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ராசிபலன்: ஜூன் 8 - மேஷம் முதல் மீனம் வரை... இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?

June 8 Today Rasipalan: வைகாசி மாதம் 25ஆம் நாளான இன்று (ஜூன் 8), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம். 

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 05:54 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:54 AM IST
ராசிபலன்: ஜூன் 8 - மேஷம் முதல் மீனம் வரை... இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?
Image Credit: Image Credit : Daily Horoscope | Image Source : Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ராசிபலன்: ஜூன் 8 - மேஷம் முதல் மீனம் வரை... இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?
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