/ஜூன் மாதம் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்குப் பண மழை + ராஜயோகம் ஆரம்பம்!

ஜூன் மாதம் நடக்கும் செவ்வாய் பெயர்ச்சி எந்தெந்த நான்கு ராசிகளுக்கு பணமழையுடன் கூடிய ராஜயோகத்தை கொடுக்கப்போகிறது என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வீரம், ஆற்றல், பூமி மற்றும் தைரியத்திற்கு அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுவதும், அங்கு பிற கிரகங்களுடன் இணைவதும் மனித வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். தற்போதைய 2026 ஆம் ஆண்டின் கோச்சார நிலைகளின்படி, ஜூன் மாதத்தில் செவ்வாய் பகவான் தனது சொந்த வீடான மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ரிஷப ராசியில் செவ்வாய் அமர்வதும், மாத இறுதியில் மிதுனத்தில் ஏற்படும் கிரக சேர்க்கைகளும், குறிப்பாக சுக்கிரன்-செவ்வாய் சேர்க்கையின் தாக்கம் சில ராசிகளுக்குப் பண வரவையும், பெரும் புகழையும் அள்ளித் தரப்போகிறது. இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி மற்றும் அதன் சேர்க்கை நடக்கும் தேதிகள், மற்றும் இதனால் ராஜயோகம் பெறப்போகும் ராசிகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்...
ஜூன் 21, 2026 ஆனி மாதம் செவ்வாய் பகவான் தனது சொந்த வீடான மேஷ ராசியில் இருந்து வெளியேறி, சுக்கிரனின் வீடான ரிஷப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். ஜூன் 28 ஜூன் மாதத்தின் இறுதிப் பகுதியில் செவ்வாய் கிரகம் மிதுன ராசிக்குள்ளும் நுழைகிறது. அங்கு ஏற்கனவே சஞ்சரிக்கும் புதன் மற்றும் சுக்கிரனுடன் இணைந்து ஒரு பலமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
மேஷ ராசிக்கு அதிபதியே செவ்வாய் பகவான் என்பதால், இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பெரிய உன்னத நிலையைத் தரும். செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு 2 ஆம் இடமான தன ஸ்தானத்திற்கு (ரிஷபம்) மாறுவதால், வருமானம் பன்மடங்கு உயரும். நீண்ட நாட்களாக வராத பழைய கடன்கள் வசூலாகும். ரியல் எஸ்டேட், நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்க நினைத்தவர்களின் கனவு இந்த மாதத்தில் நனவாகும். புதிய தொழில் தொடங்க அனுகூலமான சூழல் நிலவும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.
மிதுன ராசி - ஜூன் 28-க்கு மேல் செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்குள்ளேயே நுழைந்து சுக்கிரன் மற்றும் புதனுடன் தொடர்பு கொள்வதால், உங்களுக்குத் தைரியமும், சுறுசுறுப்பும் கூடும். உங்களின் 3-ஆம் இடத்து முயற்சிகள் அனைத்தும் இதுவரை தோல்வியில் முடிந்திருந்தால், இனி தொட்டதெல்லாம் துலங்கும். போட்டிகளில் அமோக வெற்றி பெறுவீர்கள். வேலை இல்லாமல் தவித்தவர்களுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய உயர்தர வேலை அமையும். வெளிநாடு அல்லது வெளியூர் செல்ல எடுக்கும் முயற்சிகள் கைகூடும். உங்களின் பேச்சுத் திறமையால் பல காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். சமூகத்தில் அந்தஸ்து உயரும்.
கடக ராசியினருக்கு செவ்வாய் பகவான் லாப ஸ்தானமான 11 ஆம் வீட்டிற்கு (ரிஷபம்) பெயர்ச்சி ஆகிறார். ஜோதிடத்தில் 11-ல் பாப கிரகங்கள் அமர்வது மிகச்சிறந்த யோகமாகக் கருதப்படுகிறது. தொழிலில் எதிர்பார்த்ததை விட லாபம் இரண்டு மடங்காகக் கிடைக்கும். புதிய முதலீட்டாளர்கள் உங்கள் தொழிலைத் தேடி வருவார்கள். மூத்த சகோதர, சகோதரிகளின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். பூர்வீக சொத்து விவகாரங்களில் இருந்த வம்பு, வழக்குகள் உங்களுக்குச் சாதகமாக முடியும். அலுவலகத்தில் உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களும், ஊதிய உயர்வும் தடையின்றி கிடைக்கும்.
சிம்ம ராசிக்குச் செவ்வாய் பகவான் 10 ஆம் இடமான கர்ம ஸ்தானத்திற்கு (தொழில் ஸ்தானம்) மாறுகிறார். இதனால் "திக்கற்ற திசையில் செவ்வாய் திக்பலம்" என்ற அமைப்பைப் பெறுகிறார். அரசியல், காவல்துறை, ராணுவம் அல்லது நிர்வாகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய உயர் பதவிகள் மற்றும் கௌரவங்கள் வந்து சேரும். சுய தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் வியாபாரத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு விரிவுபடுத்துவார்கள். புதிய கிளைகளைத் தொடங்குவீர்கள். உங்களைச் சுற்றி மறைமுகமாகச் சதி செய்த எதிரிகள் தானாகவே பலவீனமடைந்து விலகி ஓடுவார்கள்.
செவ்வாய் ரிஷப ராசிக்கு மாறுவதால் ரிஷபம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்திலும், பேச்சிலும் சற்று நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. தேவையற்ற வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது மன அமைதியைத் தரும்.
செவ்வாய்க்கிழமைகளில் முருகப் பெருமானை செவ்வரளி மலர்கள் கொண்டு வழிபடுவது நல்லது. கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பது மற்றும் துவரை தானம் செய்வது செவ்வாயின் எதிர்மறை தாக்கத்தைக் குறைத்து நற்பலன்களைத் தடையின்றி பெற உதவும்.
