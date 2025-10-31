குரு வக்ர பெயர்ச்சி: எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், லாபம் உண்டாகும்

இந்த ஆண்டு குரு கிரகம் மிகவும் வேகமாக நகர்கிறது. இப்போது நவம்பரில் வக்கிரமாக மாறி மிதுன ராசிக்குள் நுழையும். ஜோதிடத்தில், குருவின் சிறிதளவு இயக்கம் கூட பல ராசிகளை பாதிக்கிறது. தற்போது, குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார். இப்போது, குரு வக்ரமாக நகரும் போது, மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார். டிசம்பர் 4, 2025 வரை கடக ராசியில் பயணிப்பார், பின்னர் டிசம்பர் 5, 2025 அன்று, குரு வக்கிரமாக நகருவார். ஜோதிட கூற்றுப்படி, குரு கடக ராசியில் வக்கிரமாக நகரும், பின்னர் டிசம்பரில் வக்கிரமாக நகரும். அக்டோபர் 18 ஆம் தேதிக்கு முன்பே குரு மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி செய்திருந்தார். மீண்டும், மிதுன ராசியில் வக்கிரமாக நகரும், இதனால் செல்வாக்கை நிலைநாட்டும், இது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற உலகம் உட்பட அனைத்து ராசிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எந்த ராசிகள் பாதிக்கப்படும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
வக்கிர பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்?
மிதுன ராசிக்கு, இது அலுவலகத்திலும் பணம் தொடர்பான விஷயங்களிலும் நேர்மறையான முடிவுகளைத் தரும். உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான உங்கள் உறவும் மேம்படும். வணிகம் மற்றும் காதல் வாழ்க்கையிலும் நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். கன்னி ராசிக்காரர்கள் இந்தப் பெயர்ச்சியால் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வாழ்க்கையில் மரியாதை பெறுவீர்கள், மேலும் நீங்கள் சொத்து வாங்கவும் செய்யலாம். விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி உங்கள் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் நிதி ஆதாயங்களையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் தரும். மத நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மீன ராசிக்காரர்களும் குருவின் அருளால் வருமானத்தில் அதிகரிப்பு ஏற்படக் கூடும்.
உங்கள் ஜாதகத்தில் குருவை எவ்வாறு வலுப்படுத்துவது
குரு தனுசு மற்றும் மீன ராசியின் அதிபதி. குரு கடகத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறார். குரு மகரத்தில் பலவீனமாக இருக்கிறார். உங்கள் ஜாதகத்தில் குரு சுப ஸ்தானத்தில் இருந்தால், உங்களுக்கு மூத்த சகோதரர், கல்வி, செல்வம், குழந்தைகள் மற்றும் அறிவு ஆகியவை கிடைக்கும். இது அதிர்ஷ்டத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. உங்கள் ஜாதகத்தில் குரு சுப ஸ்தானத்தில் இல்லாவிட்டால், உங்கள் திருமணம் மற்றும் குழந்தை அதிர்ஷ்டம் மோசமடையக் கூடும். குருவை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க, மஞ்சள் ஆடைகளை அணியுங்கள், மஞ்சள் உணவை உண்ணுங்கள், மஞ்சள் நிற பொருட்களை தானம் செய்யுங்கள். விஷ்ணு பகவானுக்கு மஞ்சள் நிற பொருட்களை வழங்குங்கள். வியாழக்கிழமை விரதம் இருக்கவும். பெண்களின் ஜாதகத்தில், வியாழன் கணவன் மற்றும் குழந்தைகளைக் குறிக்கிறது, எனவே இந்த நாளில் சில விஷயங்களை சிறப்பு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
