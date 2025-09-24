அக்டோபரில், சனி, குரு உட்பட 4 கிரகளின் பெயர்ச்சி; 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்

சனி உட்பட ஐந்து முக்கிய கிரகங்கள் அக்டோபரில் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளன. மேலும், இந்த மாதம் பல ராஜ யோகங்களும் உருவாகின்றன. முதலில், புதன் தனது ராசியை மாற்றுவார். அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி சனியின் நட்சத்திரத்தை மாற்றும், புதனும் துலாம் ராசிக்குள் நுழையும். அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி சுக்கிரன் கன்னி ராசிக்குள் நுழைவார். அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி சூரியன் துலாம் ராசிக்குள் நுழைவார். மேலும், குரு அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி கடக ராசிக்குள் நுழைவார். இந்த கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால், நவபஞ்சம், மாளவ்ய மற்றும் ருச்சக ராஜ யோகங்கள் உருவாகும். இந்த மாற்றம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. எனவே எந்த ராசியில் எப்படி பட்ட பலன் கிடைக்கும், யார் யார் நன்மைகள் பெறுவார்கள் என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாற்றம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்களின் வியாபாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைக் காண்பார்கள். தீபாவளி லாபம் இந்த மாதம் உங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். சமூகத்தில் நீங்கள் பாராட்டப்படுவீர்கள். கூட்டாண்மைகள் லாபகரமானதாக இருக்கும். சுக்கிரன் காரணமாக இந்த மாதம் உங்கள் காதல் வாழ்க்கை பயனடையும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, அக்டோபரில் பதவி உயர்வு மற்றும் வேலை முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் சீரழிந்த வேலை தீர்க்கப்படும். நீங்கள் நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளதால், உங்கள் நிதிகளைத் திட்டமிடுங்கள். குடும்ப உறவுகள் மேம்படும், மேலும் உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்தும் உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
கும்பம்: இந்த ராசிக்கு அக்டோபர் ஒரு சிறப்பு மாதமாக இருக்கும். சனி இந்த ராசியில் வக்ர இயக்கத்தில் பயணிப்பார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கலாம். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம், அதோடு செல்வமும் அதிகரிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை விரைவாக அதிகரிக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்தும் உங்களுக்கு முழு ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் விரைவாக அதிகரிக்கும். உங்கள் முயற்சிகள் சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதையை அதிகரிக்கக்கூடும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
