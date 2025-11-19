English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • குரு வக்ர நிவர்த்தி: 5 ராசிகளுக்குக் குவியப்போகும் செல்வம்

குரு வக்ர நிவர்த்தி: 5 ராசிகளுக்குக் குவியப்போகும் செல்வம்

மார்ச் 11, 2026 முதல், குரு மிதுன ராசியில் நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார். இந்த காலம் ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், முன்னேற்றம் மற்றும் செழிப்பு நிறைந்த ஒரு பொற்காலத்தைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:58 PM IST
  • ஐந்து ராசிகளை நேரடியாகப் பாதிக்கவுள்ளது.
  • அதிர்ஷ்ட ராசிகளுக்கு நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
  • நண்பர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

குரு வக்ர நிவர்த்தி: 5 ராசிகளுக்குக் குவியப்போகும் செல்வம்

தேவர்களின் குருவான குரு, தனது ராசியை சமீபத்தில் மாற்றியுள்ளார். 2025-26 ஆம் ஆண்டில், குருவானது மிதுன ராசிக்குள் நுழையும்போது, அதன் இயக்கம் அட்லாண்டிக் கடகம் போல இருக்கும். இதன் பொருள் என்னவென்றால், குருவானது ஆண்டு முழுவதும் ஒரே ராசியில் நிலையாக இருக்காமல், இடையில் சில மாதங்களுக்கு மற்ற ராசிகளுக்கும் சென்று திரும்பும்.

குரு பகவான் பின்னோக்கிச் (வக்ர) செல்லும் போது, அது முந்தைய ராசிகளின் பலன்களை மீண்டும் அளிக்கிறது. இதனால், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும், மேலும் நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் பலன்களைத் தரத் தொடங்கும்.

குருவின் இந்த சிறப்பு இயக்கம் ஐந்து ராசிகளை நேரடியாகப் பாதிக்கவுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில், இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளுக்குப் பின்வரும் நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது:

மேஷ ராசி பலன் 2026

2026 ஆம் ஆண்டில், குருவின் வக்ர நிவர்த்தி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளைத் திறக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும், வணிகம் அல்லது தொழில் முன்னேற்றத்தைக் காணும். திடீர் பிரச்சினைகள் படிப்படியாகத் தீரும். முதலீடுகள் மற்றும் புதிய திட்டங்கள் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், மேலும் நண்பர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

ரிஷப ராசி பலன் 2026

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். குருவின் வக்ர நிவர்த்தி இயக்கம் பழைய கடன்கள் அல்லது தடைகளைக் குறைக்கும். வேலை அல்லது வணிகத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். சேமிப்பு மற்றும் செல்வத்தை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், மேலும் பயண வாய்ப்புகளும் ஏற்படலாம்.

கடக ராசி பலன் 2026

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 புதிய வாய்ப்புகளையும் செழிப்பையும் தரும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும், கடின உழைப்புக்கு முழு பலனும் கிடைக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வு சாத்தியமாகும். நிதி நிலை வலுவடையும், முதலீடுகள் லாபகரமாக இருக்கும்.

கன்னி ராசி பலன் 2026

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ர நிவர்த்தி 2026 இல் நன்மை பயக்கும். பணியிடத்தில் வெற்றிக்கான புதிய வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும். நிதி ஆதாயம் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. பழைய சச்சரவுகள் அல்லது சிரமங்கள் முடிவடையும். குடும்ப மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

தனுசு ராசி பலன் 2026

2026 ஆம் ஆண்டு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பல வழிகளில் சிறப்பாக இருக்கும். குருவின் வக்ர நிவர்த்தி தொழில் மற்றும் வணிக முன்னேற்றத்தை தரும். நிலுவையில் உள்ள முந்தைய பணிகள் நிறைவடையும், நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். கல்வி அல்லது புதிய திட்டங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், மேலும் நண்பர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

 

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்கலாமா? இதனால் நமக்கு நன்மையா-தீமையா?

மேலும் படிக்க | திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?

Guru PeyarchiGuruJupiterAstrologyRasipalan

