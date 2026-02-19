English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • குரு பகவான் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. 20 நாட்களில் இந்த ராசிகளுக்கு பணமழை, தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

குரு பகவான் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. 20 நாட்களில் இந்த ராசிகளுக்கு பணமழை, தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

Guru Margi 2026 Mithun Rasi Effects: குருவின் ஆசியுடன், சில ராசிக்காரர்கள் நிதி ஆதயத்துடன் குடும்ப விஷயங்களில் நல்ல வெற்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் பெறுவார்கள். குருவின் வழிகாட்டுதலால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 19, 2026, 08:35 AM IST
  • குரு வக்கிர நிவர்த்தி பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம்.
  • ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக லாபம், தொழிலில் முன்னேற்றம்.
  • மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினருடனான உங்கள் உறவு பலப்படும்.

குரு பகவான் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. 20 நாட்களில் இந்த ராசிகளுக்கு பணமழை, தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

Jupiter Direct In Gemini 2026 Astrology Predictions: குரு மிதுன ராசியில் வக்கிர நிவார்த்து அடைந்து பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த மாற்றாம் மார்ச் 11 அன்று நிகழும். இந்நாளில் குரு மிதுன ராசியில் நேரடியாக பயணிப்பார். ஜோதிடத்தில் குரு ஒரு சிறப்பு முக்கிய வாய்ந்த கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. குரு தற்போது மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி பயணம் செய்து வருகிறார், இந்த நேரத்தில் குரு வக்கிர நிவர்த்தி அடைந்து நேரடியாக பயணிப்பார். குரு நேரடியாக பெயர்ச்சி அடையப் போவதால் சிம்மம், துலாம் உள்ளிட்ட ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக லாபம், தொழிலில் முன்னேற்றம் என அனைத்து விதமான வெற்றியைப் பெறுவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்களின் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளும் இப்போது நிறைவடையும். மேலும், நிதி நிலைமை முன்பை விட மிகவும் வலுவாக இருக்கும், அதிர்ஷ்டம் இந்த ராசிகளின் பக்கம் இருக்கும். இந்நிலையில் குருவின் வக்கிர நிவர்த்தி பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்ட பலன்களை பெறுவார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, திடீர் நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் அனைத்து இலக்குகளையும் எளிதாக அடைவீர்கள். இது தவிர, நீங்கள் மெதுவாக ஆனால் நிலையான முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். உங்களுக்கு தகுதியான அங்கீகாரமும் கிடைக்கலாம். நிதி ரீதியாக, உங்கள் சேமிப்பு முன்பை விட கணிசமாக சிறப்பாக உள்ளது.

கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு பத்தாவது வீட்டில் வக்கிர நிவர்த்தி அடைவார். இதன் விளைவாக, கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் மாற்றம் ஏற்படலாம். இந்த மாற்றம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் வசதியாக இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த காலம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நிதி விஷயங்களில் அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, குருவின் ஆசிர்வாதத்தால் உங்கள் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினருடனான உங்கள் உறவு பலப்படும்.

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு ராசி ஒன்பதாவது வீட்டில் வக்கிர நிவர்த்தி அடைவார்.. இதன் பொருள் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் கைவசம் இருக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் நீங்கள் முன்னேறுவீர்கள். பயணம் செய்ய பல நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். உங்கள் கடின உழைப்பின் பலனைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில், ஒவ்வொரு உறவினரும் உங்களைப் புகழ்ந்து பாராட்டுவார்கள். தொழில் ரீதியாக, குரு ராசியின் வக்கிர நிவர்த்தி இயக்கம் வெளிநாட்டில் வேலை பெற உங்களுக்கு உதவும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் அனைத்து பயணங்களிலிருந்தும் நல்ல நிதி நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள்.

கும்பம்
குரு பகவான் கும்ப ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் நேரடியாக பயணிக்கப் போகிறார். இது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு பல நல்ல பலன்களைத் தரும். தொழில் ரீதியாகப் பார்த்தால், பல நாட்களாக வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தவர்களின் விருப்பங்கள் இப்போது நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் தொழிலில் செய்துக் கொண்டு இருந்தால், உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் கடின உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உங்கள் வருமானமும் முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும். குடும்ப உறவுகளில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உணருவீர்கள்.

மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு வக்கிர நிவர்த்தி நான்காவது வீட்டில் நடைபெறும். இதனால் மீன ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனியின் தாக்கத்தில் இருந்து சிறிது நிவாரணம் பெறுவார்கள். நம்பிக்கையும் கூர்மையான சிந்தனையும் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தையும் வெற்றியையும் தரும். நீங்கள் தொழிலில் செய்துக் கொண்டு இருந்தால், பல்வேறு துறைகளில் வெற்றியை அடைய முடியும். நிதி ரீதியாக, உங்கள் செலவுகள் மிக அதிகமாக இருக்கலாம். உங்கள் வருமானத்துடன், செலவுகளின் அளவில் அதிகரிக்கக்கூடும். நீங்கள் ஒரு வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், இந்த காலம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்

மேலும் படிக்க | சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

