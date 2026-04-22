குரு பெயர்ச்சி 2026: ஹம்ச ராஜயோகத்தால் ஆறு ராசிகளுக்கு டபுள் புகழ், டபுள் செல்வாக்கு, டபுள் அந்தஸ்து

Guru Peyarchi 2026 in Kadagam Zodiac Sign : சந்திரனை அதிபதியாகக் கொண்ட கடக ராசிக்குள், குரு பகவானின் பெயர்ச்சி ஜூன் 2-ஆம் தேதி நிகழவுள்ளது. கடக ராசியில், தெய்வீக ஆசானான குரு பகவான் உச்சம் பெற்று, அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி வரை அங்கேயே வீற்றிருப்பார். கடக ராசியின் வழியாக நிகழும் குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, மிகவும் மங்களகரமான 'ஹம்ச பஞ்ச மகாபுருஷ ராஜயோகத்தை' உருவாக்கவுள்ளது. இந்த யோகத்தின் நற்பலன்களின் துணையுடன், மிதுனம் மற்றும் கடகம் உள்ளிட்ட ஆறு ராசிக்காரர்கள் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் ஏற்றத்தையும், அத்துடன் நிதிசார் ஆதாயங்களையும் பெறுவார்கள். இந்த 'ஹம்ச ராஜயோகத்தின்' அருளால், வரும் ஐந்து மாதங்களில் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் ராஜபோக வசதிகளையும் நற்பலன்களையும் அனுபவிக்கும் பாக்கியத்தைப் பெறவுள்ளனர் என்பதை இப்போது காண்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 22, 2026, 08:40 AM IST
  ஹம்ஸ ராஜயோகம் என்றால் என்ன?
  குரு ஏன் அதிக பலம் வாய்ந்தவராகக் கருதப்படுகிறார்?
  இந்த காலகட்டம் யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும்?

Guru Peyarchi 2026 in Kadagam Zodiac Sign : குரு பகவானின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சியானது ஜூன் 2-ஆம் தேதி நிகழவுள்ளது. ஜோதிட ரீதியாகப் பார்க்கையில், குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இதற்குக் காரணம், கடக ராசியில் குரு பகவான் உச்ச நிலையை அடைகிறார்; மேலும், இந்த ராசிக்குள் குரு பிரவேசிப்பது 'ஹம்ச ராஜயோகம்' எனும் சுப யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இது 'பஞ்ச மகாபுருஷ ராஜயோகங்கள்' (ஐந்து சிறந்த மனித யோகங்கள்) எனப்படும் ஐந்து முக்கிய யோகங்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஆண்டில், கடக ராசியில் குருவின் சஞ்சாரம் அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி வரை தொடரும். வேறு விதமாகக் கூறுவதானால், ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 31 வரை, குரு பகவான் தனது உச்ச ராசியிலேயே நிலைத்திருப்பார். இதன் விளைவாக, இயல்பாகவே ஒரு சுப கிரகமாகத் திகழும் குரு பகவான், மிதுனம் மற்றும் கடகம் உள்ளிட்ட பல ராசிகளுக்குச் சிறப்பான நற்பலன்களை வழங்குவதாக அமையும். எனவே, கடக ராசியில் குரு சஞ்சரிப்பதன் காரணமாக உருவாகும் 'ஹம்ச ராஜயோகத்தின்' பலன்களை எந்தெந்த ராசிகள் பெறப்போகின்றன என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சி: சமூகத்தில் நீங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் பெறுவீர்கள்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் இரண்டாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி ஆகிறார். ஜோதிட ரீதியாகப் பார்க்கையில், இரண்டாம் வீட்டில் குருவின் இருப்பு மிகவும் சுபமானதாகவும் அதிர்ஷ்டகரமானதாகவும் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசிக்காரர்கள் சமூகத்தில் மிகுந்த மதிப்பையும் மரியாதையையும் பெறுவார்கள்; மேலும், உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்களுடனான இவர்களின் உறவுகள் வலுப்பெறும். இக்காலகட்டத்தில், மிதுன ராசியினர் நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் அமையக்கூடும். குரு பகவான் செல்வத்திற்கு அதிபதியாகத் திகழ்வதால், இக்காலத்தில் பொருளாதார ரீதியான ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக உள்ளன. மேலும், நீங்கள் ஆன்மீக மற்றும் சமயச் செயல்பாடுகளில் மிகுந்த ஈடுபாடு காட்டுவீர்கள்; சுப நிகழ்வுகளுக்காகச் செலவுகளும் ஏற்படக்கூடும்.

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கடக ராசியிலேயே குருப் பெயர்ச்சி: வெற்றியுடன் கூடிய நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள்

தெய்வீக குருவான குரு பகவான், கடக ராசியின் லக்ன ஸ்தானத்திற்குப் பெயர்ச்சி ஆகிறார். கடக ராசியில் குரு உச்சம் பெறுவதால், மகத்தான வெற்றிக்கும் பொருளாதார ஆதாயத்திற்கும் வலுவான வாய்ப்புகள் உருவாகும். ஆரம்பகாலத்தில் நிலவிய போராட்டங்கள் மற்றும் சவால்களுக்குப் பிறகு, வாழ்க்கையில் முன்னேறிச் செல்வதற்கான காலம் தற்போது கனிந்துள்ளது. உங்கள் முயற்சிகளுக்குத் தடையாக இருந்த தடைகள் அனைத்தும் விலகும்; மேலும், வருமானம் உயர்வதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. உங்கள் இல்லத்தில் மங்கள நிகழ்வுகளும் கொண்டாட்டங்களும் நடைபெறும்; அத்துடன், நீங்கள் புதிய தொடக்கங்களையும் மேற்கொள்ளக்கூடும். குறிப்பாக, நிர்வாகம் மற்றும் கல்வித் துறைகளில் நீங்கள் சிறப்பான வெற்றியைப் பெறுவதற்கான சூழல் தற்போது அமைந்துள்ளது. வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு துறையிலும் உங்கள் அறிவுக்கூர்மை உங்களுக்குப் பேருதவியாக அமையும். மேலும், உங்கள் நடைமுறையிலும் நடத்தையிலும் ஒருவித முதிர்ச்சியும் கம்பீரமும் வெளிப்படும்.

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் கடகப் பெயர்ச்சி: பௌதிக சுகங்களின் அடைவு

குரு பகவான் கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கும் காலம், கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகவும் நற்பலன்களை அளிக்கக்கூடியதாக அமையும். கன்னி ராசியினருக்கு, குருவின் இந்தச் சஞ்சாரம் 11-ஆம் வீட்டில் 'லாப ஸ்தானம்' என்றும் அழைக்கப்படும் இடத்தில் நடைபெறுகிறது. இக்காலகட்டத்தில், உச்ச நிலையில் உள்ள குருவின் அருளால், வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். செல்வம் மற்றும் சொத்துக்கள் கணிசமாகப் பெருகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். குரு பகவான் 11-ஆம் வீட்டில் வீற்றிருப்பதால், பௌதிக சுகபோகங்கள் கைகூடும். வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பும் அதிகம் காணப்படுகிறது. அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்குத் துணையாக இருப்பதால், உங்கள் முயற்சிகளுக்குத் தடையாக இருந்த தடைகள் அனைத்தும் நீங்கி, வெற்றி கிட்டும். இருப்பினும், இக்காலகட்டத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

விருச்சிக ராசிக்கு கடகத்தில் குருப் பெயர்ச்சி: அதிர்ஷ்டத்தின் அபரிமிதமான ஆதரவு

2026-ஆம் ஆண்டில், விருச்சிக ராசியினருக்கு குருவின் பெயர்ச்சியானது 'பாக்கிய ஸ்தானத்தில்' குறிப்பாக 9ஆம் வீட்டில் நிகழவுள்ளது. ஜாதகத்தில் அமைந்துள்ள இந்த குறிப்பிட்ட வீடு மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. குரு பகவான் 9ஆம் வீட்டில் நிலைபெறுவதால், விருச்சிக ராசியினர் தங்களுக்கு முன்னதாகவே தடைபட்டுப்போன அல்லது சீர்குலைந்திருந்த காரியங்களில் முன்னேற்றத்தைக் காணத் தொடங்குவார்கள். அவர்களுக்கு நற்பாக்கியத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிட்டும். நிலம் மற்றும் வாகனங்கள் சார்ந்த பௌதிக சுகங்களையும் ஆடம்பரங்களையும் அனுபவித்து மகிழ்வார்கள். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, தங்களுக்குப் பிரியமான ஒருவருடன் மீண்டும் இணையும் நல்வாய்ப்பு அமையும். மேலும், குரு பகவானின் அருளால், குழந்தைகளைச் சார்ந்த விஷயங்களில் மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அனுபவிப்பார்கள்.

மகர ராசிக்கு கடகத்தில் குருப் பெயர்ச்சி: தேங்கிய பணிகளில் வெற்றி

மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவானின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சியானது ஏழாம் வீட்டில் நிகழவுள்ளது. உச்ச நிலையில் உள்ள குருவின் சுபகரமான தாக்கத்தினால், நீங்கள் பொருளாதார ஆதாயங்களுடன் கூடிய முன்னேற்ற வாய்ப்புகளையும் பெறுவீர்கள். உங்களை நீண்ட காலமாக வாட்டி வந்த துன்பங்கள் முடிவுக்கு வரும்; தேக்கமடைந்திருந்த காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியை நோக்கி நகரத் தொடங்கும். இக்காலகட்டத்தில், நற்பேற்றின் துணையால் உங்கள் பொருளாதார நிலை மேம்படும். மேலும், உங்கள் குடும்பத்தினருடன் இணைந்து ஒரு பயணம் அல்லது புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளும் திட்டங்களும் உருவாகலாம்.

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு கடக ராசியில் குருப் பெயர்ச்சி: வாகனம் மற்றும் சொத்த்தில் ஆதாயங்களுக்கான வலுவான வாய்ப்பு

ஜூன் 2ஆம் தேதியன்று, குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடக ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது, மீன ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு ஐந்தாம் வீட்டின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குரு பகவானே இந்த ராசியின் அதிபதியாகவும் விளங்குவதால், மீன ராசியினர் மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சிறப்பான நற்பலன்களை அருளுவார். குரு பகவான் உச்ச நிலையில் சஞ்சரிப்பதால், நீங்கள் வாகனங்கள் மற்றும் நிலம் வாங்குவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உருவாகும். குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது மாணவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்களுடன் நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் தொடர்புகள், உங்கள் தொழில் மற்றும் பணிவாழ்க்கைக்குப் பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமையும். 'சனிப் பெயர்ச்சியின்' பாதகமான தாக்கங்களுக்கு மத்தியில், குருவின் இந்தச் சஞ்சாரம் உங்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

ஹம்ஸ ராஜயோகம் என்றால் என்ன?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, 'பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்களில்' ஒன்றே ஹம்ஸ ராஜயோகம். குரு பகவான் தனது சொந்த ராசியிலோ அல்லது தனது உச்ச ராசியிலோ அமர்ந்து, அந்த இடம் லக்னத்திற்கோ அல்லது சந்திர ராசிக்கோ 1, 4, 7, 10 ஆகிய கேந்திர இடங்களில் ஒன்றாக வரும்போது இந்த யோகம் உண்டாகிறது. 

ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 31 வரை குரு ஏன் அதிக பலம் வாய்ந்தவராகக் கருதப்படுகிறார்?
குரு பகவான் ஒவ்வொரு ராசியிலும் சுமார் ஒரு வருடம் சஞ்சரிப்பார். ஆனால், கடக ராசி என்பது குரு பகவானுக்கு 'உச்ச வீடு' (Exaltation) ஆகும். ஒரு கிரகம் தனது உச்ச வீட்டில் இருக்கும்போது அதன் சுப பலன்கள் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். 

வேலை மற்றும் தொழில் மாற்றத்திற்கு இந்த காலகட்டம் யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும்?
கடக ராசியினருக்கு நிர்வாகம் மற்றும் கல்வித் துறையில் பெரிய மாற்றங்களும் முன்னேற்றமும் கிடைக்கும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

