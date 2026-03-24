குரு தரும் கஜகேசரி யோகம்: மார்ச் 25 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்!

Jupiter And Moon Conjunction Formes Gajakesari Rajyog: ஜோதிடத்தின்படி, நமது மனதைக் குறிக்கும் சந்திரன், மிகவும் வேகமாக நகரும் கிரகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த சந்திர கிரகம் ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை நாட்கள் மட்டுமே தங்கி, தொடர்ந்து ஏதேனும் ஒரு கிரகத்துடன் சேர்க்கை தந்துக் கொண்டே இருப்பார். அந்த வகையில், சந்திரன் விரைவில் மிதுன ராசியில் பிரவேசித்து, குருவுடன் நேர்கதியில் ஒரு சக்திவாய்ந்த ராஜயோகத்தை உருவாக்கப் போகிறார். இந்த ராஜயோகம் கஜகேசரி ராஜயோகம் ஆகும். மேலும் இந்த அபூர்வ நிகழ்வானது நாளை அதாவது மதச் 25 ஆம் தேதி நிகழப் போகிறது. இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, செல்வம் மற்றும் கௌரவத்தைக் கொண்டு வரக்கூடும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைவதோடு, செல்வமும் பெருகக்கூடும். எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசி யார் யார் என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம்...
வலிமைமிக்க 'கஜகேசரி ராஜயோகத்தின்' தாக்கம்
திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் படி, 2026ஆம் ஆண்டு மார்ச் 25 (நாளை), புதன்கிழமை அன்று காலை 6:16 மணிக்கு, சந்திரன் மிதுன ராசியில் பிரவேசித்து அதாவது பெயர்ச்சி அடைந்து, 2026-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 27, வெள்ளிக்கிழமை காலை 9:35 மணிக்கு மேல் கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். ஏறத்தாழ 54 மணி நேரம் நீடிக்கும் இந்த வலிமைமிக்க 'கஜகேசரி ராஜயோகத்தின்' (Gajakesari Rajyog) தாக்கம், அதன் பிறகும் பல நாட்களுக்குத் தொடர்ந்து நீடிக்கும். குரு பகவனும் சந்திர பகவனும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து இருக்கும்போதோ, அல்லது ஒன்றுக்கொன்று கேந்திர ஸ்தானங்களில் (1, 4, 7 அல்லது 10-ஆம் வீடுகள்) அமைந்திருக்கும்போதோ 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' உருவாகிறது என்பது கவனிக்கத்தக்க விஷயமாகும்.
எந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, செல்வம் மற்றும் கௌரவம்
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' (குரு - சந்திர கிரகங்களின் அரச சேர்க்கை) மிகவும் சுபமானதாக அமையக்கூடும். இந்த ராசியில், குரு கிரகம் இரண்டாம் வீட்டில் அதாவது 'செல்வ ஸ்தானம்' என்றும் அழைக்கப்படும் வீட்டில் அமர்ந்துள்ளது; இதன் விளைவாக, இதே வீட்டில் 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' உருவாகப் போகிறது. இதன் காரணமாக, இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் வேலை மற்றும் தொழில் முயற்சிகள் ஆகிய இரண்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க ஆதாயங்களை அடையக்கூடும். ஊதிய அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு, இந்த கஜகேசரி ராஜயோகம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்; உங்கள் கடின உழைப்பையும் அர்ப்பணிப்பையும் அங்கீகரிக்கும் விதமாக, உங்களிடம் ஒரு முக்கிய பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படலாம். மேலும், தொழில் துறையிலும் நீங்கள் கணிசமான லாபங்களை ஈட்டும் வாய்ப்புள்ளது.
நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த நிதிகள் மீட்கப்படக்கூடும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் அளப்பரிய வெற்றியை அடையலாம். உயர்கல்வி பயில வேண்டும் என்ற கனவு நனவாகக்கூடும். திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையவுள்ளது. உங்கள் துணையுடன் நீங்கள் தரமான நேரத்தைச் செலவிடக்கூடும்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)
சிம்ம ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, குரு மற்றும் சந்திரன் ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' மிகவும் நற்பயன்களைத் தரும். இந்த இரண்டு கிரகங்களின் சேர்க்கையானது, சிம்ம ராசியின் 11-ஆம் வீட்டில் நிகழப் போகிறது. ஜோதிடர்களின் கணிப்பு படி, இந்த வீடானது 'விருப்பங்கள் நிறைவேறும் வீடு' என்று போற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசியினர் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் வெற்றிகளைப் பெறுவார்கள்; அதுமட்டுமின்றி உங்களுக்குப் பதவி உயர்வுடன் கூடிய மகத்தான வெற்றியும் கிடைக்கக்கூடும். வணிகத் துறையில் பணிபுரியும் சிம்ம ராசிக்காரர்களை பொறுத்தவரை, புதிய திட்டங்களை முடித்து அதை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவீர்கள். பல்வேறு புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தானாகவே தேடி வரலாம். புதிய வழிகளில் வருமானத்தை பெறுவீர்கள். மேலும், உங்கள் காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையும் மிகவும் இணக்கமாகவும், மனநிறைவு தருவதாகவும் அமையவிருக்கிறது.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
கன்னி ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, குரு மற்றும் சந்திரன் ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் "கஜகேசரி ராஜயோகம்" மிகவும் நற்பயன்களைத் தருவதாக அமையும். இந்த மங்களகரமான "ராஜயோகம்", இந்த ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் அமையப் போகிறது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசியினர் தங்கள் தொழில் மற்றும் பணித்துறையில் சிறப்பான ஆதாயங்களை அடையக்கூடும். ஊதிய அடிப்படையில் பணிபுரிவோர் தங்கள் பணியில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காண்பார்கள்; உங்களுக்குப் பதவி உயர்வுடன் கூடிய பெரும் வெற்றியும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
வணிக ரீதியாகப் பார்க்கையில், இந்த காலம் லாபம் ஈட்டக்கூடியதாக அமையும். உங்கள் வணிக முயற்சிகளில் புதிய கூட்டாளிகள் இணையக்கூடும். இதன் பலனாக, நீங்கள் வகுத்துள்ள உத்திகள் மூலம் கணிசமான நிதி ஆதாயங்களை ஈட்ட முடியும். மாணவர்களுக்கும் இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; கல்வியில் சிறப்பான தேர்ச்சி முடிவுகளைப் பெறுவார்கள். உங்கள் உடல்நலம் சீராக இருக்கும்; குறிப்பாக இன்றைய தினம் நீங்கள் மிகுந்த ஆற்றலுடனும் உற்சாகத்துடனும் இருப்பீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
கஜகேசரி ராஜயோகம் எப்போது உருவாகிறது?
மார்ச் 25 காலை 6:16 மணிக்கு சந்திரன் மிதுன ராசியில் பிரவேசிக்கும் போது இந்த யோகம் உருவாகும்.
கஜகேசரி ராஜயோகம் என்றால் என்ன?
குரு பகவானும் சந்திர பகவானும் இணைந்து இருந்தாலோ அல்லது ஒருவருக்கொருவர் கேந்திர ஸ்தானங்களில் (1, 4, 7, 10 ஆகிய வீடுகளில்) அமைந்திருந்தாலோ கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகும்.
இந்த ராஜயோகத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் அதிக பலன் பெறுவார்கள்?
சந்திர-குரு சேர்க்கையினால் ரிஷபம், சிம்மம் மற்றும் கன்னி ஆகிய மூன்று ராசிக்காரர்கள் அபரிமிதமான நற்பயன்கள் கிடைக்கும்.
மேலும் படிக்க | குரு பகவானின் 'டபுள் தமாக்கா': 5 மாதங்களுக்கு கஜகேசரி ராஜயோகம், 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்
மேலும் படிக்க | ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026: சிம்மம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு காத்திருக்கும் திருப்பங்கள்!
