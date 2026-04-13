  ஏப்ரல் 21 மாபெரும் சேர்க்கை... 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதியை மாற்றப் போகிறது

ஏப்ரல் 21 மாபெரும் சேர்க்கை... 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதியை மாற்றப் போகிறது

Gajakesari Rajyoga: ஏப்ரல் 21 அன்று, மிதுன ராசியில் சந்திரன் மற்றும் குரு ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கையானது 'கஜகேசரி ராஜயோகத்தை' உருவாக்கும். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த யோகமானது மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான நற்பலன்களை அளிக்கும். இவர்களின் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவுபெறும்; குறிப்பாக, தொழில் வாய்ப்புகளிலும் சமூக அந்தஸ்திலும் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 13, 2026, 08:39 AM IST
  • கஜகேசரி ராஜயோகம் எப்போது உருவாக்கப் போகிறது
  • எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும்?
  • மிதுன ராசியில் இதன் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?

CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?
CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?
பங்குனி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பங்குனி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
மிதுனத்தில் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு 'நல்ல நாட்கள்' தொடங்கும்
மிதுனத்தில் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு 'நல்ல நாட்கள்' தொடங்கும்
ஏப்ரல் 21 மாபெரும் சேர்க்கை... 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதியை மாற்றப் போகிறது

Gajakesari Rajyoga: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், கிரகங்களின் நகர்வுகளுக்குப் பெரும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது; ஏனெனில், கிரகங்களின் பெயர்ச்சிகளும் அவற்றின் சேர்க்கைகளும் மனித வாழ்வை நேரடியாகப் பாதிக்கின்றன. ஒவ்வொரு கோளும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தனது ராசியை மாற்றிக்கொள்கிறது; மேலும், இரண்டு சுபக் கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் இணையும்போது, ​​அவை ஒரு சிறப்பான 'யோகத்தை' உருவாக்கும். அதன்படி தற்போது இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில், இரண்டு முக்கியக் கிரகங்கள் இணைந்து 'கஜகேசரி ராஜயோகத்தை' உருவாக்கப் போகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தக் கிரகச் சேர்க்கையானது, ஆன்மீகத் துறையில் மட்டுமல்லாமல் ஒருவரின் பௌதிக வாழ்விலும் முன்னேற்றத்தையும் வெற்றியையும் தர உதவுகிறது. எனவே, இரண்டு கிரகங்களின் சேர்க்கை எவ்வாறு 'கஜகேசரி ராஜயோகத்தை' உருவாக்குகிறது என்பதையும், எந்தெந்த ராசிகள் அதன் தாக்கத்தை பெறப் போகிறார்கள் என்பதையும் அறிந்துகொள்வோம்.

கஜகேசரி ராஜயோகத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?

அனைத்து ராஜயோகங்களுக்கும் மேலானதாக 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' கருதப்படுகிறது. சந்திரன் மற்றும் குரு ஆகிய கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் அமைந்திருக்கும்போதோ அல்லது கேந்திர ஸ்தானங்களில் (மைய வீடுகளில்) இடம்பெற்றிருக்கும்போதோ இந்த அரிய யோகம் உருவாகிறது. இதன் தாக்கம் ஒரு தனிநபரின் மன உறுதி, அறிவுத்திறன், செல்வம் மற்றும் சமூக அந்தஸ்து ஆகியவற்றைப் பன்மடங்கு பெருக்க உதவுகிறது.

ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதியன்று, குருவும் (வியாழன்) சந்திரனும் மிதுன ராசியில் இணையும்போது, ​​இந்த வலிமைமிக்க கிரகச் சேர்க்கை அமையவிருக்கிறது. இந்த கிரகத் தாக்கம் மனித வாழ்வையும், பன்னிரண்டு ராசிகளையும் பெரிய அளவில் பாதித்தாலும், மூன்று ராசிகள் மட்டும் இதன் மூலம் மிகச் சாதகமான பலன்களைப் பெறுவார்கள். அந்த மூன்று ராசிகள்: மிதுனம், சிம்மம் மற்றும் கன்னி ஆகும்.

இதன் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?

மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, வாழ்க்கையையே மாற்றியமைக்கும் ஒரு காலகட்டமாக அமையக்கூடும்; ஏனெனில், 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' உங்கள் ராசியிலேயே உருவாகிறது. இந்த யோகத்தின் மிக ஆழமான மற்றும் நேரடியான தாக்கம் இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை நீங்கள் காண்பீர்கள்; மேலும், உங்கள் முடிவுகள் குறித்து முன்னெப்போதையும் விட அதிக தெளிவுடனும் உறுதியுடனும் நீங்கள் உணர்வீர்கள். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள்—அல்லது மீண்டும் மீண்டும் தடைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த காரியங்கள்—இப்போது மிக விரைவாக நிறைவுபெறத் தொடங்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, 'கேக்கிற்கு மேல் வைக்கும் அலங்காரம்' (icing on the cake) போன்ற ஒரு கூடுதல் சிறப்பாக அமையும். 

தொழில் மற்றும் சமூக அந்தஸ்த்தில் நன்மை பயக்கும்

சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்தக் 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' தொழில் மற்றும் சமூக அந்தஸ்து ஆகிய துறைகளில் சாதனைகளைக் கொண்டுவரவிருக்கிறது. தங்கள் பணியிடத்தில் ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்க நீண்ட காலமாக முயன்று வருபவர்கள், தற்போது வெற்றியை எட்டுவார்கள். உங்கள் தொழில்முறை பிம்பம் வலுப்பெறும்; மேலும், உங்கள் பணியைக் கண்டு உயர் அதிகாரிகள் ஈர்க்கப்படுவதால், உங்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான அல்லது புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.

வணிகர்களுக்கு இது விரிவாக்கத்திற்கான ஒரு காலமாகும். ஒரு முக்கியத் திட்டம் அல்லது ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்படக்கூடும்; நிதி நிலையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். முடங்கிக்கிடந்த நிதிகள் மீட்கப்படலாம்; மேலும், முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கும் இக்காலம் சாதகமாக அமையும்.

அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும்

கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' அவர்களின் அதிர்ஷ்டத்தையே அடியோடு மாற்றியமைக்கும் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையக்கூடும். குறிப்பாக, தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த துறைகளில் நீங்கள் சாதனைகளை எட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும், அல்லது மீண்டும் மீண்டும் பின்னடைவுகளைச் சந்தித்து வந்தவர்களுக்கும், இப்போது நிலைமை சாதகமாக மாறத் தொடங்கும்; நேர்காணல்கள் அல்லது போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவது இப்போது உங்கள் கைக்கெட்டும் தூரத்தில் உள்ளது. தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கும் இந்தக் காலகட்டம் மிகுந்த நன்மையளிக்கும்; மேலும் ஏற்கனவே செய்துள்ள முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை பெறத் தொடங்குவீர்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

கஜகேசரி ராஜயோகம் எப்போது உருவாக்கப் போகிறது
ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதியன்று, குருவும் (வியாழன்) சந்திரனும் மிதுன ராசியில் இணையும்போது, ​​இந்த வலிமைமிக்க கிரகச் சேர்க்கையால் கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகும்.

எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும்?
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் மிதுனம், சிம்மம் மற்றும் கன்னி ஆகிய ராசிகள் அதீத நன்மைகளையும், சாதகமான பலன்களையும் பெறுவார்கள். 

மிதுன ராசியில் இதன் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?
வாழ்க்கையையே மாற்றியமைக்கும் ஒரு காலகட்டமாக அமையக்கூடும்; ஏனெனில், 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' மிதுன ராசியிலேயே உருவாகப் போகிறது. 

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

