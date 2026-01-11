English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்

Guru Nakshatra Peyarchi 2026 Effect On Rashi: ஜனவரி மாதத்தில் குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார், இது நான்கு ராசிகளின் வாழ்க்கையில் மிகவும் சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 11, 2026, 02:04 PM IST
  • ரியல் எஸ்டேட் வாங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும்.
  • அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிப்பதைக் காண்பார்கள்.
  • குடும்பத்தினரிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள்.

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்

Guru Nakshatra Peyarchi 2026 Effect On Rashi: கிரகங்களின் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திரத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் மக்களைப் பாதிப்பது போல, அவற்றின் நட்சத்திரங்களில் உள்ள கிரகங்களின் நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றமும் சுப மற்றும் அசுப விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. அறிவு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் கிரகமான குரு, புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் இருக்கும்போது விரைவில் தனது நிலையை மாற்றப் போகிறது. அந்த வகையில் வருகிற ஜனவரி 30, 2026 வெள்ளிக்கிழமை காலை 10:53 மணிக்கு, புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் குரு நுழைவார். இந்த குரு பெயர்ச்சி (Jupiter Transit 2026) நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். இந்த நான்கு ராசிகள் எவை, அவர்களின் வாழ்க்கையில் என்ன நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதைப பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கன்னி (Virgo Zodiac Sign): குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். வெற்றியை அடைய எடுக்கும் முயற்சிகள் நல்ல பலன்களைத் தரும். வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களுக்கான பல நல்ல அறிகுறிகள் தோன்றக்கூடும். நீண்டகால நிதி சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படும். கார் அல்லது ரியல் எஸ்டேட் வாங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும்.

விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign): விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, பாத ராசி வழியாக குருவின் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கு சாதகமானது. முக்கிய சாதனைகள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். தனிநபர்கள் உற்சாகமாக உணருவார்கள். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும், மேலும் இந்த ராசிகாரர்களுக்கு நண்பர்களிடமிருந்து தாராளமான ஆதரவு கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிப்பதைக் காண்பார்கள்.

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் பணியிட அரசியல் மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவார்கள். வணிகங்கள் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைக் காணும். இந்த ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படும். திருமணம் மற்றும் உறவுகள் குறித்த உங்களின் புரிதல் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தினரிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள். திருமணத் தடைகள் நீங்கி, மனதிற்குப் பிடித்த வாழ்க்கைத்துணை அமையும். ஒட்டுமொத்தமாக குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும்மனநிறைவும் பெருகும்.

மீனம் (Pisces Zodiac Sign): மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி லாபத்தை தரும். எந்தவொரு பெரிய பிரச்சனையும் இந்த நேரத்தில் முடிவுக்கு வரும். பழைய திட்டங்களில் வேலை செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான பாதைகள் திறக்கும், கடன் சுமைகள் குறையும். இந்த ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் அறிவுக்கான வழிகள் திறக்கும். சாதனைகளை செய்வீர்கள்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

