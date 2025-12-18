English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • கஜலட்சுமி யோகம்: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்.. உங்க ராசி இதுல இருக்கா?

கஜலட்சுமி யோகம்: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்.. உங்க ராசி இதுல இருக்கா?

Gajalakshmi Yoga 2026: 2026ஆம் ஆண்டில் உருவாக இருக்கும் கஜலட்சுமி யோகத்தால், குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் உள்ளது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 18, 2025, 11:36 AM IST
  • கஜலட்சுமி யோகம் 2026
  • அதிர்ஷ்டம் பெறும் 4 ராசிகள்
  • யார் யார்?

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
camera icon7
Tamil Nadu government
மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
கஜலட்சுமி யோகம்: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்.. உங்க ராசி இதுல இருக்கா?

Astrology: இன்னும் சில தினங்களில் புதிய வருடம் 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்க உள்ளது. இந்த ஆண்டில் பல முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் நடைபெற இருக்கின்றன. இவை சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களையும் எதிர்மறையான மாற்றங்களையும் தர இருக்கிறது. அந்த வகையில் அடுத்த ஆண்டில் குரு மற்றும் சுக்கிரன் கடக ராசிக்கு மாற இருக்கின்றன. இதனால் சக்திவாய்ந்த கஜலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகம் 2026, ஜூன் 2 அன்று உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு மகத்தான அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Add Zee News as a Preferred Source

ரிஷபம் (Taurus)

கஜலட்சுமி யோகம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்மைகளை அள்ளிக் கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் அதிர்ஷ்டத்தின் உச்சிக்கே செல்வார்களாம். மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். தன்னம்பிக்கை பலமடங்கு அதிகரிக்கும்.இதன் காரணமாக வாழ்க்கையில் இருந்து வரும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். திருமண வாழ்க்கையில் அமைதியும் நிம்மதியும் நிலவும். திட்ட்ங்கள் அனைத்தும் சரியாக நடக்கும். மேலும், இந்த காலகட்டத்தில் ஆரோக்கியம் மேம்படும். மொத்தத்தில் இந்த காலகட்டம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமாக இருக்கும். 

மிதுனம் (Gemini)

கஜலட்சுமி ராஜயோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பல அற்புதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புத்திசாலித்தனமாக நடந்துக்கொள்வீர்கள். நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத லாபம் இருக்கும். வணிகத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. வேலைக்காக நீண்ட தூர பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டியது வரலாம். ஆனால் இந்த பயணங்கள் சாதகமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். துணையுடன் இருக்கும் நீண்ட கால பிரச்சனைகள் தீர்வுக்கு வரும். இதனால் குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதியான சூழல் நிலவும். 

சிம்மம் (Leo) 

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு குரு மற்றும் சுக்கிரனால் உருவாகும் கஜலட்சுமி யோகம் நல்ல மாற்றங்களை தர இருக்கிறது. நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை மேம்படும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பலன்கள் காத்திருக்கின்றனர். அலுவலகத்தில் பணி சுமை குறையும் நிலையில், மன அழுத்தம் குறைத்து நிம்மதியை உணர்வீர்கள். காதல் செய்பவர்களுக்கு இது சாதகமான ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது. திருமணமானவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிறைந்ததாக இருக்கும். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு பெரிய லாபம் கிடைக்கும். மொத்தத்தில் இந்த காலகட்டம் பல நன்மைகளை தர இருக்கிறது. 

துலாம் (Libra) 

இந்த கஜலட்சுமி ராஜயோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் பல மாற்றங்களை தங்களது வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை சந்திக்க உள்ளனர். தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு நிலவி வந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். பல துறைகளில் இருந்து லாபம் கிடைக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் சேமிப்பு அதிகம் இருக்கும். புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும். மொத்தத்தில் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டமும் வெற்றியும் நிறைந்து இருக்கிறது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன்: (டிசம்பர் 18, 2025): வெற்றி கிடைக்கும் நாள்!

மேலும் படிக்க: மிதுனத்தில் கஜகேசரி யோகம் 2026.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு அதிஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Gajalakshmi Yoga 2026Zodiac SignsGajalakshmi Yoga palangalhoroscope 2026puthandu rasi palan

Trending News