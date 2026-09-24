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Guru Peyarchi: மகம் நட்சத்திரத்தில் நுழையும் குரு.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி யோகம்!

Guru Peyarchi Palangal: குரு பகவான் மகம் நட்சத்திரத்தில் நுழைவதால் 4 ராசிகளுக்கு தொழில், பணவரவு மற்றும் பொருளாதாரத்தில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

Written ByR Balaji
Published: Sep 24, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:03 AM IST
Guru Peyarchi: மகம் நட்சத்திரத்தில் நுழையும் குரு.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி யோகம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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