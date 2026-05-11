குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், ஒவ்வொரு கிரகஙக்ளின் அசைவுகளையும் கூர்ந்து கவனிக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால், கிரகஙக்ளின் பெயர்ச்சி மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் துணிவு, ஆற்றல் போன்றவற்றின் காரணியாக பார்க்கப்படும் செவ்வாய் மற்றும் ஞானம், அதிர்ஷ்டத்தின் காரணியான குரு ஒன்றுக்கொன்று 60 டிகிரி கோணத்தில் சந்திக்கிறது. இதனை ஜோதிட ரீதியாக லாப பார்வை ராஜயோகம் என குறிப்பிடுகின்றனர்.
ஜூன் 28 அன்று செவ்வாய் மற்றும் குரு கிரகங்களின் இந்த சந்திப்பு மேஷம் மற்றும் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகாரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இருப்பினும், குறிப்பிட்ட (மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், தனுசு) ஆகிய 4 ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிக பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசியின் அதிபதி செவ்வாய் என்பதால், குருவுடனான இந்த சேர்க்கை பல்வேறு பலன்களை தர இருக்கிறது. குறிப்பாக பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றத்தை தர இருக்கிறது. நீண்ட தூர பயணம் பலன்கள் தரலாம். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருப்பதால், அனைத்து காரியங்களும் வெற்றியடையும். புது சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் லாபம் ஈட்ட முடியும். அதேசமயம் புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களும் முதலீடு செய்யலாம். இந்த காலகட்டம் அவர்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க: வார ராசிபலன் (மே 11-17): இந்த வாரம் பட்டையை கிளப்பப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
மிதுனம் (Gemini)
குரு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கை மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான காலகட்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். இந்த காலகட்டத்தில் பெரிய வாய்ப்புகள் வரக்கூடும். சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்க முடியும். அதேபோல், போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது.
சிம்மம் (Leo)
குரு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கை லாப பார்வை ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த யோகம் உங்கள் படைப்பாற்றலை அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். காதல் உறவுகள் மேலும் வலுப்படும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் பாராட்டு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வரன் அமையும் வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு (Sagittarius)
குரு தனுசு ராசியின் அதிபதி என்பதால், செவ்வாய்யுடன் உருவாகும் 60 டிகிரி கோணம், உங்களை உற்சாகத்துடனும் துணிச்சலுடனும் செயல்பட வைக்கும். விளையாட்டு வீரர்கள் அல்லது ராணுவம், காவல் போன்ற துறைகளுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு இது நல்ல காலம் ஆகும். அதேபோல் புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். மேலும், மாணவர்களால் படிப்பில் சிறந்து விளங்க முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க: மே 15 புதன் பெயர்ச்சி: ஜாக்பாட் அடிக்கப் போகும் ராசிகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
மேலும் படிக்க: சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: பணமழையில் நனையப்போகும் 4 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்! செத்துக்கள் குவியும்