தீபாவளிக்கு முன் ராசியை மாற்றும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு பண மழையுடன் ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Guru Peyarchi 2025:வேத ஜோதிடத்தின் படி, குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார், இதன் காரணமாக மூன்று ராசிக்காரர்களும் வேலை மற்றும் தொழிலில் நிறைய நன்மைகளைப் பெறலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 18, 2025, 06:07 PM IST
  • மரியாதை மற்றும் கௌரவத்தையும் பெறலாம்.
  • உங்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
  • குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் தரும்.

தீபாவளிக்கு முன் ராசியை மாற்றும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு பண மழையுடன் ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Jupiter Transit In Kadagam Before Diwali: வேத ஜோதிடத்தின்படி, இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை வரும் அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. தீபாவளிக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, தேவர்களின் குருவான குரு கிரகம், தனது உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடக ராசியில் குரு நுழையப் போகிறார். இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் பதவி மற்றும் கௌரவத்தையும் அடையலாம். அதனுடன் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களையும் அனுபவிக்கலாம். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளையும் பெறலாம். மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்.

கடகம்  (Cancer Zodiac Sign)

குருபெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும், ஏனெனில் குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து லக்ன வீட்டிற்கு பெயர்ச்சி அடைவார். எனவே, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மிகவும் பிரபலமாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவத்தையும் பெறலாம். குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து ஆறாவது மற்றும் ஒன்பதாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்கிறார். எனவே, இந்த நேரத்தில் நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி பெறலாம். உங்கள் வேலையிலும் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். நீங்கள் உள்நாட்டிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ பயணம் செய்யலாம். மத அல்லது சுப நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்கலாம். இந்த நேரத்தில் திருமணமானவர்கள் அற்புதமான திருமண வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign)

குருபெயர்ச்சியின் ராசி மாற்றம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து கர்ம ஸ்தானத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இந்த நேரத்தில் தொழில் வல்லுநர்களும் பதவி உயர்வுகளைப் பெறலாம், அதே நேரத்தில் தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலில் நல்ல லாபத்தைக் காணலாம்.

விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign)

குருபெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்களைத் தரக்கூடும். குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து அதிர்ஷ்ட வீட்டிற்கும் வெளிநாட்டுக்கும் பெயர்ச்சி அடைவார். எனவே, இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் முழு அதிர்ஷ்டத்தைப் பெறுவீர்கள். நிலுவையில் உள்ள பணிகளும் நிறைவடையும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வேலை அல்லது வணிகத்திற்காகவும் பயணம் செய்யலாம். நீங்கள் குறுகிய அல்லது நீண்ட பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம். இந்த நேரம் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் தரும். இந்த காலம் உங்கள் வீட்டை அலங்கரிக்க, புதிய தளபாடங்கள் வாங்க அல்லது ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்க மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

