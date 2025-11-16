குரு வக்ர நிவர்த்தி: 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும்

கடவுள்களின் குருவான வியாழன் (குரு), அறிவு, செழிப்பு, அதிர்ஷ்டம் மற்றும் விரிவாக்கம் ஆகியவற்றுக்கான காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். பொதுவாக, குரு ஒரு ராசியில் சுமார் ஒரு வருடம் தங்கியிருப்பார். ஆனால், இந்த முறை, குருவின் அதிசார பெயர்ச்சி சில வித்தியாசமான பலன்களைத் தரக்கூடும். அதன் நிலையற்ற இயக்கத்தின் காரணமாக, அது எப்போதாவது மற்ற ராசிகளுக்குள் நுழையும். இந்த வரிசையில், குரு நவம்பர் 11 ஆம் தேதி கடகத்தில் வக்ர நிலையில் சென்று, பின்னர் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி மிதுனத்திற்குத் திரும்புவார். குரு மார்ச் 11, 2026 அன்று நேரடியாகத் திரும்பி, பல ராசிகளுக்கு புதிய அதிர்ஷ்டக் கதவுகளைத் திறக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், சில தனிநபர்கள் திடீர் அதிர்ஷ்டம், முடிக்கப்படாத பணிகளில் முன்னேற்றம் மற்றும் நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்களில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலை அனுபவிக்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த காலகட்டத்தில், குருவின் வக்கிரப் பயணம், திடீர் உத்வேகத்தைக் கொண்டுவரும். தடைபட்ட திட்டங்கள் வேகத்தைப் பெறும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும், மேலும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். மார்ச் 2026 க்குப் பிறகு, தடைபட்ட திட்டங்கள் வேகத்தைப் பெறும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும், மேலும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். படிப்பு, போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு விவகாரங்களில் முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும். குடும்பப் பொறுப்புகள் சிறிது காலத்திற்கு அதிகரிக்கலாம், ஆனால் அவற்றின் பலன்கள் நேர்மறையாக இருக்கும். உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள் மற்றும் திடீர் முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்
குரு உங்கள் ராசியில் வக்ர நிலையில் இருப்பதால், கலவையான பலன்களைத் தரும். இந்த நேரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் குருவின் பெயர்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையை நேரடியாகப் பாதிக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், ஆனால் சில நேரங்களில் குழப்பமும் ஏற்படலாம். வக்ர நிலையில் உள்ள குரு கடந்த கால வேலைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய உங்களைத் தூண்டுவார், இது நன்மை பயக்கும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படும், ஆனால் வருமானம் மற்றும் செலவினங்களில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும். உறவுகளில் தெளிவு தேவைப்படும். மார்ச் 2026 க்குப் பிறகு, சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். முக்கியமான ஆவணங்கள் மற்றும் நிதி முடிவுகளை கவனமாகக் கவனியுங்கள்.
விருச்சிகம்
வக்ர குரு உங்கள் அதிர்ஷ்டம், பயணம் மற்றும் கற்றல் வாய்ப்புகளில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதிர்ஷ்டம் வலுவாக இருக்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம். வெளிநாட்டு பயணம், உயர் கல்வி மற்றும் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வேலைகளை மாற்ற அல்லது முக்கியமான தொழில் முடிவுகளை எடுக்க மார்ச் 2026 க்குப் பிறகு சிறந்த நேரம். குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும், மன அமைதி அதிகரிக்கும். எந்தவொரு பெரிய கூட்டாண்மை அல்லது சட்ட விஷயங்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
