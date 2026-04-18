குரு பெயர்ச்சியால் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்: கை கூடி வரும் யோகம், பெருகும் செல்வம்

Guru Peyarchi 2026 : ஜோதிடத்தில் வியாழனுக்கு ஒரு சிறப்பு இடம் உண்டு. வியாழன் பொதுவாக வருடத்திற்கு ஒரு முறை ராசி மாறும், ஆனால் இந்த வருடம் சற்று மாறுபடுகிறது. இந்த ஆண்டு, குரு இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடையும், இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றமாகக் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடத்தின் படி, குரு பகவான் ஜூன் 2, 2026 அன்று கடக ராசியில் நுழையும். கடகம் குருவின் உச்ச ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, அதாவது அதன் தாக்கம் இங்கு மிகவும் வலுவாக இருக்கும். இதைத் தொடர்ந்து, குரு பகவான் அக்டோபர் 31 அன்று சிம்ம ராசிக்குள் நுழையும். இதற்கிடையில், சந்திரனுடன் இணைந்து கஜகேசரி ராஜ யோகத்தையும் உருவாகும், இது மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த பெயர்ச்சி ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?
குரு அறிவு, செல்வம், தொழில் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. வியாழன் வலுவான நிலையில் இருக்கும்போது, அது வாழ்க்கையின் முக்கிய முடிவுகளையும் வாய்ப்புகளையும் நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. இந்தக் காரணத்திற்காகவே குரு கிரகம் கடக ராசியில் நுழையப் போவது சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், கஜகேசரி யோகத்தின் உருவாக்கம் இந்த விளைவை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாக ஒரு வாய்ப்புக்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கும் அல்லது தங்கள் வேலையில் தேக்கநிலையை அனுபவிப்பவர்களுக்கும் இந்தக் காலம் முக்கியமானதாக இருக்கலாம்.
குரு கடக ராசிக்குள் பிரவேசிப்பதால் எந்தெந்த ராசிகளுக்குப் பலன் கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம்:
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இது சமநிலையான மற்றும் நேர்மறையான மாற்றத்திற்கான காலமாக இருக்கும். உறவுகள் மேம்படலாம், குறிப்பாக உரையாடல் தடைபட்டிருந்தால். முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் இருந்தால், புதிய பொறுப்புகள் அல்லது வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் நிதி நிலையும் மேம்படலாம்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
இந்தக் காலம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வாய்ப்புகளைக் கொண்டு வரும். உங்கள் தொழில் பாதையை மாற்றுவது அல்லது ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்குவது பற்றி நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம். நீங்கள் மாற்றத்தைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், இந்தக் காலம் சாதகமாக இருக்கலாம். வியாபாரத்தில் ஆதாயங்களுக்கான அறிகுறிகளும் உள்ளன. புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்படலாம், ஆனால் முடிவுகள் கவனமாக எடுக்கப்பட வேண்டும்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
இந்தக் காலம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராசியில் வியாழன் உச்சம் பெறுவதால், தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து, உங்கள் பணி நெறி வலுப்பெறும். தங்கள் தொழிலில் முன்னேற விரும்புவோருக்கு இந்த நேரம் சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடும். புதிய பொறுப்புகள் எழலாம், சமூக அங்கீகாரமும் வலுப்பெறலாம். வணிகங்கள் விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகளைக் காணலாம்.
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
குரு பெயர்ச்சி என்றால் என்ன? இது ஏன் இவ்வளவு முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது?
குரு (வியாழன்) ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயர்வதே குரு பெயர்ச்சி எனப்படும். ஜோதிடத்தில் குரு 'சுப கிரகம்' என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
2026-ல் குரு பெயர்ச்சி மற்ற ஆண்டுகளை விட எப்படி மாறுபடுகிறது?
பொதுவாக குரு ஒரு ராசியில் ஓராண்டு காலம் தங்குவார். ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டில் குரு பகவான் ஜூன் 2-ல் கடக ராசிக்கு (உச்ச நிலை) சென்று, பின்னர் குறுகிய காலத்திலேயே (அக்டோபர் 31) சிம்ம ராசிக்கு நுழைகிறார்.
கஜகேசரி யோகம் என்றால் என்ன? இதனால் என்ன லாபம்?
குருவும் சந்திரனும் ஒருவருக்கொருவர் கேந்திரங்களில் (1, 4, 7, 10 ஆகிய இடங்களில்) அமையும் போது கஜகேசரி யோகம் உண்டாகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
