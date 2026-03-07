12 வருடங்களுக்குப் பின் குரு நேரடி இயக்கம்; திடீர் லட்சாதிபதியாக மாறப்போகும் 3 ராசிகள்

Guru Vakra Nivarthi 2026 In Tamil: வேத ஜோதிடத்தில், குரு பகவான் தெய்வங்களின் குருவாகக் கருதப்படுகிறார். இது மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் நன்மை பயக்கும் கிரகமாகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த சிறப்பு கிரகத்தின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தாள் 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுடன், உலகளவிலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தற்போது, அறிவு, மகத்தான செல்வம், மகிழ்ச்சியான திருமணம், உயர் கல்வி, அதிர்ஷ்டம் போன்ற வரன்களை அள்ளித்தரும் குரு மிதுனத்தில் வக்ர நிலையில் பயணித்து வருகிறார். வரும் மார்ச் 11 ஆம் தேதி அதாவது 12 வருடங்களுக்கு பிறகு குரு மீண்டும் வக்ர நிவார்த்தி அடைந்து நேராக பயணிக்கத் தொடங்குவார். இது வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வரும். அதனுடன் இதுவரை நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடிக்கப்படும், பூட்டப்பட்ட விதியின் கதவுகளும் திறக்கப்படும். இதனுடன் மனதில் தெளிவு பிறக்கும். மேலும் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான விளைவுகளைக் காணத் தொடங்கலாம். எனவே குருவின் நேரடி இயக்கத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
பஞ்சாங்கத்தின்படி, வருகிற மார்ச் 11, 2026 அன்று, குரு பகவான் மிதுன ராசியில் தனது வக்ர இயக்கத்தை முடித்துக்கொண்டு நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார். இதன் பிறகு குருவின் அடுத்த பெரிய ராசி மாற்றம் வரும் ஜூன் 2, 2026 அன்று நிகழும், அப்போது குரு பகவான் அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழைவார்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் நேரடி இயக்கம் நன்மை பயக்கும். குரு இந்த ராசிக்காரர்களின் மூன்றாவது வீட்டில் சஞ்சரித்து பயணிக்கத் தொடங்குவார். இந்த வீடு தைரியம், தொடர்பு மற்றும் உடன்பிறப்புகளுக்கு ஒரு காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, குருவின் நேரடி இயக்கம் இந்த ராசிகளின் தைரியம், வீரம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க உதவும். வேலை செய்பவர்களுக்கு இந்த மாற்றம் மிகப் பெரிய நன்மையைத் தரும். குருவின் ஒன்பதாவது பார்வை 11 ஆம் வீட்டில் விழுகிறது. இது நிலுவையில் உள்ள பதவி உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் பெறலாம். இந்த காலம் தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கூட்டாண்மைகள் உருவாகலாம், இது கணிசமான லாபத்தைத் தரும். திருமண வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, நீண்டகால பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரலாம். உங்கள் துணையுடனான உங்கள் உறவு வலுப்பெறலாம். கூடுதலாக, உயர்கல்வி படிக்கும் மாணவர்கள் பயனடையலாம். வெளிநாடு பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை பெறலாம். ஆரோக்கியம் நன்றாக சிறப்பாக இருக்கும்.
பரிகாரம்: வியாழக்கிழமை, மஞ்சள் துணியில் கடலைப் பருப்பை எடுத்து விஷ்ணு கோவிலில் காணிக்கையாக வைக்கவும்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் நேரடி இயக்கம் மிகவும் நன்மை பயக்கும். குரு இந்த ராசியின் இரண்டாவது வீட்டில் பயணிப்பார். செல்வ வீட்டில் குருவின் நேரடி இயக்கம் சிறந்த நிதி நிலைமைக்கு பல வாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கும் இந்தக் காலம் சாதகமான பலனைத் தரும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்கள் வேலையைப் பாராட்டுவார்கள். உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். மேலும், உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு பெறுவீர்கள். இந்தக் காலம் தொழிலதிபர்களுக்கும் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் லாபத்தை ஈட்டலாம். செல்வம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும், முன்னதாக சிக்கிய பணம் திரும்பக் கிடைக்கும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக மாறும். குருவின் நேரடி இயக்கம் மாணவர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் உயர் கல்வியில் வெற்றி பெறலாம்.
பரிகாரம்: குருவின் சுப பலன்களைப் பெற, வியாழக்கிழமை அன்று மஞ்சள் மற்றும் வெல்லம் கலந்த மாவு உருண்டையை பசுவிற்கு உணவாகக் கொடுங்கள்.
மிதுனம்
இந்த ராசியில், குரு கிரகம் நேரடியாக லக்ன வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் பல பகுதிகளில் நன்மை அடையலாம். மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதோடு, நேர்மறை ஆற்றலின் ஓட்டமும் அதிகரிக்கும். நேர்மறை ஆற்றல் உங்களுக்கு திருமணம், குழந்தைகள் மற்றும் வணிகம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களில் நன்மைகளைத் தரும். பல புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். இந்த காலம் மாணவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் கணிசமான வெற்றியைப் பெறலாம்.
பரிகாரம்: குருவின் அருளைப் பெற, மிதுன ராசிக்காரர்கள் வியாழக்கிழமைகளில் மஞ்சள் நீரில் குளிக்க வேண்டும். மேலும், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் செய்ய வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
