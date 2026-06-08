/ராசிபலன்: ஜூன் 8 - மேஷம் முதல் மீனம் வரை... இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?

June 8, Tamil Daily Horoscope: இன்று வைகாசி 25ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை (ஜூன் 8) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:51 முதல் மதியம் 12:41 வரை; அமிர்த காலம் - இரவு 9:13 முதல் இரவு 10:39; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:28 முதல் காலை 05:16 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 7:38 முதல் மாலை 9:12 வரை; எமகண்டம் - காலை 10:45 முதல் மதியம் 12:18 வரை; குளிகை - மதியம் 1:52 முதல் மதியம் 3:25 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - மதியம் 12:43 முதல் மதியம் 1:33 வரை, மாலை 3:13 முதல் மாலை 4:02 வரை; தியாஜ்யம் - மாலை 3:41 முதல் மாலை 5:19 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:05 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:32. வாரசூலை: சூலம் - கிழக்கு, பரிகாரம் - தயிர். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
எதிலும் உற்சாகத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். மனதில் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். கல்வியில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்
அஸ்வினி : உற்சாகம் பிறக்கும்.
பரணி : காரியம் நிறைவேறும்
கிருத்திகை : மகிழ்ச்சியான நாள்
சக பணியாளர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வியாபாரம் நிமித்தமான எண்ணங்கள் நிறைவேறும். எதிர்பாராத செலவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும். சுபகாரிய சிந்தனைகள் மேம்படும். மனதில் திருப்தியின்மையான சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டு மறையும். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
கிருத்திகை : மகிழ்ச்சி உண்டாகும்
ரோகிணி : செலவுகள் உண்டாகும்.
மிருகசீரிஷம் : ஆர்வம் கூடும்
கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த குழப்பம் நீங்கி தெளிவுகள் பிறக்கும். செய்கின்ற முயற்சியில் மாற்றமான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். சிந்தனைப் போக்கில் கவனம் வேண்டும். சவாலான வேலைகளையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். எதிர்காலம் நிமித்தமான சிந்தனைகள் மேம்படும். உயர் அதிகாரிகளின் மறைமுகமான ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
மிருகசீரிஷம் : தெளிவு பிறக்கும்
திருவாதிரை : சவால்களை வெல்வீர்கள்
புனர்பூசம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு உடன் இருப்பவர்களால் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். மனதில் தாழ்வு மனப்பான்மை இன்றி செயல்படவும். வியாபார பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். தேவையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்ப்பது நல்லது. எண்ணிய சில பணிகளில் தாமதம் உண்டாகும். எதிலும் திட்டமிட்டு செயல்படவும். கடன் விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்
புனர்பூசம் : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும்.
பூசம் : பொறுமை வேண்டும்.
ஆயில்யம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
கணவன் மனைவிக்கிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். தனவரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் மேம்படும். சமூக பணிகளில் புதிய அறிமுகங்கள் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். வழக்கு பணிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். உத்தியோகப் பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவான முடிவுகள் பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
மகம் : ஒற்றுமை கூடும்
பூரம் : ஆதரவு கிடைக்கும்
உத்திரம் : முடிவு பிறக்கும்
பொருளாதார சிக்கல்கள் குறையும். நண்பர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சியான சூழல் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வேலை ஆட்களின் ஒத்துழைப்புகள் மூலம் லாபம் அடைவீர்கள். மாறுபட்ட அணுகு முறையால் எண்ணியதை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். பணி நிமித்தமான கருத்துக்களுக்கு ஆதரவு மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
உத்திரம் : சிக்கல்கள் தீரும்
அஸ்தம் : லாபம் மேம்படும்.
சித்திரை : ஆதரவு பெருகும்.
செயல்பாடுகளில் துரிதம் ஏற்படும். தூரத்து உறவினர்களின் சந்திப்பு உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகளின் நட்புகள் கிடைக்கும். கமிஷன் பணிகளில் லாபம் அடைவீர்கள். சிந்தனைப் போக்கில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். பயணம் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். உத்தியோக பணிகளில் முக்கியத்துவம் ஏற்படும். சில பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுகள் பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்
சித்திரை : சந்திப்பு உண்டாகும்
சுவாதி : லாபகரமான நாள்.
விசாகம் : முடிவுகள் பிறக்கும்.
விவசாய பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பம் விலகும். வாகன பயணங்களில் விவேகம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவுகள் மேம்படும். சிக்கனமாக செயல்பட்டு சேமிப்பை மேம்படுத்துவீர்கள். கலகலப்பான பேச்சுகள் மூலம் பலரின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
விசாகம் : குழப்பம் விலகும்
அனுஷம் : வாய்ப்புகள் வரும்
கேட்டை : பாராட்டு கிடைக்கும்
சொத்து பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கும். பிரபலமானவர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். புதிய தொழில்நுட்ப கருவிகள் மீதான ஆர்வம் உண்டாகும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். வியாபாரத்தில் இழுபறியான சூழல் அமையும். உத்தியோக பணிகளில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
மூலம் : தீர்வுகள் கிடைக்கும்
பூராடம் : ஆர்வம் உண்டாகும்.
உத்திராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
விலை உயர்ந்த பொருட்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உண்டாகும். தேவையற்ற விவாதங்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். தோற்றப்பொலிவு பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். வியாபார பணிகளில் போட்டிகள் குறையும். சுபகாரிய தொடர்பான செயல்பாடுகளில் அலைச்சல்களும் காலதாமதங்களும் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
உத்திராடம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
திருவோணம் : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
அவிட்டம் : காலதாமதம் ஆகும்
வித்தியாசமான அணுகுமுறைகள் மூலம் வியாபாரத்தில் வெற்றி பெறுவீர்கள். கலைதுறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நண்பர்களின் வருகையால் மனதளவில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். கடன் செயல்களில் பொறுமை காக்கவும். பணி மாற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். மற்றவர்களின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்
அவிட்டம் : வெற்றிகரமான நாள்.
சதயம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
பூரட்டாதி : மதிப்பளித்து செயல்படவும்.
மனதிற்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வீட்டில் உள்ளவர்களை அனுசரித்து செல்லவும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபார தொடர்பான வெளியூர் பயணம் கைக்கூடும். நண்பர்களுடன் வெளியூர் பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். புதிய முயற்சிகளுக்கு மாறுபட்ட முறையில் வியூகங்களை அமைப்பீர்கள். இணையம் தொடர்பான பணிகளில் ஆதாயம் அடைவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
பூரட்டாதி : அனுசரித்து செல்லவும்.
உத்திரட்டாதி : பயணம் கைகூடும்
ரேவதி : ஆதாயமான நாள்.
இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.