குரு பெயர்ச்சி 2026: ஜூன் 2ல் உச்சம் பெறும் குரு பகவான், 12 ராசிகளுக்குமான பலன்கள் இதோ

Guru Peyarchi Palangal Effect On 12 Zodiac Signs : மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படும் வியாழன் கிரகம், விரைவில் தனது ராசியை மாற்றவுள்ளது. இந்த மாற்றத்தின் தாக்கம் நாடு முழுவதிலும், உலகம் அளவிலும், அத்துடன் 12 ராசிகள் மீதும் காணப்படும். பஞ்சாங்கத்தின் படி, தேவர்களின் குருவான வியாழன், 2026 ஜூன் 2-ஆம் தேதி தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் பிரவேசிக்க உள்ளது. மேலும் 2026 அக்டோபர் 31 வரை இந்த ராசியிலேயே குரு பகவான் நிலைத்திருப்பார்; அதன் பிறகு, சிம்ம ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைவார். வேத ஜோதிடவியலில், குரு கிரகம் ஒரு தெய்வீக ஆசானாகப் போற்றப்படுகிறது; பொதுவாக, இது ஒரு குறிப்பிட்ட ராசியில் சுமார் 13 மாதங்கள் தங்கியிருக்கும். இருப்பினும், தற்போது குரு கிரகம் வழக்கத்தை விட அதிவேகத்தில்—'அதிசாரி' நிலையில் நகர்ந்து வருகிறது; இதன் காரணமாக, இது வழக்கமான கால அளவை விடக் குறைந்த இடைவெளியிலேயே தனது ராசிகளை மாற்றுகிறது. குரு கிரகம் 2026 ஜூன் 2-ஆம் தேதி தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் நுழையவுள்ளது. தனது உச்ச ராசியில் நிகழும் இந்த பிரவேசம், 12 ராசிகளிலும் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை இப்போது விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
குரு உங்கள் ஒன்பதாம் மற்றும் பன்னிரண்டாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். ஜூன் 2 ஆம் தேதி, இந்தக் கிரகம் உங்கள் ஜாதகத்தின் நான்காம் வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடையும். இதன் விளைவாக, இந்தப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் நன்மை பயக்கும் ஒன்றாகவும் அமையும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வியாபார முயற்சிகள் இரண்டிலும் ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் உள்ளன. அத்துடன், நிலம், சொத்து மற்றும் வாகனங்கள் தொடர்பான வசதிகளையும் நீங்கள் பெறலாம். நான்காம் வீட்டில் இருக்கும்போது, குரு தனது ஏழாம் பார்வையை கர்ம வீட்டின் (தொழில்) மீது செலுத்தும். இதன் மூலம், உங்கள் வேலையில் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் உங்கள் எட்டாம் மற்றும் பதினொன்றாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். குரு பகவானின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சியானது உங்கள் மூன்றாம் வீட்டில் நிகழவுள்ளது; இதன் விளைவாக உங்கள் தைரியம் அதிகரிக்கும். மேலும், பயணம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் சிறப்பான நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். அதுமட்டுமின்றி, தொழில் கூட்டாண்மைகளில் ஈடுபடுவது லாபகரமாக அமையும்; அத்துடன், உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவும் மேம்படும்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் ஏழாம் மற்றும் பத்தாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று குரு பகவான் கடக ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையும்போது, உங்கள் ஜாதகத்தின் இரண்டாம் வீட்டில் செல்வம் மற்றும் பேச்சுத் திறனை ஆளும் வீட்டில் அவர் அமர்கிறார்; இது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்களைக் கொண்டுவருவதுடன், உங்கள் பொருளாதார நிலையிலும் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் வெற்றி கிடைப்பதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.
கடகம் (Cacer Zodiac Sign)
கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் உங்கள் ஆறாம் மற்றும் ஒன்பதாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று, குரு பகவான் உங்கள் லக்ன (முதல் வீட்டில்) ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கவுள்ளார்; இதன் விளைவாக உங்கள் சுயமரியாதை, அந்தஸ்து மற்றும் ஆளுமை ஆகியவை மேம்படும். இருப்பினும், உங்கள் ராசிக்கு குரு பகவான் ஆறாம் வீட்டிற்கும் அதிபதியாக இருப்பதால், எதிரிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதோடு, நீங்கள் பல்வேறு சவால்களையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் உங்கள் ஐந்தாம் மற்றும் எட்டாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று, குரு பகவான் உங்கள் ராசியின் பன்னிரண்டாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் விளைவாக, உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். மேலும், உங்கள் தொழில் அல்லது பணியில் நீங்கள் ஒருவித நிலையான தன்மையை உணர்ந்தாலும், மதம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் மீதான உங்கள் ஈடுபாடு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் உங்கள் நான்காம் மற்றும் ஏழாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் மூலம், குரு பகவான் உங்கள் பதினொன்றாம் வீட்டிற்குள் பிரவேசிக்கிறார்; ஜாதகத்தில் பதினொன்றாம் வீடு செல்வத்தையும் விருப்பங்கள் நிறைவேறுவதையும் குறிப்பதால், இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும், உங்கள் ஆசைகள் ஈடேறவும் வழிவகுக்கும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் உங்கள் ஆறாம் மற்றும் மூன்றாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று குரு பகவான் கடக ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையும்போது, அவர் உங்கள் பத்தாம் வீட்டில் அமர்ந்திருப்பார். துலாம் ராசியினருக்கு, பொதுவாகவே குரு பகவான் ஒரு சுப கிரகமாகவோ அல்லது சாதகமான கிரகமாகவோ கருதப்படுவதில்லை. இதன் விளைவாக, உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் சில போராட்டங்களையும் சவால்களையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். இக்காலகட்டத்தில், நீங்கள் வீண் வாதங்களில் ஈடுபடுவதைத் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும்.
விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign)
விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் உங்கள் இரண்டாம் மற்றும் ஐந்தாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். கடக ராசியின் வழியாக குரு பகவான் பயணிக்கும் இக்காலகட்டத்தில், அவர் தனது சொந்த ராசியிலேயே குறிப்பாக, ஒன்பதாம் வீட்டில் அமர்ந்திருப்பார்; இதன் மூலம், அதிர்ஷ்டத்தின் அனுகூலமான ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைப்பது உறுதியாகிறது. உங்கள் தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள்; மேலும், உங்கள் குழந்தைகள் மற்றும் கல்வி தொடர்பான நற்பலன்களைப் பெறவும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)
தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் உங்கள் முதல் மற்றும் நான்காம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் மூலம், குரு பகவான் உங்கள் எட்டாம் வீட்டிற்குள் பிரவேசித்து, உங்களுக்கு ஆன்மீக நன்மைகளை அருளுவார்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)
மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் உங்கள் மூன்றாம் மற்றும் பன்னிரண்டாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். இதன் விளைவாக, குரு பகவான் கடக ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையும்போது, அந்தச் சுப கிரகம் உங்கள் ஏழாம் வீட்டில் அமர்ந்திருப்பார். இதன் பலனாக, தொழில் கூட்டாண்மைகள் மூலம் நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள்; மேலும் வருமானம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும். ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள் ஒரு ஏற்றமுகத்தை எட்டும்.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)
கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் இரண்டாம் மற்றும் பதினொன்றாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். உங்களுக்கு, தெய்வீக ஆசானான குருவின் பெயர்ச்சியானது ஆறாம் வீட்டில் நிகழவுள்ளது. ஜாதகத்தின் இந்த வீடானது நோய், கடன், எதிரிகள் மற்றும் முரண்பாடுகளைக் குறிப்பதாகும். இதன் விளைவாக, நீங்கள் சில சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.
மீனம் (Pisces Zodiac Sign)
மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் முதல் மற்றும் பத்தாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று, குரு பகவான் மீன ராசியினருக்கு ஐந்தாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார்; இது வரும் நாட்களில் உங்களுக்குப் பல்வேறு விதமான நிம்மதியைத் தேடித்தரும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
குரு 'அதிசாரி' நிலை என்றால் என்ன?
பொதுவாக குரு ஒரு ராசியில் சுமார் 12 முதல் 13 மாதங்கள் தங்குவார். ஆனால், சில சமயங்களில் ஒரு ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு மிக வேகமாக நகருவார். இதையே 'அதிசாரி' நிலை என்கிறோம்.
குரு தனது 'உச்ச' ராசியில் இருந்தால் என்ன பலன்?
கடக ராசி குருவிற்கு உச்ச வீடு. ஒரு கிரகம் உச்சம் பெறும்போது, அதன் காரகத்துவங்கள் (நல்ல குணங்கள்) பல மடங்கு அதிகரிக்கும்.
12-ம் வீட்டில் குரு இருப்பவர்களுக்கு பரிகாரம் தேவையா?
சிம்ம ராசிக்கு குரு 12-ல் மறைவதால் சுப செலவுகள் (சுப விரயம்) ஏற்படும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மேற்கொள்வது மற்றும் முதியோர் இல்லங்களுக்கு உதவுவது சிறந்தது.
