குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், கோடீஸ்வர யோகம்

Guru Peyarchi 2025: ஜோதிடத்தில், குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு நபரின் ஜாதகத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. செப்டம்பர் 19, 2025 அன்று, பிற்பகல் 2:01 மணிக்கு, குரு மிதுன ராசியில் தங்கி புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்தில் நுழைவார். புனர்பூசம் நட்சத்திரம் என்பது குருவின் சொந்த நட்சத்திரமாகும், இது அதிதி தேவியால் ஆளப்படுகிறது.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி நம்பிக்கை, ஆரோக்கியம் மேம்படும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய திட்டங்களில் வெற்றி போன்ற புதிய வாய்ப்புகளை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்லிணக்கம் இருக்கும், குறுகிய பயணங்கள் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign): துலாம் ராசிக்கு குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தை தரும். வெளிநாட்டுப் பயணம், உயர் கல்வி அல்லது மதப் பணிகளில் வெற்றி பெறுவதற்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். தொழிலில் புதிய திசை திறக்கும். நிதி நிலை மேம்படும். பெரிய இலக்கை நோக்கிச் செல்வேர்கள். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தைத் தரும். குடும்பம் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையிலும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): தனுசு ராசிக்கு, செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் நல்லிணக்கமும் அதிகரிக்கும். சட்ட விஷயங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கும். படைப்புத் திறன்களை மேம்படுத்தும், சிறந்த உறவை உருவாக்க உதவும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு செழிப்பைத் தரும்.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): கும்ப ராசிக்கு கல்வி, காதல் மற்றும் படைப்பாற்றல் வேலைகளில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள், காதல் உறவுகள் இனிமையாக மாறும். உங்கள் புதிய யோசனைகளைச் செயல்படுத்த உதவும், முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். வேலை இடத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
