குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் 2 பின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்

கிரகங்களில் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக பார்க்கப்படும் குரு பகவான், வரும் ஜூன் 2 ஆம் தேதி கடக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆக உள்ளார். இது குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு (ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் கடகம்) தொழில், நிதி போன்ற விஷயங்களில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறது.
ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்கள் தங்களின் நிலையை அவ்வப்போது மாற்றிக்கொள்வது வழக்கம். அதாவது குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தனது ராசி அல்லது நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொள்ளும். அப்படி நிகழும் இந்த மாற்றங்கள் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், கிரகங்களில் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக கருதப்படும் குரு, தனது ராசியை வரும் ஜூன் 2 ஆம் தேதி மாற்றிக்கொள்கிறது. குரு கடக ராசிக்கு பிரவேசிக்க உள்ளார். அங்கு அவர் உச்சம் பெற இருக்கிறார். இதில் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பார். அதன்பின் சிம்ம ராசிக்கு நகர்கிறார். இந்த நேரத்தில் குரு சந்திரனுடன் சேர்ந்து கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த ராஜயோகம் மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. இதனால் சில ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொழில், நிதி, கல்வி, ஆரோக்கியம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் பலன்களை பெறுவார்கள்.
ரிஷபம் (Taurus)
குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கையால், கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். குடும்பத்தில் இருக்கும் நீண்ட நாள் பிரச்சனை தீரும். உறவுகளின் பிணைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்த முடியும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வேலை இடத்தில் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும் அல்லது புதிய பொறுப்புகளோ கிடைக்கக்கூடும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மேலும், துணையுடனான உறவுகள் வலுப்பெறும்.
மிதுனம் (Gemini)
குரு மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கை, கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். புது தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களும் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். அதற்கான முதலீடு செய்யலாம். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். வேலையில் இடத்தில் சம்பள உயர்வு இருக்கும். கடன் பிரச்சனை தீரும். நிதி நிலைமை சரியாகி சேமிப்பு அதிகரிக்கும். மேலும், புதிதாக திருமணம் ஆனவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
கடகம் (Cancer)
குரு கடக ராசியில்தான் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் கடக ராசிக்காரர்கள் மற்ற ராசிக்காரர்களை விட அதிக நன்மைகளை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். ஆளுமை திறன் மேம்படும். புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு நினைத்த வேலை எதிர்பார்த்த சம்பளத்துடன் கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும். இந்த காலத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதனை மேற்கொள்ளும் நிலையில், நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். மேலும், உங்களை நிரூபிக்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!