குரு+சூரியன்+சுக்கிரன் சேர்க்கையால் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையபோகும் ராசிகள்..!!

Guru transit : குரு, சூரியன், சுக்கிரன் சேர்க்கையால் அதிர்ஷ்ட மழை எந்த ராசிகளுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 1, 2026, 07:45 PM IST
ரோஹித் சர்மா பிறந்தநாள்: ரூ.40 கோடியில் வீடு; எக்கச்சக்க கார்கள் - சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?
IPL: சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் யார் யார்?
சம்மர் லீவுக்கு ஜில்ஜில் டூர்.. கம்மி விலையில் காஷ்மீர் செல்ல சூப்பர் வாய்ப்பு.. IRCTC பேக்கேஜ் இதோ
வார ராசிபலன் (மே 4 - 10): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு ஜாலி, யாருக்கு டெபாசிட் காலி?
Guru transit : மே மாதம் பிறந்துள்ளது. ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, கிரகங்களின் நகர்வுகள் ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்விலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த மே மாதத் தொடக்கத்தில், கிரகங்களின் அரசன் சூரியன் மேஷ ராசியில் உச்சம் பெற்றுத் திகழ்கிறார். அவருடன் சுகபோகங்களின் அதிபதி சுக்கிரனும் இணைந்து சுக்கிர ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகின்றனர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, முழு முதற் சுப கிரகமான குரு பகவான் ரிஷப ராசிக்கு இடம் பெயர்ந்துள்ள நிலையில், இந்த வாரம் பல ராசிகளுக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமையப்போகிறது. இந்த கிரக சேர்க்கைகள் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழையை பொழியப்போகிறது என்பதை விரிவாகக் காண்போம்.

மேஷத்தில் சூரியன் - சுக்கிரன் சேர்க்கை

இந்த வாரம் மேஷ ராசியில் சூரியனும் சுக்கிரனும் மிக நெருக்கமாக சஞ்சரிக்கின்றனர். சூரியன் ஆளுமைக்கும், அதிகாரத்திற்கும் காரகர். சுக்கிரன் செல்வம் மற்றும் வசதிகளுக்கு காரகர். இவர்கள் இருவரும் இணைந்திருப்பதால், மேஷ ராசியினருக்குப் புகழும் கௌரவமும் தேடி வரும். சமூகத்தில் பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும். அரசாங்கம் சார்ந்த காரியங்கள் தடையின்றி முடியும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். திருமணமான தம்பதிகளுக்குள் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி, நெருக்கம் அதிகரிக்கும் காலம் இது.

ரிஷபத்தில் குரு

மே மாதத்தின் மிக முக்கிய நிகழ்வாகக் கருதப்படுவது குருப் பெயர்ச்சி. குரு பகவான் ரிஷப ராசியில் அமர்ந்து தனது பார்வையால் கன்னி, விருச்சிகம் மற்றும் மகர ராசிகளைப் பார்க்கிறார். இதன் விளைவாக, இந்த வாரம் பொருளாதார ரீதியாகப் பெரிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும். ரிஷப ராசியினருக்குப் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த கடன் தொகைகள் வசூலாகும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். குருவின் பார்வை படும் ராசிகளுக்குத் தடைபட்ட சுப காரியங்கள், குறிப்பாகத் திருமணப் பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும்.

செவ்வாயின் பலம்

மேஷ ராசியில் செவ்வாய் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்திருப்பது ருச்சக யோகத்தை வலுப்படுத்துகிறது. இதனால் மேஷம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசியினருக்குத் தன்னம்பிக்கை மிக உயர்ந்த அளவில் இருக்கும். நிலம் மற்றும் சொத்து சார்ந்த பிரச்சனைகளில் இழுபறி நிலை நீங்கி சாதகமான முடிவுகள் வரும். சகோதர வழியில் ஆதரவு கிடைக்கும். குறிப்பாக, விளையாட்டுத் துறை மற்றும் ராணுவத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகச் சிறந்த சாதனைகளைச் செய்யும் வாரமாக அமையும். எதிர்ப்புகளை முறியடித்து முன்னேறும் ஆற்றல் பெருகும்.

பயன் பெறப்போகும் இதர ராசிகள்

மிதுனம் மற்றும் துலாம் ராசியினருக்கு இந்த வார கிரக நிலைகள் தொழில் மாற்றத்தைத் தரக்கூடும். குறிப்பாக, வேலையில்லாதவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் பணி அமையும் வாய்ப்பு உள்ளது. கடக ராசியினருக்குப் பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் லாபம் வர வாய்ப்புண்டு. கன்னி ராசியினருக்குக் குருவின் ஒன்பதாம் பார்வை கிடைப்பதால், நீண்ட தூரப் பயணங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். மீன ராசியினருக்குப் பயணங்களால் அனுகூலமும், இளைய சகோதரர்களின் உதவியும் தாராளமாகக் கிடைக்கும்.

மொத்தத்தில், இந்த மே மாதத்தின் முதல் வாரம் கிரகங்களின் அமைப்பானது வளர்ச்சிக்கும், பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும் வழிவகுப்பதாக உள்ளது. மேஷம், ரிஷபம், சிம்மம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய ராசிகள் இந்த வாரம் அதிகப்படியான நன்மைகளை அனுபவிக்கப் போகிறார்கள். மற்ற ராசியினர் நிதானத்துடனும், முறையான திட்டமிடலுடனும் செயல்பட்டால் வரும் மாற்றங்களைச் சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். கிரகங்கள் வழி காட்டினாலும், நமது கடின உழைப்பும் நேர்மறையான சிந்தனையுமே வெற்றிக்கான தாரக மந்திரம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: சனி உதயத்தால் 5 ராசிகளுக்கு மெகா லக்: முடிவுக்கு வரும் கஷ்ட காலம்

மேலும் படிக்க: குரு - சூரியன் சேர்க்கை : இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் மெகா ஜாக்பாட்

மேலும் படிக்க: குரு ஆதித்ய யோகம்: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்

