குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு தங்கம் மழை, கோடீஸ்வர யோகம்

Jupiter Retrograde Transit 2025: டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி குரு மிதுன ராசியில் வக்ர இயக்கத்தில் நுழைகிறார், இது நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். இந்தப் பெயர்ச்சியைத் தொடர்ந்து, வேலை செய்பவர்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும் மற்றும் தொழிலதிபர்களின் லாபம் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 4, 2025, 12:03 PM IST
  • உங்கள் தந்தை அல்லது ஆசிரியர்களின் ஆசிகளையும் பெறுவீர்கள்.
  • உறவுகளும் நிலையானதாகவும் வலுவாகவும் மாறும்.
  • பல நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வேகம் பெறும்.

குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு தங்கம் மழை, கோடீஸ்வர யோகம்

Jupiter Retrograde Transit 2025: குரு கிரகம் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி கடக ராசியில் இருந்து மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த ராசி மாற்றம் வக்கிர இயக்கத்தில் நிகழ்கிறது. மிதுன ராசியில் நுழைந்த பிறகு, வக்கிர குரு நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிதும் பயனளிப்பார் என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்தப் பெயர்ச்சி வேலை செய்பவர்களின் வருமானத்தை மேம்படுத்தக்கூடும். தொழிலதிபர்களும் திடீர் லாப அதிகரிப்பைக் காணலாம். இந்த வக்கிர குரு பெயர்ச்சி யாருக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign): வக்ர குரு உங்கள் ராசியின் இரண்டாவது வீடான செல்வ வீடான செல்வத்தில் நுழைய உள்ளார். இது உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். தேங்கிய பணம் திரும்பப் பெறப்படும். மூதாதையர் சொத்துக்களால் நன்மை அடையும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன. உங்கள் பேச்சு இனிமையாக மாறும், மேலும் பல நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வேகம் பெறும்.

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign): வக்ர குரு உங்கள் ராசியின் 11வது வீடான லாப வீடான லாபத்தில் நுழைய உள்ளார். இது உங்கள் வருமானத்தில் திடீர் அதிகரிப்பைக் கொண்டுவரும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலோ அல்லது நல்ல இடத்திலோ வேலை செய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இது உங்கள் நிதி நிலைமையையும் வலுப்படுத்தும். ஒரு பெரிய ஆசை நிறைவேறியதில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். ஒரு முக்கிய நபருடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் பயனடைவீர்கள்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign): குரு உங்கள் அதிர்ஷ்ட வீடான ஒன்பதாவது வீட்டில் நுழையப் போகிறார். இந்த நேரத்தில், அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். நீண்ட பயணங்கள் பலனளிக்கும், மேலும் ஆன்மீகத்தின் மீதான உங்கள் நாட்டம் அதிகரிக்கும். வணிக நோக்கங்களுக்காக நீங்கள் தொலைதூரப் பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். இந்த பயணம் உங்கள் எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகிக்கும். உங்கள் தந்தை அல்லது ஆசிரியர்களின் ஆசிகளையும் பெறுவீர்கள்.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): இந்த வக்ர குருவின் பெயர்ச்சி உங்கள் ஐந்தாவது வீடான குழந்தைகள் மற்றும் கல்வியின் வீடான ஐந்தாவது வீடான இடத்தில் நடக்கப் போகிறது. இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். அரசாங்க வேலைகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் தங்கள் கவனம் மேம்பட்டிருப்பதைக் காண்பார்கள், விரைவில் சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம், மேலும் உங்கள் காதல் உறவுகளும் நிலையானதாகவும் வலுவாகவும் மாறும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

