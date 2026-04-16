ஜூன் மாதம் குரு-சந்திர சேர்க்கை: 4 ராசிகளுக்கு அடுத்த 4 மாதங்கள் அதிர்ஷ்ட மழை ஆரம்பம்

Guru Chandran Serkai In June 2026 : குரு கிரகம் தற்போது மிதுன ராசியில் சஞ்சரித்து பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது. மிதுன ராசியைக் கடந்து, ஜூன் மாதத்தில் குரு கடக ராசிக்குள் நுழையவுள்ளது. கடகம் குருவின் உச்ச ராசியுடன், கடக ராசியின் அதிபதி சந்திரன் கிரகம் ஆகும். ஜூன் மாதத்தில், சந்திரனுக்கும் குருவுக்கும் இடையே ஒரு சேர்க்கை (கூட்டணி) உருவாகப் போகிறது. சந்திரனும் குருவும் இவ்வாறு ஒரே நேர்கோட்டில் சேர்க்கை புரிவது மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தச் சேர்க்கையானது, பல ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான கிரக அமைப்புகளான 'சுப யோகங்களை' உருவாக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. குரு கிரகம் செழிப்பு, ஞானம் மற்றும் அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றிற்குரிய காரகனாகப் போற்றப்படுகிறது. எனவே, குரு ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறும்போது, பல்வேறு ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் அறிவுசார் நன்மைகளை பெறலாம். இவ்விரு கிரகங்களின் சேர்க்கையானது 'கஜ கேசரி யோகத்தை' உருவாக்கும். குரு கிரகம் கடக ராசியில் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகளுக்காவது தங்கியிருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குரு இந்த ராசிக்குள் நுழைவதன் விளைவாக, இந்த கிரகச் சேர்க்கையினால் ஏற்படும் நற்பலன்களைப் பல ராசிக்காரர்கள் பெறுவார்கள்.
கஜகேசரி யோகாவின் பலன்களைப் பெறுவது எப்படி
நல்ல ஜாதகம் உடையவர்களும், இந்த யோகத்தால் பாதிக்கப்படாதவர்களும் அளவற்ற நன்மைகளைப் பெறுகிறார்கள். இந்த யோகம் ஒருவரின் விதியை வடிவமைத்து, வெற்றியையும் ஆழ்ந்த மனநிறைவையும் தருகிறது. சந்திரன் மற்றும் குருவின் சேர்க்கை தனிநபர்களிடையே தலைமைப் பண்புகளை வளர்க்க உதவுகிறது. நீங்கள் உணர்ச்சி ரீதியாக முன்னேறுகிறீர்கள். கஜகேசரி யோகம் செல்வத்தையும் நிதி நிலைத்தன்மையையும் உறுதி செய்ய உதவுகிறது.
இந்த 4 ராசிகளுக்கு அடுத்த 4 மாதங்கள் அதிர்ஷ்ட மழை ஆரம்பம்
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
இந்தக் கூட்டிணைப்பால் (குரு - சந்திரன்) மேஷ ராசிக்காரர்கள் பெரிதும் பயனடைந்து, தங்கள் நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள். நீங்கள் வியாபாரத்தில் முன்னேறுவீர்கள். உங்கள் வேலை மற்றும் வியாபார வாய்ப்புகள் எப்போதும் சாதகமாக இருக்கும். இந்த கூட்டிணைப்பின் போது, வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் உங்கள் கனவுகளும் நிறைவேறும்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, வருமான ஆதாரம் உருவாகும. இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் காதல் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்குச் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில் திருமணத்திற்கான வாய்ப்புகளும் நன்றாக உள்ளன.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
கடக ராசிக்காரர்கள் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் நிதி ரீதியாகவும் ஆதாயங்களை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் அதே வேளையில், கடக ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை மேம்பட்டு, தனிப்பட்ட, தொழில்முறை மற்றும் நிதி வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கும் வழிவகுக்க உதவும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை (FAQ) :
கஜகேசரி யோகம் என்றால் என்ன?
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, குரு பகவானும் சந்திரனும் இணைந்திருந்தாலோ அல்லது ஒருவருக்கொருவர் கேந்திரங்களில் (1, 4, 7, 10 ஆகிய இடங்களில்) இருந்தாலோ கஜகேசரி யோகம் உண்டாகிறது.
கடக ராசியில் குரு பெயர்வதால் ஏற்படும் சிறப்பு என்ன?
கடக ராசி குரு பகவானுக்கு 'உச்ச வீடு' ஆகும். ஒரு கிரகம் தனது உச்ச வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் போது அதன் முழுமையான சுப பலன்களை வழங்கும்.
குரு பகவான் கடக ராசியில் எத்தனை காலம் தங்கியிருப்பார்?
பொதுவாக குரு பகவான் ஒரு ராசியில் சுமார் ஒரு வருடம் (12 மாதங்கள்) மட்டுமே சஞ்சரிப்பார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ