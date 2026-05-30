/ஜூன் 2026-ல் நடக்கும் அசாத்திய கிரகப் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட ஜாக்பாட்!

Jupiter Transit 2026 : ஜூன் 2026-ல் நடக்கும் அசாத்திய கிரகப் பெயர்ச்சி காரணமாக எந்தெந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கப்போகிறது என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Jupiter Transit 2026 : ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக முக்கியமான, நன்மைகளை வாரி வழங்கும் சுப கிரகமான குரு பகவான், வரும் ஜூன் 2 அன்று தனது ராசியை மாற்றுகிறார். இதுவரை மிதுன ராசியில் சஞ்சரித்து வந்த குரு பகவான், ஜூன் 2 அன்று மதியம் தனது சொந்த உச்ச வீடான கடக ராசிக்கு பிரவேசிக்கிறார். கடகம் என்பது சந்திரனின் வீடாகும். அங்கு குரு பகவான் நுழையும் போது ஹம்ச யோகம் மற்றும் விபரீத ராஜயோகம் போன்ற மிக வலிமையான, அபூர்வ யோகங்களை உருவாக்குகிறார். 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குரு பகவான் கடகத்தில் உச்சம் பெறுவதால், ஜூன் மாதத்தில் இருந்து சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்குத் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் ஜாக்பாட் கால கட்டம் தொடங்குகிறது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்று பார்ப்போம்:
1. கடக ராசி
உங்கள் ராசியிலேயே குரு பகவான் வந்து உச்சம் பெறுவதால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு பொற்காலம் ஆரம்பமாகிறது. நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடந்த காரியங்கள் அனைத்தும் அதிவேகமாக நடக்கும். சமுதாயத்தில் அந்தஸ்தும், கௌரவமும் உயரும். குருவின் பார்வை உங்கள் ராசிக்கு 5, 7, 9 ஆகிய சுப இடங்களின் மேல் விழுவதால் பணப்புழக்கம் தாறுமாறாக அதிகரிக்கும். புதிய சொத்துக்கள் மற்றும் வாகன சேர்க்கை உண்டாகும்.
2. மேஷ ராசி
மேஷ ராசிக்கு 4-வது வீடான சுக ஸ்தானத்தில் குரு பகவான் அமர்ந்து, உங்கள் தொழில் மற்றும் லாப ஸ்தானங்களைப் பார்க்கிறார். வீடு, நிலம் வாங்க வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கனவு இந்த ஜூன் மாதத்தில் நனவாகும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் எதிர்பாராத பெரிய அளவிலான பண வரவு (ஜாக்பாட் லாபம்) கிடைக்கும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் தொழில் செய்பவர்களுக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகிப் பொருளாதார நிலை உச்சத்தைத் தொடும்.
3. விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்கு 9-வது வீடான பாக்ய ஸ்தானத்தில் குரு பகவான் அமர்வது இந்த ஜூன் மாதத்தின் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும். துரதிர்ஷ்டங்கள் நீங்கி, அதிர்ஷ்டக் காற்று உங்கள் பக்கம் வீசத் தொடங்கும். தந்த வழியிலும், பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலமும் திடீர் பண வரவு உண்டாகும். வேலை தேடுபவர்களுக்குப் பெரிய நிறுவனங்களில் இருந்து நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை வாய்ப்பு தேடி வரும். தடைபட்ட சுபகாரியங்கள் கைகூடும்.
4. துலாம் ராசி
துலாம் ராசிக்கு 10-வது வீடான தொழில் ஸ்தானத்தில் குரு பகவான் அமர்ந்து, உங்கள் தன ஸ்தானத்தையும், சுக ஸ்தானத்தையும் பார்க்கிறார். தொழிலில் இதுவரை இருந்த மந்தநிலை மாறி, புதிய முதலீடுகள் மூலம் அசுர வளர்ச்சி காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் நிச்சயம் உண்டு. வியாபாரப் போட்டிகளில் உங்களை வெல்ல எவரும் இருக்க மாட்டார்கள்; வருமானம் பல மடங்காகப் பெருகும்.
5. மிதுன ராசி
இதுவரை உங்கள் ராசியிலேயே இருந்த குரு பகவான், இப்போது 2-வது வீடான குடும்ப மற்றும் தன ஸ்தானத்திற்கு மாறுகிறார். 'குரு நின்ற இடம் பாழ், பார்க்கும் இடம் கோடி நன்மை' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, உங்கள் தன ஸ்தானத்தில் குரு அமர்வதால் பணத்தை சேமிக்கும் ஆற்றல் கூடும். குடும்பத்தில் இருந்த அத்தனை குழப்பங்களும், கடன்களும் தீரும். பேச்சாற்றல் மூலம் பெரிய காரியங்களை சாதிப்பீர்கள். புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும்.
இந்த ஜூன் மாத குரு பெயர்ச்சியானது, குரு பகவான் உச்சம் பெற்று அமர்வதால் ஒட்டுமொத்தமாகப் பொருளாதார ரீதியாகவும், குடும்ப ரீதியாகவும் பெரிய மாற்றங்களை இந்த ராசிகளுக்குத் தரும். சுய ஜாதகத்தில் தசாபுத்தியும் சாதகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், இந்த ஜாக்பாட் பலன்கள் 100% முழுமையாகக் கிடைக்கும்.