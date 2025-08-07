English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி.. எந்த ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும்

Jupiter Transit 2025: மகிழ்ச்சியையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் அளிக்கும் குரு, அக்டோபர் 18, 2025 அன்று கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 7, 2025, 10:14 PM IST
  • அக்டோபர் 18, 2025 அன்று கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சி
  • மகிழ்ச்சி, ஆதரவு மற்றும் நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள்.
  • நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவீர்கள். முதலீடுகள் நன்மை பயக்கும்.

Jupiter Transit in Cancer 2025: ஜோதிடத்தில், ஒன்பது கிரகங்களில் குரு தனி அந்தஸ்தைக் கொண்டுள்ளது. குரு ராசியை மாற்றும் போதெல்லாம், குறிப்பாக அது உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழையும் போது, அதன் விளைவு மிகவும் தீவிரமாகவும் பரவலாகவும் இருக்கும். குருவின் உச்ச ராசி கடகம் மற்றும் அது சந்திரனின் வீட்டிற்குள் நுழைகிறது. 

அக்டோபர் 18, 2025 அன்று கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சி 
கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி வெறும் ராசி மாற்றம் மட்டுமல்ல, 49 நாட்கள் உச்சத்தில் இருக்கும் குரு, சித்தாந்த, மன மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் ஒரு நேர்மறையான புரட்சியைக் கொண்டுவரும் நேரம் இது. இந்த நேரத்தில், உணர்ச்சிபூர்வமான முடிவுகள் கூட நடைமுறை முடிவுகளைத் தரும். கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி 12 ராசிகளிலும் என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதை பார்ப்போம்.

மேஷம்: குரு உங்கள் ராசியின் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். சுப பலன்களால் உங்கள் குடும்ப மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வாகனம், நிலம், சொத்து ஆகியவற்றால் நீங்கள் ஆதாயமடைவீர்கள். வீட்டில் உங்கள் தாயாரிடமிருந்து மகிழ்ச்சி, ஆதரவு மற்றும் நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மூன்றாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையும் போது ரிஷப ராசிக்காரர்களின் தைரியம் அதிகரிக்கும். இளைய சகோதர சகோதரிகளுடனான உறவுகள் மேம்படும். ஊடகம் அல்லது தகவல் தொடர்பு துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகள் கிடைக்கும்.

மிதுனம்: உங்கள் ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் குரு பெயர்ச்சி அடைவதால், உங்கள் பேச்சில் இனிமை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் நிலவும். பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவீர்கள். முதலீடுகள் நன்மை பயக்கும்.

கடகம்: லக்னத்தில் உயர் குருவின் செல்வாக்கின் காரணமாக, ஆளுமையில் கவர்ச்சிகரமான மாற்றங்கள் காணப்படும். திருமணமாகக்கூடியவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த நேரமாக இருக்கும். குருவின் பெயர்ச்சி உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.

சிம்மம்: குரு உங்கள் ராசியின் 12ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால், உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்படும். குருவின் செல்வாக்கால், தியானத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

கன்னி: குரு உங்கள் லாப ஸ்தானத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரத்தில் நண்பர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: குரு பகவான் பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவதால் உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்கள் முதலாளியுடனான உங்கள் உறவு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும்.

விருச்சிகம்: குரு ஒன்பதாவது வீட்டில் பெயர்ச்சியடையும் போது, விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் மனம் மத நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்தும், மத பயணங்களுக்கு செல்வீர்கள். உயர்கல்வியில் சிறப்பு வெற்றியைப் பெறுவீர்கள்.

தனுசு: குரு எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவதால், உங்கள் மறைபொருள் அறிவு அதிகரிக்கும். ஆராய்ச்சி தொடர்பான பணிகளில் நீங்கள் சிறப்பு வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். ரகசிய செல்வம் அல்லது மூதாதையர் சொத்துக்களால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள்.

மகரம்: குரு ஏழாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவதால், மகர ராசிக்காரர்களின் திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக மாறும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் நல்ல ஒருங்கிணைப்பு இருக்கும்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்கள், குரு ஆறாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவதால், நோய், கடன் மற்றும் எதிரிகள் மீது வெற்றி பெறுவார்கள். நீதிமன்றத்தில் ஏதேனும் வழக்கு நிலுவையில் இருந்தால், அதில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, ஐந்தாம் வீட்டில் குரு பெயர்ச்சி அடைவது குழந்தை மகிழ்ச்சியைத் தரும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் காதல் உறவுகள் வலுவடையும். காதல் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். கல்வியில் நீங்கள் சிறப்பு வெற்றியைப் பெறுவீர்கள்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

