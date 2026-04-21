English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்று குரு - சந்திரன் சேர்க்கை; கஜகேசரி யோகத்தால் 5 ராசிகளுக்கு தேடி வரும் பதவி, பணம், புகழ்

இன்று குரு - சந்திரன் சேர்க்கை; கஜகேசரி யோகத்தால் 5 ராசிகளுக்கு தேடி வரும் பதவி, பணம், புகழ்

Guru Chandran Serkai Lucky Zodiac Signs 2026: ஏப்ரல் 21, 2026 அன்று உருவாகும் 'கஜகேசரி ராஜயோகம்', பல ராசிகளுக்கு நம்பிக்கை மற்றும் வெற்றியின் புதிய வழிகளைத் தரும். குரு மற்றும் சந்திரன் ஆகிய கிரகங்களின் இந்தச் சேர்க்கையானது, ஒருவரின் வாழ்வில் ஸ்திரத்தன்மை, தன்னம்பிக்கை மற்றும் நிதி வலிமையை வழங்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக, நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக் கிடைக்கும் பணிகள் இப்போது நிறைவு பெறும், மேலும் நிம்மதியையும், முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகலையும் பெறலாம்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 21, 2026, 09:00 AM IST
  • கஜகேசரி ராஜயோகம் என்றால் என்ன?
  • கஜகேசரி யோகத்தால் யாருக்கு பணம், பதவி, புகழ்
  • இந்த யோகம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான பலனைத் தருமா?

Trending Photos

அக்ஷய திருதியை நாளில் தங்கம் விலையில் நடந்த தலைகீழ் மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
அக்ஷய திருதியை நாளில் தங்கம் விலையில் நடந்த தலைகீழ் மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்
சித்திரை 8 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
சித்திரை 8 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
camera icon7
அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: செல்வம், கௌரவம் அனைத்தையும் அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்
camera icon9
சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: செல்வம், கௌரவம் அனைத்தையும் அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்
Guru Chandran Serkai Lucky Zodiac Signs 2026: ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மனித வாழ்வின் மீது ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும். 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதியன்று, அதாவது இன்று மிகவும் மங்களகரமான ஒரு வானியல் நிகழ்வு நிகழவிருக்கிறது; இன்றைய தினம் சந்திரன் மிதுன ராசியில் பிரவேசித்து, ஏற்கனவே அங்கு வீற்றிருக்கும் குரு பகவானுடன் (வியாழன்) இணைந்து ஒரு சேர்க்கையை உருவாக்கப் போகிறது. இந்தத் தனித்துவமான வானியல் சங்கமம், 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' எனும் ஜோதிட அமைப்பை உருவாகும்; இது வெற்றி, கௌரவம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் அடையாளமாகப் போற்றப்படும் ஒரு யோகமாகும். இந்த யோகத்தின் தாக்கம், சில ராசிகளின் வாழ்வில், குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் ஆழமான மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடும்.

Add Zee News as a Preferred Source

கஜகேசரி ராஜயோகம் என்றால் என்ன?

குருவும் சந்திரனும் (Jupiter - Moon) ஒரே ராசியில் சேர்க்கை புரியும் போது, ​​'கஜகேசரி ராஜயோகம்' (Gajakesari Rajayog) எனும் அரிய யோகத்தை உருவாக்குகிறது. ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், இது ஒரு நபரை அறிவுக்கூர்மை மிக்கவராகவும், செல்வாக்கு மிகுந்தவராகவும், வெற்றி பெற்றவராகவும் மாற்றக்கூடிய ஒரு கிரகச் சேர்க்கையாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த யோகத்தின் தாக்கத்தால், ஒருவரின் வாழ்வில் ஸ்திரத்தன்மையையும், நேர்மறையான மாற்றங்களையும் காண முடிகிறது.

எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு குரு - சந்திரன் சேர்க்கை மற்றும் கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் பணம், பதவி,புகழைத் தரும்:

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)

இந்த கஜகேசரி ராஜயோகம் உங்கள் சொந்த ராசியிலேயே உருவாகிறது; எனவே, இதன் தாக்கம் உங்களால் மிகத் தீவிரமாக காணப்படலாம். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை பெருகும்; மேலும், முடிவெடுக்கும் திறன்கள் வலுப்பெறும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள அரசு சார்ந்த அல்லது சட்டரீதியான விவகாரங்கள் இறுதியாகத் தீர்க்கப்படலாம்.

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)

சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த கிரக அமைப்பு வருமானத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதில் நன்மை பயக்கும். வருவாய்க்கான புதிய வழிகள் உருவாகலாம். நீங்கள் ஏதேனும் முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தால், அதற்கு இது மிகவும் சாதகமான நேரமாக இருக்கும். பழைய கடன்களிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கலாம்; மேலும், பூர்வீகச் சொத்துக்கள் வாயிலாகவும் ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign)

இந்தக் கிரக சேர்க்கையானது, கன்னி ராசியைச் சேர்ந்தவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். உங்கள் பணியிடத்தில் உங்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம். தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தத்தைப் பெறும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உங்கள் சமூக அந்தஸ்து உயரும்.

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)

தனுசு ராசியினருக்கு, இக்காலகட்டம் உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகள் சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமாக பலனைத் தரும். திருமண வாழ்வில் நல்லிணக்கம் நிலவும். தொழில் கூட்டாண்மைகள் மூலம் நீங்கள் ஆதாயம் பெறக்கூடும். திருமணமாகாதவர்களுக்குத் திருமண வரன்களும் அமைய வாய்ப்புள்ளது.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)

கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த கிரக அமைப்பு கல்வி மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான நற்செய்திகளைக் கொண்டு வரக்கூடும். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான திட்டங்களும் ஈடேறக்கூடும்.

இந்த யோகம் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?

கஜகேசரி ராஜயோகம் மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், மிகுந்த செல்வாக்கு மிக்கதாகவும் கருதப்படுகிறது. ஒருவரின் வாழ்வில் செல்வம், கௌரவம் மற்றும் வெற்றி ஆகியவற்றுக்கான புதிய வழிகளை இந்த யோகம் தரும். குறிப்பாக, இது மன வலிமையையும், சிறப்பான முடிவுகளை எடுக்கும் திறனையும் மேம்படுத்த உதவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

கஜகேசரி ராஜயோகம் என்றால் என்ன?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, ஒரு ஜாதகத்தில் அல்லது கோச்சாரத்தில் குருவும் (வியாழன்) சந்திரனும் ஒருவருக்கொருவர் கேந்திரங்களில் (1, 4, 7, 10 ஆகிய இடங்களில்) இருந்தாலோ அல்லது ஒரே ராசியில் இணைந்திருந்தாலோ அது கஜகேசரி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இன்று ஏற்படும் கஜகேசரி யோகம் ஏன் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது?
இன்று சந்திரன் மிதுன ராசிக்குள் பிரவேசிக்கும் போது, ஏற்கனவே அங்கு அமர்ந்திருக்கும் குரு பகவானுடன் இணைகிறார். இந்த 'குரு-சந்திர சேர்க்கை' மிதுன ராசியிலேயே நிகழ்வதால், அந்த ராசிக்காரர்களுக்கும், மற்ற சில ராசிகளுக்கும் இரட்டிப்பு பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

இந்த யோகம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான பலனைத் தருமா?
இல்லை. கோச்சாரத்தில் (தற்போதைய கிரக நிலையில்) இந்த யோகம் உருவானாலும், ஒருவருடைய தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் இருக்கும் நிலை மற்றும் நடக்கும் திசை-புத்திகளைப் பொறுத்தே முழுமையான பலன்கள் அமையும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Jupiter Moon conjunctionGajakesari RajyogZodiac SignsJupiter

Trending News