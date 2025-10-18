English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்னும் சில மணி நேரத்தில் ராசியை மாற்றும் குரு: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்

இன்னும் சில மணி நேரத்தில் ராசியை மாற்றும் குரு: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்

இந்த வருடம், இன்று (அக்டோபர் 18, 2025) அன்று, குரு தனது பாதையை மாற்றி, மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதிர்ஷ்டம், அறிவு, செழிப்பு, திருமணம், குழந்தைகள் மற்றும் மதத்திற்கு பொறுப்பான கிரகமாக குரு கருதப்படுகிறது. குருவின் பாதையின் இந்த மாற்றம் 12 ராசிகளிலும் நல்ல மற்றும் அசுப விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 18, 2025, 04:54 PM IST
இந்த வருடம், இன்று அதாவது அக்டோபர் 18, 2025 அன்று, குரு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு மாறப் போகிறார். குரு அதிர்ஷ்டம், அறிவு, செழிப்பு, திருமணம், குழந்தைகள் மற்றும் மதத்திற்கு காரணமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. குருவின் இந்த நிலை மாற்றம் 12 ராசிகளிலும் நல்ல மற்றும் அபசகுன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். சில ராசிகள் நல்ல பலன்களை பெறலாம், மற்றவை அபசகுன பலன்களை பெறலாம். சில ராசிகளுக்கு, இது முன்னேற்றத்தை தரும். மற்றவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். 2025 ஆம் ஆண்டு குரு கடக ராசிக்குள் நுழைவது 12 ராசிகளையும் எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம் - உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்கள் தொழில் புதிய பாதையில் பயணிக்கும், மேலும் உங்கள் பணி பாராட்டப்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் இனிதே முடிவடையும். உங்கள் வாகனம் அல்லது வீடு சம்பந்தமான நற்செய்திகளை நீங்கள் பெறலாம்.

ரிஷபம் - உங்கள் தன்னம்பிக்கை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயரும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் அல்லது நண்பர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். பயணங்கள் நன்மை பயக்கும், மேலும் ஒரு புதிய திட்டத்தைத் தொடங்க இதுவே சிறந்த நேரம்.

மிதுனம் - பணமும் தொடர்புகளும் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேலும் வலுப்பெறும். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் நிலவும். முதலீடுகள் லாபம் தரக்கூடும், ஆனால் உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.

கடகம் - குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்குள் பிரவேசிப்பதால், இந்த காலம் உங்களுக்குப் புதிய தொடக்கங்களையும், வெற்றியையும் குறிக்கிறது. உங்கள் தன்னம்பிக்கையும், கவர்ச்சியும் அதிகரிக்கும். திருமணம், பதவி உயர்வு அல்லது கௌரவம்/மரியாதை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.

சிம்மம் - இது உங்களுக்கு சுயபரிசோதனை மற்றும் சமநிலைக்கான காலமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பழைய பிரச்சனைகள் ஏதேனும் தீர்க்கப்படும். வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் அல்லது நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். ஆன்மீக ஆர்வம் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் மனம் அமைதியை நாடும்.

கன்னி - குருவின் பெயர்ச்சி உங்கள் நம்பிக்கைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதாக இருக்கலாம். கடந்த காலங்களில் நீங்கள் மேற்கொண்ட கடின உழைப்புக்கு முழுப் பலனும் கிடைக்கும். நண்பர்கள் அல்லது சமூக வட்டத்தின் மூலம் நீங்கள் ஆதாயம் பெறுவீர்கள். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கை புதிய திசையில் பயணித்து, உங்கள் மதிப்பு மேலும் வலுப்பெறும்.

துலாம் - உங்கள் வேலையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் இருக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும், மேலும் உங்கள் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். இது பதவி உயர்வு அல்லது பொறுப்புகள் உயரும் காலமாக இருக்கும். பொது வாழ்க்கையிலும் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம் - அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடையும். வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பான நல்ல வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். கல்வி, ஆன்மீகம் மற்றும் பயணங்களில் நீங்கள் சிறப்பான வெற்றியை அனுபவிப்பீர்கள். இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்கள் நம்பிக்கையையும், அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தையும் மேலும் வலுப்படுத்துவீர்கள்.

தனுசு - நீண்ட நாட்களாக இருந்த சில பிரச்சனைகள் உங்களுக்குத் தீரும். திடீர் பண வரவு அல்லது உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் தியானம் அல்லது ஆன்மீகப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். அத்துடன், உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.

மகரம் - உறவுகளில் இனிமை கூடும். உங்கள் திருமண பந்தத்தில் புரிதலும், நம்பிக்கையும் மேலும் வலுவடையும். உங்கள் துணையுடன் இணைந்து ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்க இது உகந்த நேரமாக அமையும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கைத் துணை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு.

கும்பம் - இது உழைப்புக்கேற்ற பலன் கிடைக்கின்ற காலம். நீங்கள் முன்பு பட்ட கஷ்டங்கள் இப்போது பலனளிக்கும். உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுவதுடன், வேலையில் உறுதியான நிலையை அடைவீர்கள். நீங்கள் பங்கேற்கும் போட்டிகளிலும் வெற்றி வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.

மீனம் - இது காதல், ஆக்கத்திறன் மற்றும் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி பெருகும் நேரம். உங்களுக்குப் புதிய உத்வேகம் பிறக்கும், மேலும் பழைய உறவுகள் பலப்படும். குறிப்பாக, கலைஞர்களும் மாணவர்களும் மகத்தான வெற்றிகளைப் பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

