  • இரட்டிக்கும் அதிர்ஷ்டம்... 2026ல் டபுள் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட்

இரட்டிக்கும் அதிர்ஷ்டம்... 2026ல் டபுள் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட்

Jupiter Double Transit In 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில் குருவின் ராசி மாற்றம் மிகவும் முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குரு இரண்டு முறை தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். இந்த மாற்றங்ககளால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடையப் போகிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 7, 2026, 01:01 PM IST
  • குரு சந்திரனின் ராசியான கடக ராசியில் நுழைவார்.
  • குரு சூரியனின் ராசியான சிம்ம ராசியில் நுழைவார்.
  • டபுள் குரு பெயர்ச்சி 2026: சிறப்பு பலனைப் பெறப்போகும் ராசிகள்

இரட்டிக்கும் அதிர்ஷ்டம்... 2026ல் டபுள் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட்

Jupiter Double Transit In 2026: ஜோதிடத்தில், குரு பகவான் மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. வியாழன் எந்த வீட்டில் அல்லது ராசியில் இருந்தாலும், அங்குள்ள சூழ்நிலைகள் படிப்படியாக மேம்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. நிதி நிலைமை, உறவுகள், கல்வி அல்லது வாழ்க்கைப் பாதை என எதுவாக இருந்தாலும், குருவின் தாக்கம் நீண்ட காலத்திற்கு நற்பலன்களைத் தரும். ஜோதிட ரீதியாக, 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஆண்டாக இருக்கப் போகிறது. இந்த ஆண்டு பல மங்களகரமான மற்றும் செல்வாக்குமிக்க ராஜ யோகங்கள் ஒரே நேரத்தில் சேர்க்கை புரிந்து உருவாகப் போகின்றன, இந்த அபூர்வ யோகங்கள் சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு குரு பெயர்ச்சி சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனெனில் இந்த ஆண்டு, குரு இரண்டு முறை தனது ராசியை மாற்றப்போகிறார். இந்த பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. எனவே இரண்டு முறை நடக்கப்போகும் குருவின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிகளுக்கு அதிகப்படியான நன்மை உண்டாகும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

குரு பெயர்ச்சி 2026

குருவின் முதல் பெயர்ச்சி - செவ்வாய்க்கிழமை, ஜூன் 2, 2026 அன்று அதிகாலை 2:25 மணிக்கு, குரு சந்திரனின் ராசியான கடக ராசியில் நுழைவார்.

குருவின் இரண்டாவது பெயர்ச்சி - சனிக்கிழமை, அக்டோபர் 31, 2026 அன்று மதியம் 12:50 மணிக்கு, குரு சூரியனின் ராசியான சிம்ம ராசியில் நுழைவார்.

டபுள் குரு பெயர்ச்சி 2026: சிறப்பு பலனைப் பெறப்போகும் ராசிகள்

ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். நீண்டகால நிதிப் பிரச்சினையில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். உடல்நலம் சிறப்பாக் இருக்கும். பிள்ளைகள் குறித்து இருந்து வந்த கவலைகள் நீங்கும். திருமணம் நடக்கலாம். சில புதிய பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம், அதனுடன் உங்கள் வேலையால் உங்களின் மேலதிகாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள், உங்கள் முயற்சிகளைப் பாராட்டுவார்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும்.

மிதுனம் - மிதுன ராசிகாரர்களுக்கு முழு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வரும். வணிகப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும்.

கடகம் - குருவின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை நீங்கள் பெறலாம். தன்னம்பிக்கை மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன் அதிகரிப்பதோடு, வேலையில் தலைமைப் பதவிகளை பெறலாம். இந்த நேரத்தில், குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சியும் நல்லிணக்கமும் அதிகரிக்கும். உங்கள் நற்பெயரும் உயரும்,

சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும். புதிய வழிகளில் வருமானம் பெறலாம். புதிய நபர்களுடனான தொடர்பு அதிகரிக்கும், இது உங்கள் வணிக வளர்ச்சியில் நன்மையை ஏற்படுத்தி தரும்.

கன்னி - குருவின் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கலாம். புதிய வழிகளில் வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம். வீண் மோதல்கள் குறையும். முதலீடுகளும் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். பணத்தை சேமிக்கலாம். பங்குச் சந்தை, ஊகம் மற்றும் லாட்டரி மூலம் பயனடையலாம்.

துலாம் - குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கலாம். புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். நீண்டகாலப் பிரச்சினைகள், வேலையில் நிலையற்ற தன்மை அகலும். வணிகம் மேம்படத் தொடங்கும். புதிய தொடக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டவர்களுக்கு, இந்த நேரம் தைரியம் மற்றும் சரியான திசையில் செல்வது ஆகிய இரண்டிலும் நன்மை தரும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் 4 கிரகங்கள்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பண மழை கொட்டும்

மேலும் படிக்க | அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்.. இன்று புதன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், லாட்டரி அடிக்கும்

Jupiter transitGuru Peyarchi PalangalAstrology

