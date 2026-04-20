இன்று குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பதவி உயர்வு, பணமழை மற்றும் பெரும் புகழ்

Guru Nakshatra Peyarchi Effect On Zodiac Signs 2026: தெய்வீக குருவான வியாழன் கிரகம், ஏப்ரல் 20 அதாவது இன்று அதிகாலை 04:43 மணிக்கு, புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் (காற்பகுதியில்) பிரவேசித்து உள்ளது; ஜோதிட ரீதியாக இது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் குறிப்பிட்ட காலம் வரை நீடித்திருக்கும்; இக்காலகட்டத்தில், அமையவிருக்கும் ஒரு தனித்துவமான கிரகச் சேர்க்கையானது, பல ராசிகளின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். சுக்கிரன் மற்றும் புதனின் ஒருங்கிணைந்த தாக்கம், இக்காலகட்டத்தை மிகவும் பயனுள்ளதாக மாற்றும். இதன் விளைவாக, இன்று முதல் சில ராசிகளுக்குச் செல்வம், கௌரவம் மற்றும் வெற்றி ஆகியவற்றிற்கான வாய்ப்புகள் கணிசமாக வலுப்பெறக்கூடும். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியின் மிகவும் மங்களகரமான பலன்களை எந்தெந்த ராசிகள் பெறப் போகிறார்கள் என்பதை இப்போது விரிவாக அறிந்துகொள்வோம்.
இந்த குருப் பெயர்ச்சி ஏன் சிறப்பானது?
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், குரு பகவான் அறிவு, செல்வம் மற்றும் நல்வாய்ப்பு ஆகியவற்றிற்குரிய காரகராகப் போற்றப்படுகிறார். தற்போது, மிதுன ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் குரு பகவான், 'புனர்பூசம்' நட்சத்திரத்தின் ஒரு முக்கிய கட்டத்திற்குள் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. 'புனர்பூசம்' எனும் சொல்லானது, 'மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல்' அல்லது 'இழந்தவை மீண்டும் கைவருதல்' என்பதைக் குறிக்கிறது. இக்காரணத்தினாலேயே, நீண்ட காலமாகத் தங்கள் முயற்சிகள் தேக்கமடைந்துள்ளவர்களுக்கும், அல்லது தங்கள் பொருளாதார நிலை சீரற்றுத் தள்ளாடுபவர்களுக்கும், குருவின் இந்தச் சஞ்சாரம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. முன்பு நழுவிப்போன வாய்ப்புகள் மீண்டும் தேடி வரும் என்பதையே இந்த கிரக மாற்றம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இருப்பினும், ஒரு தனிநபர் சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவுகளை எடுத்தால் மட்டுமே, இத்தகைய நற்பலன்கள் பெறக்கூடும்.
எந்த ராசிகளுக்கு குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் செல்வம், கௌரவம் மற்றும் வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை பார்ப்போம்:
மிதுனம்
மிதுன ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது (குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி) சுய நம்பிக்கையை வளர்க்கவும், தங்கள் தனித்துவமான அடையாள உணர்வை மேம்படுத்தவும் ஒரு உந்துசக்தியாக அமையக்கூடும். தொழில் முன்னேற்றம், ஊதிய உயர்வு அல்லது புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கன்னி
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். வேலை தேடுபவர்கள் தாங்கள் விரும்பிய வாய்ப்புகளைப் பெறலாம்; அதேவேளையில், தொழில்முனைவோர் தங்கள் முதலீடுகளின் மீது கணிசமான ஆதாயங்களைக் காணக்கூடும்.
துலாம்
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நீண்ட காலமாகப் போற்றி வந்த கனவுகள் படிப்படியாக நனவாகத் தொடங்கலாம். ஆன்மீகச் செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கக்கூடும்; மேலும், வெளிநாடுகள் தொடர்பான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம்.
தனுசு
தனுசு ராசியினருக்கு, உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளில் மேம்பாடுகளைக் கொண்டுவருவதில் இந்தக் கோட்சாரம் ஒரு முக்கிய காரணியாக அமையக்கூடும். திருமண வாழ்வில் சமநிலை மீட்கப்படும்; மேலும், தொழில் கூட்டாண்மைகளிலும் முன்னேற்றம் தென்படலாம்.
இந்தப் பெயர்ச்சியால் யார் பயனடைவார்கள்?
சுருக்கமாக கூற வேண்டும் என்றால், இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது நிதி நெருக்கடி, கடன் சுமை அல்லது தொழில் சார்ந்த நிச்சயமற்ற தன்மைகளுடன் போராடி வருபவர்களுக்கு ஒருவித நிம்மதியை அளிக்கக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், பலரும் தங்கள் பழைய கடன்களிலிருந்து விடுபடலாம் அல்லது புதிய வருமான வழிகளைக் கண்டறியலாம்.
குறிப்பாக, எழுத்து, கல்வி, தகவல் தொடர்பு அல்லது டிஜிட்டல் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும் ஆற்றல் இக்காலத்திற்கு உண்டு. அதாவது இது வெறும் ஒரு ஜோதிட ரீதியான மாற்றமாக மட்டுமல்லாமல், ஒருவரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாகவும் அமையும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
குரு பகவான் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பது ஏன் இவ்வளவு முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது?
புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதியே குரு பகவான் தான். தனது சொந்த நட்சத்திரத்திலேயே குரு சஞ்சரிக்கும் போது, அவருடைய பலன் இரட்டிப்பாகும்.
புதன் மற்றும் சுக்கிரனின் தாக்கம் இதில் எப்படிச் செயல்படுகிறது?
தற்போது குரு இருக்கும் மிதுன ராசியின் அதிபதி புதன். மேலும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை அல்லது பார்வை ஏற்படும் போது, அது பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றத்தையும், புத்திக்கூர்மையையும் ஒருசேர வழங்கும்.
தொழில் ரீதியாக எந்தத் துறையினருக்கு இது அதிக லாபம் தரும்?
எழுத்து, மேடைப் பேச்சு, ஆசிரியப் பணி, வங்கித் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆலோசனைக் கூறூம் துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த குருப் பெயர்ச்சி மிகப்பெரிய ஏறுமுகத்தைத் தரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!