English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 12 வருட காத்திருப்பு.. குரு பெயர்ச்சி ஆட்டம்.. இந்த ராசிகளுக்கு மினுமினுக்கும் அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம் ஆரம்பம்

12 வருட காத்திருப்பு.. குரு பெயர்ச்சி ஆட்டம்.. இந்த ராசிகளுக்கு மினுமினுக்கும் அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம் ஆரம்பம்

Jupiter Direct Transit Lucky Zodiac Signs: குரு வக்கிர நிவர்த்தி 2026 பல ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல செய்திகளைக் கொண்டுவரப் போகிறது. நீங்கள் இந்த ராசிகளில் ஏதேனும் ஒன்றைச் சேர்ந்தவராக இருந்தால், வரவிருக்கும் காலத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்களுக்குத் தயாராக இருங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 10, 2026, 04:54 PM IST
  • குரு வக்கிர நிவர்த்தி அடையப் போகிறார்.
  • எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளைப் பெறுவார்கள்
  • பழைய முதலீடுகள் அல்லது சொத்துக்களிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும்

Trending Photos

சுக்கிரன் மற்றும் சனி விளையாட்டு ஆரம்பம்.. 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட தங்க பணமழை
camera icon8
Holi 2026
சுக்கிரன் மற்றும் சனி விளையாட்டு ஆரம்பம்.. 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட தங்க பணமழை
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட், இன்று முதல் அமல்
camera icon5
Ration Card
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட், இன்று முதல் அமல்
27 நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்! இவர் நடிகரும் கூட.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Indian Cricketer
27 நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்! இவர் நடிகரும் கூட.. யார் தெரியுமா?
சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?
camera icon11
Gold Rate Today
சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?
12 வருட காத்திருப்பு.. குரு பெயர்ச்சி ஆட்டம்.. இந்த ராசிகளுக்கு மினுமினுக்கும் அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம் ஆரம்பம்

Jupiter Direct Transit Lucky Zodiac Signs: ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. குரு என்பது அறிவு, கல்வி, மதம், குழந்தைகள், செல்வம், அதிர்ஷ்டம் மற்றும் வாழ்க்கையில் விரிவாக்கம் ஆகியவற்றின் காரணியாகும். குருவின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றம், அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த வகையில் ஹோலி பண்டிகைகக்கு பிறகு மார்ச் 2026 இல், குரு அதன் வக்கிர இயக்கத்தை விட்டுவிட்டு நேரடியாக பயணிகத் தொடங்குவார், அதாவது வக்கிர நிவர்த்தி அடையப் போகிறார். தற்போது, ​​குரு மிதுனத்தில் வக்கிர நிலையில் பயணித்து வருகிறது, வக்கிர நிவர்த்தி அடைந்த பிறகு, பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை உணரலாம். குறிப்பாக, வேலை, வருமானம், மரியாதை, உறவுகள் மற்றும் அதிர்ஷ்டம் தொடர்பான விஷயங்களில் நேர்மறையான முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. எனவே, குருவின் வக்கிர நிவர்த்தியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளைப் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்கு குருவின் வக்கிர நிவர்த்தி இயக்கம் நிதி ரீதியாக நிம்மதியை அளிக்கும். இந்த நேரத்தில் நிதி விஷயங்கள் மேம்படும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படலாம், மேலும் பழைய முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்தும் நீங்கள் பயனடையலாம்.

உங்கள் பேச்சு திறன் அதிகரிக்கும், இது உங்கள் அலுவலகம் அல்லது வணிகத்தில் இருக்கும் மக்களை ஈர்க்கும். இது தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கும். வாகனங்கள், வீடுகள் அல்லது பிற ஆடம்பரங்கள் தொடர்பான திட்டங்களும் வெற்றிகரமாக கிடைக்கலாம். குடும்ப நல்லிணக்கம் மேம்படும், மேலும் வீட்டுச் சூழல் இனிமையாக இருக்கும். அவ்வப்போது பண ஆதாயங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் தொடர்புத் திறன் மேம்படும். பழைய முதலீடுகள் அல்லது சொத்துக்களிலிருந்து நீங்கள் பயனடையலாம்.

மிதுனம்
குரு உங்கள் ராசியில் வக்கிர நிவர்த்தி அடையப் போவதால், இந்த நேரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இது தன்னம்பிக்கையில் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் ஆளுமை பிரகாசிக்கும், மேலும் மக்கள் உங்கள் வார்த்தைகளாலும் செயல்களாலும் ஈர்க்கப்படுவார்கள்.

புதிய நபர்களுடனான தொடர்புகள் அதிகரிக்கும், இது பரந்த சமூக வட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும். திருமணமானவர்கள் இணக்கமான திருமண வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள், அதே நேரத்தில் திருமணமாகாதவர்கள் நல்ல திருமண வரன்களைப் பெறலாம். இந்த நேரம் தொழில் கண்ணோட்டத்திலும் சாதகமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் புகழ் அதிகரிக்கக்கூடும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் இனிமையைக் காண்பார்கள்.

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் வக்கிர நிவர்த்தியால் அதிர்ஷ்டத்தைப் பெறுவார்கள். ஒன்பதாவது வீட்டில் குருவின் நேரடி இயக்கம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை தரும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம், மேலும் கடின உழைப்பு நல்ல பலனைத் தரக்கூடும்.

இந்த நேரத்தில், வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது நீண்ட தூரப் பயணம் சாத்தியமாகும். மத மற்றும் ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும், மேலும் ஒரு நல்ல நிகழ்வில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைப் பெறலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கும் வெற்றிக்கான வலுவான வாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டுப் பயணம் சாத்தியமாகும். மாணவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

2026 ஆம் ஆண்டு குருவின் வக்கி நிவர்த்திப் பயணம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல செய்திகளைக் கொண்டுவரும். குறிப்பாக ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் முன்னேற்றம், நிதி ஆதாயம், வெற்றி மற்றும் செழிப்பைக் குறிக்கிறது. நீங்கள் இந்த ராசிகளில் ஒன்றைச் சேர்ந்தவராக இருந்தால், வரவிருக்கும் காலங்களில் நேர்மறையான மாற்றங்களுக்குத் தயாராக இருங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க: சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிகாரர்களுக்கு பணமழை! நகைகளை குவிக்கலாம்

மேலும் படிக்க: சுக்கிர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனைதான்! பணம், ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jupiter Direct TransitHoliZodiac SignsGuru margi

Trending News