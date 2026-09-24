/Guru Peyarchi: மகம் நட்சத்திரத்தில் நுழையும் குரு.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி யோகம்!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் குரு பகவான் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறார். அறிவு, செல்வம், அதிர்ஷ்டம், வளர்ச்சி, மகிழ்ச்சி உள்ளிட்டவற்றுக்கு குரு காரகராக கருதப்படுகிறார். குரு பகவானின் ராசி மற்றும் நட்சத்திர நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், 12 ராசிகளுக்கும் வெவ்வேறு விதமான பலன்களை வழங்கும்.
அந்த வகையில் தற்போது கடக ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் குரு பகவான், வரும் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார். இதனுடன் கேது பகவானின் ஆதிக்கம் கொண்ட மகம் நட்சத்திரத்திலும் குரு நுழைகிறார். இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தின் தாக்கத்தால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணவரவு உள்ளிட்ட விஷயங்களில் சாதகமான சூழல் உருவாகும். அப்படி குருவின் மகம் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் பலன் பெறும் ராசிகள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
மகம் நட்சத்திரத்திற்குள் குரு பகவான் செல்வது மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். பணியிடத்தில் இதுவரை வகித்த பொறுப்புகளை விட கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். வியாபாரம் செய்து வருபவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது முக்கியமான தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். இதன் மூலம் லாபம் அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகும். எதிர்பாராத வகையில் புதிய வருமான வழிகளும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக வராமல் இருந்த பணம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. இதனால் பொருளாதார நிலையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படலாம்.
குருவின் மகம் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் காலமாக அமையலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் தெளிவு கிடைப்பதுடன், தலைமைப் பண்புகளும் வெளிப்படும். வேலை பார்க்கும் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது முக்கியமான புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் தேடி வரலாம். பணவரவை பொறுத்தவரை இந்த காலகட்டம் சாதகமாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான சூழல் உருவாகலாம் என்பதால் நிதி நிலையும் வலுப்பெறக்கூடும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் நட்சத்திர மாற்றம் தொழில் மற்றும் பொருளாதார விஷயங்களில் சாதகமான பலன்களை வழங்கும். புதிய வாய்ப்புகள் மூலம் முன்னேற்றத்தை நோக்கி செல்லும் சூழல் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு லாபம் தரக்கூடிய புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். மேலும், முக்கியமான மற்றும் செல்வாக்கு கொண்ட நபர்களின் அறிமுகம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கலாம். வருமானம் அதிகரிப்பதுடன் சேமிப்பிலும் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. சமூகத்தில் மதிப்பு, மரியாதை அதிகரிக்கும் காலமாகவும் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி அமையலாம்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் மகம் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி நிதி ரீதியாக சாதகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். இதுவரை ஒரே வருமானத்தை நம்பியிருந்தவர்களுக்கு கூடுதல் வருமானத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வேலையில் சிறப்பாக செயல்படுபவர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்படுவதுடன், பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். நீண்ட நாட்களாக முடிவுக்கு வராமல் இருந்த பணிகள் இந்த காலகட்டத்தில் நிறைவு பெறலாம். அதன் மூலம் பணவரவு கிடைப்பதற்கான சூழலும் ஏற்படலாம். கடின உழைப்புக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். அதே நேரத்தில் ஆன்மீகம் தொடர்பான விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)