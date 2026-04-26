குரு பெயர்ச்சி: கடக ராசியில் குரு.. இந்த ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்!

Jupiter transit in Cancer: ஜோதிடத்தில், வியாழன் கிரகம் மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுவதோடு, தேவர்களின் குருவாகவும் போற்றப்படுகிறது. தனுசு மற்றும் மீன ஆகிய ராசிகளுக்கு இவரே அதிபதி ஆவார். பொதுவாக, குரு கிரகம் ஒரு ராசியில் ஓராண்டு காலம் சஞ்சரிக்கும். தற்போது மிதுன ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் வியாழன், ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று கடக ராசிக்குள் பிரவேசிக்கவுள்ளது; அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி வரை அங்கேயே நிலைத்திருக்கும் குரு பகவான், அதன் பிறகு சிம்ம ராசிக்கு இடம்பெயரும். இதன் விளைவாக, பல ராசிக்காரர்கள் எதிர்பாராத வகையில் பொருளாதார ஆதாயங்களைப் பெறும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர்.
குரு பெயர்ச்சி 2026
குரு பெயர்ச்சி தேதி மற்றும் நேரம் : ஜூன் 2, 2026 அன்று (வைகாசி 19, செவ்வாய்க்கிழமை), காலை 6:30 மணி
குரு பெயர்ச்சி நிறைவு : அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி முடிவடைகிறது
குரு பெயர்ச்சி ராசி மாற்றம் : மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு (உச்சம்)
கடக ராசியின் அதிபதி சந்திரன் ஆவார்; இவர் மனம் மற்றும் உணர்வுகளுடன் தொடர்புடைய கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். குரு கிரகம் அக்டோபர் 31 வரை இந்த ராசியிலேயே சஞ்சரிக்கும்; அதன் பிறகு அது சிம்ம ராசிக்குள் பிரவேசிக்கும். குரு கிரகம் கடக ராசிக்குள் நுழையும்போது, 'ஹம்ச மகாபுருஷ ராஜயோகம்' உருவாகிறது. இது 'பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்களில்' ஒன்றாகும். இந்த யோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளைச் சேர்ந்த தனிநபர்கள் மீதும் இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு இது மிகவும் சுபமான பலன்களைத் தருகிறது.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
குரு பகவான் உங்கள் லக்ன வீட்டின் வழியாகச் சஞ்சரிப்பதால், உங்கள் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். வருமானம் உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சாதகமான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். தொழில் வல்லுநர்கள் லாபத்தை ஈட்டுவார்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. மாணவர்கள் தங்கள் கல்வியில் சிறப்பான முடிவுகளை அடைவார்கள். இக்காலகட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் எதிர்காலத்திற்குப் பயனுள்ளதாக அமையும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
குரு பகவான் 11-ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால், கன்னி ராசிக்காரர்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும். வருவாய் ஈட்டுவதற்கான புதிய வழிகள் தோன்றும்; சொத்துக்களைச் சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகும். இருப்பினும், செலவுகளும் அதிகரிக்கக்கூடும், குறிப்பாக ஆடம்பரச் செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். பரம்பரைச் சொத்துக்கள் தொடர்பான சிக்கல்கள் தீர வாய்ப்புள்ளது.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)
குரு பகவான் உங்கள் ராசியிலிருந்து 7-ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால், உங்கள் உறவுகள் வலுப்பெறும். உங்கள் பொருளாதார நிலை மேம்படும்; மேலும், உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையிடமிருந்து உங்களுக்குப் போதிய ஆதரவு கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையும்; அத்துடன், நீங்கள் நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் துணையுடன் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், குருவின் இந்த இடப்பெயர்ச்சியானது பல்வேறு ராசிகளைச் சேர்ந்த தனிநபர்களுக்கு முன்னேற்றம், புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரவிருக்கிறது.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
2026-ஆம் ஆண்டு குரு பெயர்ச்சி எப்போது நடைபெறுகிறது?
குரு பகவான் ஜூன் 2, 2026 (வைகாசி 19, செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று காலை 6:30 மணிக்கு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு இடம் பெயர்கிறார்.
குரு பகவான் கடக ராசியில் எவ்வளவு காலம் இருப்பார்?
குரு பகவான் ஜூன் 2-ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 31, 2026 வரை கடக ராசியில் சஞ்சரிப்பார். அதன் பிறகு அவர் சிம்ம ராசிக்குச் செல்வார்.
'உச்சம்' பெறுவது என்றால் என்ன? அதன் பலன் என்ன?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, குரு பகவான் கடக ராசியில் இருக்கும்போது மிகுந்த வலிமை பெறுகிறார். இதையே 'உச்சம்' என்பார்கள். குரு உச்சம் பெறுவதால் சுப காரியங்கள் தடையின்றி நடக்கும், ஆன்மீக பலம் கூடும் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக நற்பலன்கள் அதிகம் கிடைக்கும்.
