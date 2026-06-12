/குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்! செப்டம்பர் முதல் பொன், பொருள் சேரும்

ஜோதிடத்தில் குரு மற்றும் செவ்வாய் கிரகம் மிகவும் முக்கியமான கிரகங்கள். ஞானம், செல்வம், அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றின் குருவும் தைரியம், செயல்திறன், வெற்றி ஆகியவற்றின் காரணியாக செவ்வாய்யும் உள்ளது. இவ்விரு கிரகங்களின் அசைவுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த நிலையில், குரு மற்றும் செவ்வாய் இரண்டும் சேர்க்கை நிகழ்கிறது. இந்த சேர்க்கையானது மிகவும் விஷேசமானதாக அமைகிறது.
மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான பலன்களை அளித்தாலும், குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளுக்கு (மேஷம், சிம்மம், விருச்சிகம், தனுசு) மட்டும் அபிரிமிதமான பலன்களை அள்ளித்தருகிறது. இந்த சேர்க்கையானது, வரும் மாதங்களில் இரண்டு முறை நிகழ்கிறது. முதலில் செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 31 வரையும் பின்னர் சிம்ம ராசியில் நவம்பர் 12 முதல் ஜனவரி 24, 2027 வரையும் நடக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில், கூடுதல் வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள், வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு என பலவகையில் நன்மைகள் வந்து சேரும்.
குரு மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களின் சேர்க்கை மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்களை தரும். வேலை இடத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும். புது வேலை தேடுபவகளுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். அதனால் நல்ல லாபம் இருக்கும். அதேசமயம் புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சரியானதாக இருக்கும். அவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். மேலும் சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தர இருக்கிறது. வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வணிகத்தில் புதிய வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கவும். இந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் வரும். நிலம், வீடு மற்றும் வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். இதனால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மேலும், உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி வளர்ச்சியை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கடன் பிரச்சனை தீரும். வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டு பெறுவீர்கள். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு சாதகமான நல்ல செய்தி கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மேலும், புதிய சாதனைகள் படைக்க முடியும்.
குரு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கை தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்தை கொடுக்கிறது. வெளிநாட்டிற்கு வேலை தொடர்பாக பயணிக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. அதன் மூலம் நற்பலன்கள் கிடைக்க இருக்கிறது. குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உடல் நலத்தில் பிரச்சனை இருக்கும் பட்சத்தில் அவை சரியாகும். மேலும், ஆன்மீக விஷயத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கக்கூடும்.
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