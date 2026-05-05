குரு பெயர்ச்சி 2026: அதிர்ஷ்டம் தேடி வரப்போகும் அந்த 4 ராசிகள் இதோ

Jupiter Transit 2026: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், வியாழன் மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. அறிவு, செல்வம், நல்ல அதிர்ஷ்டம், கௌரவம் மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றின் காரக கிரகமான இது, தனது நிலையை மாற்றும் போதெல்லாம் அனைத்து ராசிகளிலும் தனது செல்வாக்கைச் செலுத்துகிறது. இருப்பினும், சில ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த கிரகப் பெயர்ச்சி குறிப்பாக சாதகமான பலன்களைத் தரும். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, குரு பகவானின் சமீபத்திய பெயர்ச்சியானது, நான்கு ராசிகளைச் சேர்ந்த நபர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது. நிதி ஆதாயங்கள், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் முடிக்கப்படாத பணிகளை நிறைவு செய்தல் ஆகியவற்றுக்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. ஜோதிட ரீதியாகப் பார்த்தால், குருவின் இந்த நன்மையான செல்வாக்கு பொதுவாக நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும். இதன் விளைவாக, இந்த நான்கு ராசிகளைச் சேர்ந்த நபர்கள் வரும் காலங்களில் தங்கள் தொழில், நிதி விவகாரங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம். இருப்பினும், ஒரு தனிநபரின் பிறப்பு ஜாதகத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட கிரக நிலைகளைப் பொறுத்து உண்மையான முடிவுகள் மாறுபடலாம் என்றும் ஜோதிடர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
பலருக்கு, நீண்ட காலமாக நீடித்து வந்த நிதிச் சிக்கல்கள் இறுதியாக முடிவுக்கு வரக்கூடும். வேறு சிலருக்கோ, புதிய வாய்ப்புகளுக்கான வாசல்கள் திறக்கப்படலாம். குரு பகவானின் மங்கலமான தாக்கத்தால், எந்த நான்கு ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கப் போகிறது என்பதை இப்போது காண்போம்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம். ஊதியம் பெறும் உழியர்களுக்குப் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கும் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
உங்கள் பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்குப் பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. நீண்ட காலமாக வசூலாகாமல் நிலுவையில் உள்ள தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்குச் சூழல் சாதகமாக அமைகிறது. குடும்பத்தில் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும். மேலும், புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு இக்காலம் மிகவும் உகந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது நற்பேற்றைக் கொண்டுவரக்கூடும். குறிப்பாக, இவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளது. புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். நீண்ட காலமாக வேலையை மாற்ற முயற்சி செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வந்து சேரலாம்.
வியாபார முயற்சிகளில் லாபம் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகள் மூலம் சாதகமான வருமானம் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். சிலருக்கு, வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் அமையக்கூடும்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலம் முன்னேற்றம் நிறைந்த ஒரு காலகட்டமாக அமையும். பணியிடத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும் வாய்ப்புள்ளது. அலுவலகத்தில் உங்கள் மேலதிகாரிகள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கக்கூடும். புதிய திட்டங்களிலும் வெற்றி கிட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிதித்துறையிலும் சாதகமான பலன்கள் தென்படும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழில் முயற்சிகளில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது வர்த்தக உடன்படிக்கைகள் கைகூடும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு, இக்காலம் ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் சாதகமாக அமையும்.
மீனம் (Pisces Zodiac Sign)
குரு பகவானின் நற்பார்வை மற்றும் அருளால், மீன ராசியில் பிறந்தவர்களின் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களுக்கான அறிகுறிகள் தென்படத் தொடங்கியுள்ளன. உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்பட வாய்ப்புள்ளது. புதிய வழிகள் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது. உங்கள் தொழில் மற்றும் பணித்துறையிலும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும்.
உங்கள் குடும்ப வாழ்விலும் இணக்கமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நீண்ட காலமாகத் தொல்லை கொடுத்து வந்த பிரச்சனைகள் அல்லது சிக்கல்களிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும். மன அழுத்தம் குறையும்; அதேவேளையில் உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். கல்வி சார்ந்த முயற்சிகளுக்கும், போட்டித் தேர்வுகளை எழுதுவதற்கும் இக்காலம் மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
மேலும் படிக்க | பஞ்சகிரஹி யோகம் டூ புதாத்ய யோகம் - மே மாத கிரக சேர்க்கைகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ