அடுத்த 5 மாதங்களில் குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி; 4 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, வெற்றி, செல்வம் பெருகும்!

Jupiter transit 2026: தெய்வர்களின் குருவான குருவின் பெயர்ச்சி, 2026-ஆம் ஆண்டில் ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வாக அமையவிருக்கிறது. தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாகவும், ஞானம், நல்வாய்ப்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றை அருள்பவராகவும் திகழும் வியாழன் கிரகம், இந்த வருடம் வெறும் ஐந்து மாத இடைவெளிக்குள் தனது இருப்பிடத்தை (ராசி மாற்றம்) இரண்டு முறை மாற்றிக்கொள்ளவுள்ளது. பொதுவாக, குருவின் பெயர்ச்சி ஆண்டிற்கு ஒருமுறை மட்டுமே நிகழும்; ஆனால், இந்த ஆண்டு குரு கிரகம் இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடையவுள்ளது. இதில் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், ஜூன் மாதத்தில், தனது இரட்டைத் தாக்கத்தின் வாயிலாக குரு "கஜகேசரி ராஜயோகத்தை" உருவாக்கவுள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று, குரு தனது உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பிரவேசிக்கிறது; பின்னர் அக்டோபர் 31-ஆம் தேதியன்று, சிம்ம ராசியில் நுழைகிறது. குரு மற்றும் சந்திரன் ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் இந்த "கஜகேசரி ராஜயோகம்", சில ராசிகளுக்குச் சிறப்பான நற்பலன்களைப் பெற்றுத் தரவுள்ளது. அந்த ராசிகள் எவையென்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.
இந்த ராசிகளுக்கு குருவின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் நற்பலங்கள் உண்டாகும்
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
குரு பகவானின் (தேவகுரு பிரகஸ்பதி) பெயர்ச்சியானது, ரிஷப ராசியினரின் வாழ்வில் காதலைப் புகுத்தும். நீங்கள் திருமணமாகாதவராக இருந்தால், இக்காலகட்டத்தில் உங்களுக்குத் திருமண வரன்கள் வரக்கூடும். திருமணப் பாதையில் நீங்கள் தொடர்ந்து தடைகளைச் சந்தித்து வந்திருந்தால், இச்சமயத்தில் அத்தடைகள் அனைத்தும் நீங்கும். பொருளாதார முன்னேற்றத்துடன் சேர்த்து, உங்கள் தொழில் அல்லது பணியிடத்தில் உயர் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. உங்கள் தன்னம்பிக்கை பன்மடங்கு உயரும்; மேலும், உங்கள் ஆளுமையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் திடீரென உங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்ளத் தொடங்குவார்கள். உங்கள் தொழில்முறை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆகிய இரண்டிலும் நீங்கள் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
தெய்வீக குருவான குரு பகவான், மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குச் செல்வச் செழிப்பை வழங்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கை ஒரு புதிய திருப்பத்தை அடையவிருக்கிறது. ஒரு முக்கிய பதவி உயர்வையோ அல்லது ஒரு புதிய தொழில் பாதையில் பயணிப்பதற்கான வாய்ப்பையோ நீங்கள் பெறக்கூடும். தொழில் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த காலகட்டமாக அமையும்; இது கணிசமான வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கான ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழங்க உதவுகிறது. இக்காலகட்டத்தில் துவரம்பருப்பு அல்லது மஞ்சளைத் தானமாக வழங்குவது நன்மை பயக்கும்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
கடக ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இக்காலகட்டம் மிகவும் சாதகமானதாக அமையவுள்ளது. கடக ராசியில் குரு பகவான் உச்ச நிலையில் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால், 'கஜகேசரி ராஜ யோகத்தை' உருவாக்கவிருக்கிறது. இந்த கிரகச் சேர்க்கையானது, கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குப் பேரதிர்ஷ்டம் நிறைந்ததாக அமையும். இந்த ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை பெருமளவில் உயரும்; இந்த எழுச்சியானது ஒட்டுமொத்த ஆளுமையிலும் தெளிவாகப் பிரதிபலிக்கும். பலருக்கும் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன; மேலும் கடக ராசிக்காரர்களின் தொழில்கள் செழித்து வளரவுள்ளதால், முன்னேறுவதற்கான பரந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)
தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு பகவான் (தேவகுரு பிரகஸ்பதி) ஆவார். எனவே, கஜகேசரி யோகத்தின் தாக்கம் இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகவும் நற்பயன் தருவதாக அமையும். தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் வெற்றியின் ஒரு புதிய அத்தியாயம் மலரும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்குத் திருமண வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். கூட்டாண்மை அடிப்படையில் தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்; தங்கள் தொழிலில் கணிசமான லாபத்தைப் பெறுவார்கள். தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்; இது இந்த ராசிக்காரர்களின் செல்வச் செழிப்பை அதிகரிக்கச் செய்யும். இக்காலகட்டத்தில், மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவது பலன்களின் நன்மையை இரட்டிப்பாக்கும்.
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
