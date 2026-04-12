ராஜ வாழ்க்கை உறுதி! 8 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

Guru Nakshatra Peyarchi : ஏப்ரல் மாதத்தில், குரு கிரகம் தனது பாதையை மாற்றவுள்ளது. அதன்படி வருகிற ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி, மாலை 4:43 மணியளவில், குரு கிரகம் "புனர்பூசம்" நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையவுள்ளது. ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் இந்த மாற்றம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது; ஏனெனில், புனர்பூசம் நட்சத்திரம் குரு கிரகத்திற்குச் சொந்தமான நட்சத்திரகளில் ஒன்றாகும். இதன் விளைவாக, இந்த மாற்றத்தினால் ஏற்படும் தாக்கங்கள் மிகுந்த தெளிவுடனும் தீவிரத்துடனும் இருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக குரு கிரகம் அறிவு, செல்வம் மற்றும் அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. ஒருவரின் ஜாதகத்தில் வியாழன் வலுவான நிலையில் அமையும்போது, வாழ்வில் முன்னேற்றத்தையும் வளர்ச்சியையும் வழங்க வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில் தற்போது இந்த குருவின் நட்சத்திர பெயற்சியானது சில ராசிக்காரர்களுக்கு இதேபோன்றதொரு சாதகமான பலனை வழங்கும். மேலும் இந்த ராசிக்காரர்கள் ஏப்ரல் 20-க்கு பின் ராஜ வாழ்க்கையுடன், கோடீஸ்வர யோகத்தையும் பெறுவார்கள். அந்த ராசிகளைப் பற்றி அறிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த குரு பெயர்ச்சியினால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடையப் போகிறார்கள் என்பதை இப்போது விரிவாகப் பார்ப்போம்:
மேஷம்
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி காலகட்டம் ஒருவித நிம்மதியை அளிக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த அல்லது தடைபட்டிருந்த பணிகள் படிப்படியாக முடிவுக்கு வரக்கூடும். நிதி சார்ந்த சிரமங்கள் ஓரளவுக்குக் குறைய வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில்முறை வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும்; இருப்பினும், அந்த வாய்ப்புகளுடன் கூடுதல் பொறுப்புகளும் உங்களுக்கு வந்து சேரும்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி காலகட்டம் மிகவும் துடிப்பானதாகவும் சுறுசுறுப்பானதாகவும் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்ட நாட்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் இப்போது நிறைவு பெறத் தொடங்கும். தங்கள் வருமானத்தை உயர்த்திக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் தானாகவே வந்து சேரக்கூடும். கல்வி பயில்பவர்களுக்கும், போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் இந்தக் காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களிடமிருந்து ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும்.
கடகம்
கடக ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கக்கூடும். உங்கள் தொழில் அல்லது பணித்துறையில் நீங்கள் மேற்கொண்ட கடின உழைப்பிற்கான பலன்கள் இப்போது வெளிப்படையாகத் தெரியத் தொடங்கும். பணி உயர்வு அல்லது தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். மேலும், உங்கள் வீடு மற்றும் குடும்பச் சூழலில் நிலவும் சூழ்நிலை, முந்தைய காலங்களை ஒப்பிடும்போது கணிசமாக மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி காலகட்டம் ஒருவித ஸ்திரத்தன்மையையும் நிம்மதியையும் கொண்டு வரக்கூடும். நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும். முன்பு எங்காவது உங்களின் பணம் முடங்கிக்கிடந்தாலோ அல்லது சிக்கிக்கொண்டிருந்தாலோ இப்போது மீண்டும் கைக்கு வந்து சேரும். உங்கள் தொழில்முறை முயற்சிகளிலும் கூட, அனைத்தும் படிப்படியாகச் சரியான திசையை நோக்கி நகர்வதை நீங்கள் காண முடியும்.
தனுசு
தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். அது வேலையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சொந்தத் தொழிலாக இருந்தாலும் சரி, இவ்விரு துறைகளிலுமே வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் உண்டான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. சிலருக்கு, வெளிநாடுகள் சார்ந்த தொடர்புகள் மூலமாகவோ அல்லது தொலைதூர இடங்கள் சார்ந்த செயல்பாடுகள் மூலமாகவோ அதிக லாபம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். குடும்பச் சூழல் அமைதியாகவும் இணக்கமாகவும் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த மாற்றத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
குரு பகவான் தனது சொந்த நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிப்பது ஒரு சாதாரண நிகழ்வாகக் கருதப்படுவதில்லை. இதன் விளைவுகள் காலப்போக்கில் படிப்படியாகவே வெளிப்படும் என்றாலும், அவை நீடித்த மற்றும் நிலையான தன்மையைக் கொண்டவையாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், கடினமாக உழைப்பவர்கள் அதற்கான நற்பலன்களை பெறுவார்கள். அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது விவேகமான செயலாக அமையும். உங்கள் பணிகளைப் படிப்படியான அணுகுமுறையுடன் மேற்கொள்வது, அதிகப்படியான நன்மைகளை ஈட்டித் தரக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை: நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு இதுவே மிகச் சிறந்த தருணம். புதிய வாய்ப்புகள் ஏதேனும் உருவானால், அவற்றைச் சாதாரணமாகவோ அல்லது அலட்சியமாகவோ கருத வேண்டாம். மேலும், தேவையற்ற மன அழுத்தத்தைத் தவிர்த்து, உங்கள் வேலையில் முழு கவனத்தையும் செலுத்துங்கள்; இதனால் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி எப்போது?
வருகிற ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி, மாலை 4:43 மணியளவில், குரு கிரகம் "புனர்பூசம்" நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையவுள்ளது.
இந்த குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் குரு நட்சத்திர மாற்றம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது; ஏனெனில், புனர்பூசம் நட்சத்திரம் குரு கிரகத்திற்குச் சொந்தமான நட்சத்திரகளில் ஒன்றாகும்.
எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்?
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மேஷம், மிதுனம், கடகம், துலாம் மற்றும் தனுசு ராசிகளின் 'தலையெழுத்து' மாறப்போகிறது. கஷ்டங்கள் காணாமல் போகும்.
