  • 12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு வக்ர நிவர்த்தி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு தேடி வரும்

12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு வக்ர நிவர்த்தி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு தேடி வரும்

Jupiter Direct Transits In Gemini: 2026 ஆம் ஆண்டு மிதுன ராசியில் குருவின் வக்ர நிவர்த்தி இயக்கம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குருவின் நேரடி பயணம் முதலீடுகள், பதவி உயர்வுகள் பயனளிக்கும் என்று ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர். இந்தப் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிக்காரர்களிலும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 19, 2026, 11:50 AM IST
  • ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும்.
  • மார்ச் 11, 2026 அன்று குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைவார்.
  • சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு வக்ர நிவர்த்தி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு தேடி வரும்

Jupiter Direct Transits In Gemini: குரு தனது இயக்கத்தை மாற்றும் போதெல்லாம், அதன் விளைவு அனைத்து ராசியையும், மக்களின் வாழ்க்கையையும், நாட்டையும், உலகத்தையும் பாதிக்கும். தற்போது, ​​குரு மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார். வேத பஞ்சாங்கத்தின்படி, கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 11 அன்று கடக ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்து நகரத் தொடங்கிய குரு டிசம்பர் 5 வரை இந்த ராசியில் வக்ர நிலையில் பயணித்தார். இதன் பின்னர், டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:38 மணிக்கு, குரு மிதுன ராசிக்குள் நுழைந்து மீண்டும் வக்ரமாகி, மார்ச் 11, 2026 அன்று வக்ர நிவர்த்தி அடைவார்.

மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் குரு நேரடியாக பயணிகத் தொடங்கப் போவதால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில் இந்த ராசிக்காரர்கள் பதவி மற்றும் கௌரவத்தைப் பெறலாம். செல்வத்தில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்புக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதைப் பார்ப்போம்…

ரிஷபம்: குருவின் நேரடி இயக்கம் அதாவது குரு வக்ர நிவர்த்தி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். ஏனெனில் குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து இரண்டாவது வீட்டில் நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார். எனவே, நீங்கள் அவ்வப்போது எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறலாம். உங்கள் ஆரோக்கியத்திலும் முன்னேற்றங்களை காணலாம். இந்த நேரத்தில் வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் நடைப்பெறும். நீங்கள் மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்திலிருந்து விடுபடுவீர்கள். உங்களின் பேச்சு பெரிய அளவில் தாக்கத்தை அதிகரிக்கும், இது மக்களை ஈர்க்கும். நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தலாம்.

சிம்மம்: குருவின் நேரடி இயக்கம் அதாவது குரு வக்ர நிவர்த்தி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து 11வது வீட்டில் பயணிப்பார். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருமானம் கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும். இந்த நேரத்தில் ஒரு வணிக ஒப்பந்தம் முடிவடையும். உங்கள் வங்கி இருப்பில் திடீர் அதிகரிப்புக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. தொழிலதிபர்கள் லாபம் ஈட்ட சிறந்த வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். நண்பர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். பங்குச் சந்தையிலும் நீங்கள் லாபம் ஈட்டலாம்.

மீனம்: மீன ராசிக்கு குருவின் நேரடி இயக்கம் அதாவது குரு வக்ர நிவர்த்தி சாதகமாக இருக்கலாம். உங்கள் ராசியிலிருந்து குருவின் நான்காவது வீட்டில் இந்த பயணம் நிகழும். எனவே, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பொருள் வசதிகளை பெறலாம். நீங்கள் ஒரு ஆடம்பரப் பொருளையும் வாங்கலாம். நீங்கள் வாகனம் வாங்கலாம். புதிய வேலை அல்லது தொழிலைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். இந்த நேரத்தில் வேலையில் இருப்பவர்கள் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவார்கள். உங்கள் தாயுடனான உங்கள் உறவும் வலுவடையும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | மகரத்தில் உருவாகிய 3 ராஜயோகம்! 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. செல்வம், நகை சேரும்

மேலும் படிக்க | சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணம், புகழ் கிட்டும்

Guru PeyarchiJupiter transitZodiac SignsAstrology Predictions

