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
மிருகசீரிஷம் : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும்.
திருவாதிரை : கவனம் வேண்டும்.
புனர்பூசம் : விழிப்புணர்வு வேண்டும்.
துணைவர் வழியில் மதிப்புகள் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றமான சூழல் அமையும். பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வழக்கு விஷயங்களில் சாதகமான சூழல் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். சமூகப் பணிகளில் செல்வாக்கு உயரும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
புனர்பூசம் : மதிப்புகள் உண்டாகும்.
பூசம் : சாதகமான நாள்.
ஆயில்யம் : செல்வாக்கு உயரும்.
சகோதரர்கள் வழியில் ஆதரவான சூழல் அமையும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். துணைவர் வழியில் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். மனதளவில் இருந்த தாழ்வு மனப்பான்மை குறையும். உயர் அதிகாரிகளால் அனுகூலம் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்
மகம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
பூரம் : ஒத்துழைப்பு மேம்படும்.
உத்திரம் : அனுகூலம் உண்டாகும்.
உயர் அதிகாரிகளின் அறிமுகம் நல்ல ஒரு மாற்றத்தை தரும். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் மேன்மை ஏற்படும். சுபகாரிய எண்ணங்கள் கைகூடும். உறவினர்கள் வழியில் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் குறையும். சிக்கனமாக செலவு செய்து சேமிப்பை மேம்படுத்துவீர்கள். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பிரச்சனைகளை சமாளிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 2
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம்
உத்திரம் : மேன்மை ஏற்படும்.
அஸ்தம் : நெருக்கடிகள் குறையும்.
சித்திரை : ஆசைகள் நிறைவேறும்.
கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். பங்குதாரர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். எதிராக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். உறவுகள் மத்தியில் செல்வாக்குகள் மேம்படும். புதிய மனை வாங்குவது தொடர்பான எண்ணம் மேம்படும். நம்பிக்கைக்குரியவர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கும். நீண்ட நாள் நண்பர்களின் சந்திப்புகள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
சித்திரை : பிரச்சனைகள் குறையும்.
சுவாதி : செல்வாக்குகள் மேம்படும்.
விசாகம் : மாற்றம் உருவாகும்.
நவீன தொழில்நுட்பக் கருவிகள் வாங்குவீர்கள். வாகன மாற்ற சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். முயற்சிக்கு ஏற்ப புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுப காரியங்கள் கைகூடும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். மாறுபட்ட அணுகுமுறைகளால் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். பூர்வீக வீட்டை விரிவுபடுத்துவதற்கான முயற்சி மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 2
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம்
விசாகம் : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.
அனுஷம் : ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும்.
கேட்டை : முயற்சி மேம்படும்.
முயற்சியில் அலைச்சலும் அனுபவமும் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சுபிட்சம் உண்டாகும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். புதிய வியாபாரம் தொடங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம்
மூலம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும்.
பூராடம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
உத்திராடம் : அனுகூலமான நாள்.
பொருளாதார சிக்கல்கள் குறையும். உறவினர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வீட்டின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். அலுவல் பணிகளில் பொறுப்புடன் செயல்படவும். சிந்தனைகளில் குழப்பம் தோன்றி மறையும். மூத்த உடன்பிறப்புகளின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். கல்வி பணிகளில் ஆர்வமின்மையான சூழல் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 2
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம்
உத்திராடம் : சிக்கல்கள் குறையும்.
திருவோணம் : குழப்பம் மறையும்.
அவிட்டம் : ஆர்வமின்மையான நாள்.
தம்பதிகளுக்கு அனுசரித்து செல்லவும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் மந்த நிலை உண்டாகும். சிக்கனமாக செயல்படுவது நெருக்கடிகளை தவிர்க்கும். பயணம் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். விவேகமான முடிவு நல்ல மாற்றத்தைத் தரும். நெருக்கடியாக இருந்தவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம்
அவிட்டம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
சதயம் : அனுபவம் கிடைக்கும்.
பூரட்டாதி : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும்.
வெளி வட்டாரங்களில் செல்வாக்கு மேம்படும். தனவரவுகளில் இருந்து வந்த இழுபறியான சூழல் மறையும். புதிய கலை விஷயங்களில் ஈடுபாடு காட்டுவீர்கள். மனதளவில் இருந்த குழப்பம் விலகும். பேச்சுகள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். முகத்தில் பொலிவும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும். சோர்வுகள் மறையும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பிரவுன் நிறம்
பூரட்டாதி : செல்வாக்கு மேம்படும்.
உத்திரட்டாதி : குழப்பம் விலகும்.
ரேவதி : மகிழ்ச்சி மேம்படும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.