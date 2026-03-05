English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்னும் 5 நாட்கள்.. குருவின் நிலையால் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம்

இன்னும் 5 நாட்கள்.. குருவின் நிலையால் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம்

Guru Peyarchi On March: குரு பகவான் மார்ச் 11ஆம் தேதி மிதுன ராசியில்  நேரடி பயணத்தை தொடங்குகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 5, 2026, 10:20 AM IST
  • குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்
  • மிதுன ராசியில் நேரடி இயக்கம்
  • 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

இன்னும் 5 நாட்கள்.. குருவின் நிலையால் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம்

Guru Peyarchi On March: ஜோதிட ரீதியாக குரு பகவான் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் புனிதமாக கருதப்படுகிறார்.  குரு பகவானின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  குரு பகவான் ஒரு ராசியில இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைய 12 ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்வார்.  இவர் ஒவ்வொரு ராசியிலும் சுமார் ஓராண்டு காலம் தங்கி பெயர்ச்சிப்பார்.  குரு பகவான் தற்போது மிதுன ராசியில் உள்ளார்.  இவர் 2026ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2ஆம் தேதி கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி  அடைவார். 

இதற்கிடையில், மார்ச் 11ஆம் தேதி  புதன் கிழமை குரு பகவான்  6.17 மணிக்கு மிதுன ராசியில் தனது  நேரடி பணத்தை தொடங்கப் போகிறார். மிதுன ராசியின் அதிபதியாக  குரு இருப்பதால், இவரரு நேரடி பயணம் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும், குருவின் இந்த நேரடி பயணம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.  எனவே, குருவின் நேரடி இயக்கத்தால்   எந்தெந்த ராசிகள் பலன்களை பெறுவார்கள் என்று பார்ப்போம்.

மிதுனம் (Gemini)

குரு பகவானின் நேரடி இயக்கம் மிதுன ராசியில் நடக்கிறது. இதனால், அவர்கள் பல வழிகளில் நன்மைகளை பெறுவார்கள். குருவின் இந்த நிலையால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, அமைதியும் பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  பணியிடத்திலும் குடும்பத்திலும் உங்களுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும்.  

திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.  சொத்து மற்றும் நிலம் தொடர்பான விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும. இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்கள் உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  தொழில் மற்றும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும்.  குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருககும். ஒட்டுமொத்தமாக குருவின் நேரடி இயக்கத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள்  நேர்மறையான பலன்களை பெறுவார்கள்.

தனுசு (Sagittarius)

தனுசு ராசிக்காரர்கள் குருபகவானின் நேரடி இயக்கத்தால் நன்மைகளை பெறுவார்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கான அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி பெறும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்க்ள.  உங்களுக்கு பக்கம் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். தொட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு  அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.  

வேலையில்லாதவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். தொழில் ரீதியாக உங்களுக்கு இருந்து போட்டிகள் குறையும். கூட்டுத் தொழிலில் வெற்றி பெறுவீர்கள். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பொறுப்புகள் உயரும். வருமானம் உயரக் கூடும். குருபகவானின் ஆசீர்வாதத்தால் அவர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும்.  

மீனம் (Pisces)

மீன ராசிக்காரர்கள்  குரு பகவானின் ஆசியால் சிறப்பான பலன்களை பெறுவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னகைள் தீரும். தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.   வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். குடும்ப உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள்.  தொழிலில் இருந்து போட்டி, பொறாமை குறையும்.  பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். திருமணமாகதவர்களுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்கும். கல்வி வாழ்க்கையில் மாணவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். உயர் கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  இந்த காலக்கட்டத்தில்  உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்கள் அடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

மேலும் படிக்க: இன்று மார்ச் 05 வியாழக்கிழமை: இன்றைய ராசிபலன்.. யார் யாருக்கு எப்படி?

 

மேலும் படிக்க: சூரியன் - புதன் சேர்க்கையால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பண மழை பெய்யும், வங்கி இருப்பு இரட்டிப்பாகும்

 

About the Author
Guru PeyarchiGuru Peyarchi On MarchJupiter transitJupiter transit In Gemini

