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குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்! செப்டம்பர் முதல் பொன், பொருள் சேரும்

Guru - Sevvai Serkai: குரு மற்றும் செவ்வாய் சேர்க்கை வரும் செப்டம்பர் முதல் ஜனவரி, 2027 வரை நடக்கிறது. இந்த காலகட்டம் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக அமைகிறது. அவர்கள் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 12, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:36 AM IST
குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்! செப்டம்பர் முதல் பொன், பொருள் சேரும்
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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